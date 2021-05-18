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США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у

Сполучені Штати засуджують російські репресії в окупованому Криму, а також підтверджують свою участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Про це йдеться в заяві, опублікованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном 18 травня, до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, особливо 18 травня, коли згадують про 77-му річницю сталінської депортації безлічі кримських татар з їх рідного півострова. Ми з нетерпінням чекаємо можливості взяти участь у саміті "Кримської платформи" у серпні", - написав Блінкен на своїй сторінці в Twitter.

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Топ коментарі
+2
США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2021 23:07
+1
просто поговорити?
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18.05.2021 22:46
+1
озабоченость еще забіли віразить.
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18.05.2021 22:52
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18.05.2021 22:44 Відповісти
просто поговорити?
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18.05.2021 22:46 Відповісти
озабоченость еще забіли віразить.
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18.05.2021 22:52 Відповісти
" с нетерпением", карл!
что бы это значило?
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18.05.2021 22:56 Відповісти
Одной рукой по обсуждают, второй снимут санкции с Северного потока.
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18.05.2021 23:02 Відповісти
США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2021 23:07 Відповісти
Ой, а куда же делась новость от суперавторитетного источника Axious, что Байден не будет вводить новых санкций против сп2? Неужели поняли, что это кацапский фейк?
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18.05.2021 23:07 Відповісти
не фейк вот здесь даже в топе на сайте https://www.axios.com/
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18.05.2021 23:10 Відповісти
Сам сайт фейковый и новости там такие же.
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18.05.2021 23:11 Відповісти
Почему этот "кацапский фейк" цитируют американские сенаторы? В частности Тед Круз.
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19.05.2021 00:23 Відповісти
А де поділася новина,про північний потік?
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18.05.2021 23:07 Відповісти
Фейк потому что, поэтому и убрали
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18.05.2021 23:09 Відповісти
А якщо почитай стенограму на сайті департаменту США?
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18.05.2021 23:19 Відповісти
Дай ссылку почитаю
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18.05.2021 23:27 Відповісти
А зельцману про це фуйловський єрмак повідомив?! Чи нафуя кловану нєрви дєлать у тьоплой ваннє?! США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 2566
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18.05.2021 23:16 Відповісти
..у манкуртов весеннее обострение?)
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18.05.2021 23:47 Відповісти
 
 