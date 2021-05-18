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хабар (3988) Нацполіція (13914) чиновник, урядовець (709) Івано-Франківська область (723)

На Івано-Франківщині чиновника держеконагляду затримано під час одержання хабаря талонами на 2 тонни пального, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника управління державного екологічного нагляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Івано-Франківщині чиновника держеконагляду затримано під час одержання хабаря талонами на 2 тонни пального, - Нацполіція 01

Від громадянина чиновник отримав талони на 2 тонни пального на загальну суму 56 тис. грн. Натомість пообіцяв зменшити штрафні санкції за порушення, виявлені під час позапланової перевірки на об'єкті незавершеного будівництва.

На Івано-Франківщині чиновника держеконагляду затримано під час одержання хабаря талонами на 2 тонни пального, - Нацполіція 02

Хабарнику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Негодяя ожидает суд в смартфоне.
Жижитализация, как-никак!
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18.05.2021 23:55 Відповісти
Задержали ?
Странно, тут за измену родине заставляют с прислугой в доме дворце посидеть отдохнуть
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19.05.2021 06:15 Відповісти
Як би ця контора працювала жодного сховища пального на заправках не було б, лише поточний бідончік(((
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19.05.2021 07:35 Відповісти
А брал бы взятки борзыми щенками...
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19.05.2021 09:20 Відповісти
 
 