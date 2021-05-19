США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства
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США засудили заяви Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю, що стосуються конфлікту на Близькому Сході, і закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сполучені Штати рішуче засуджують останні антисемітські коментарі президента Ердогана на адресу єврейського народу і вважають їх такими, що заслуговують на осуд... Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.
У звязку з цим США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від запальної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.
"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту", - додали у Держдепі.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав палестинську сторону в конфлікті на Близькому Сході, який супроводжується масованими ракетними обстрілами ізраїльської території. Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою" та публічно виступив на підтримку екстремістського руху ХАМАС.
Упродовж минулого тижня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші палестинські угруповання випустили майже 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста. У відповідь ізраїльські військові застосовують високоточні авіаудари. США та інші країни Заходу підтримали право Ізраїлю на самозахист.
Будь ласка, зачекайте...
Більшість палестинців-араби.
Араби-найбільша семітська група.
Висновок: Ердоган -семітофіл !
Можливо,іслам є певною наднаціональною релігією,але це точно не про юдаїзм.
Негр-юдей серед ашкеназі й сефардів буде тим же,як і циган-православний серед православних українців .
А вот в ислам всех тянут принудительно, зачастую террором
ХАМА́С (араб. حماس, скорочене від حركة المقاومة الاسلامية Харакат аль-мукавама аль-ісламійя, укр. Ісламський рух опору) - палестинський ісламський[2] рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. Асоційоване військове крило - бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази.
ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.
ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.
Итого имеем палестинскую террористическую организацию, ставящую своей целью уничтожение евреев.
И тот, кто лепит из отпетых террористов ХАМАС борцов за свободу, должен нести уголовную ответственность так те, кто лепит борцов за свободу из ДНР/ЛНР.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе содействовать прекращению разгорающегося конфликта вокруг Иерусалима. Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН
Семитизм - тоже не несет ничего хорошего.
Сочуствующие этой террористической организации должны преследоваться в уголовном порядке по всему Миру, как и сторонники ИГИЛ, талибана, ДНР/ЛНР.
людоеды и захватчики -это евреи