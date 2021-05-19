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Держдепартамент США (1302) Ізраїль (1226) Палестина (55) США (14430) Туреччина (2248) Ердоган (754) Хамас (155)

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства

США засудили заяви Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю, що стосуються конфлікту на Близькому Сході, і закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні антисемітські коментарі президента Ердогана на адресу єврейського народу і вважають їх такими, що заслуговують на осуд... Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.

У звязку з цим США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від запальної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.

"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту", - додали у Держдепі.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав палестинську сторону в конфлікті на Близькому Сході, який супроводжується масованими ракетними обстрілами ізраїльської території. Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою" та публічно виступив на підтримку екстремістського руху ХАМАС.

Упродовж минулого тижня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші палестинські угруповання випустили майже 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста. У відповідь ізраїльські військові застосовують високоточні авіаудари. США та інші країни Заходу підтримали право Ізраїлю на самозахист.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
боярки
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19.05.2021 08:28
+4
Представляю как с этого всего ржут Яхве с Аллахом + 100500 прочих зевсов и всяких кетцалькоатлей))
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19.05.2021 07:41
+4
В понедельник официально организация Black Lives Matter заявила о своей «солидарности» с палестинцами, фактически поддержав террористическую организацию ХАМАС в её продолжающемся конфликте с Израилем. Да никто и не сомневался, что это одни и те же фашисты

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 4848
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19.05.2021 07:57
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Я пожалюсь Исаку Вассерману! он найдёт тебя мерзавца!!
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19.05.2021 07:22 Відповісти
лучше моне шлагбауму или моте шнипкельсрату
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19.05.2021 07:23 Відповісти
А еще лучше тете Хае Гольдфрукт с Пантелеймоновской напртив рыбного корпуса.
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19.05.2021 07:54 Відповісти
Яка дурня. Турки такі самі семіти як і гебреї.
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19.05.2021 07:34 Відповісти
Это верно. Турки никакие не семиты. Они, в отличие от арабов, предки современных турок пришли с территорий теперешних среднеазиатских государств. Турецкий язык понимают даже казанские татары, не говоря уже об азербайжанцах и туркменах.
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19.05.2021 07:57 Відповісти
якуты - тюрки
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19.05.2021 08:26 Відповісти
Ні.Це інша група.
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 2058
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19.05.2021 07:50 Відповісти
Похоже третья мировая таки будет из-за веры....
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19.05.2021 07:34 Відповісти
Представляю как с этого всего ржут Яхве с Аллахом + 100500 прочих зевсов и всяких кетцалькоатлей))
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19.05.2021 07:41 Відповісти
А Ктулху куда дел? США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1946
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19.05.2021 07:59 Відповісти
Ктулху придерживается взвешенной и миролюбивой точки зрения и считает, што нужно просто перестать стрелять... И по-моему у него даже есть последыши среди земных грешников. США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1542
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19.05.2021 09:00 Відповісти
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827
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19.05.2021 12:08 Відповісти
Ердоган підтримує палестинців.
Більшість палестинців-араби.
Араби-найбільша семітська група.
Висновок: Ердоган -семітофіл !
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1140
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19.05.2021 07:45 Відповісти
В Исламе, как в Иудаизме, национальности и расе не придается никакого значения. Главное вера в тех, или иных, духов. Даже какой-нибудь чернющий африканец, принявший иудаизм и прошедший положенные процедуры, буде евреем, а не каким-нибудь мумбу-юмбу.
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19.05.2021 08:03 Відповісти
А що треба прийняти, щоб стати русскім?
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19.05.2021 08:17 Відповісти
боярки
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19.05.2021 08:28 Відповісти
Вивчити матерний язик.
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19.05.2021 08:41 Відповісти
Ні.Цей негр буде мумба-юмбою юдейського віросповідання.
Можливо,іслам є певною наднаціональною релігією,але це точно не про юдаїзм.
Негр-юдей серед ашкеназі й сефардів буде тим же,як і циган-православний серед православних українців .
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19.05.2021 08:19 Відповісти
Не будет евреем...будет хазаром, саки, караимом, жидовствующим кацапом но в евреи раввины его не примут...они даже своих исключают если нарушен кошер....
А вот в ислам всех тянут принудительно, зачастую террором
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19.05.2021 08:27 Відповісти
А ти проведи експеримент - прийми юдаїзм та стань тимчасово євреєм.
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19.05.2021 08:56 Відповісти
Эрдоган прежде всего за свои интересы. Думаю на востоке достаточно кругов готовых спонсировать анти-израильскую позицию, хотя сами открыто могут и нейтральность соблюдать. А что Турции, туристический сезон итак в жо из-за ковида, валюту местную давно колбасит, свои ресурсы ограниченны. В смежных конфликтах Запад как правило не поддерживает Турцию. Вспомним еще неудавшийся переворот, после со Штатами отношения итак напряженные. Так что Эрдоган не ново и на врагов указывает и за интересы борется, а там потом видно будет.
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19.05.2021 08:30 Відповісти
В понедельник официально организация Black Lives Matter заявила о своей «солидарности» с палестинцами, фактически поддержав террористическую организацию ХАМАС в её продолжающемся конфликте с Израилем. Да никто и не сомневался, что это одни и те же фашисты

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 4848
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19.05.2021 07:57 Відповісти
Не плутайте Хамас з Палестиною. Хамас -- це ісламська організація, яка допомагає усім ісламським країнам боротися проти іновірців-окупантів.
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19.05.2021 08:49 Відповісти
Вранье.

ХАМА́С (араб. حماس‎, скорочене від حركة المقاومة الاسلامية Харакат аль-мукавама аль-ісламійя, укр. Ісламський рух опору) - палестинський ісламський[2] рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. Асоційоване військове крило - бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази.

ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.

ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.

Итого имеем палестинскую террористическую организацию, ставящую своей целью уничтожение евреев.
И тот, кто лепит из отпетых террористов ХАМАС борцов за свободу, должен нести уголовную ответственность так те, кто лепит борцов за свободу из ДНР/ЛНР.
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19.05.2021 09:54 Відповісти
Более того, террористическая организация ХАМАС, как и ДНР/ЛНР, спонсируется и вооружается Россией.
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19.05.2021 10:03 Відповісти
Чекаємо як эрдогаша буде жалітися свому корешу пуйлу...

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе содействовать прекращению разгорающегося конфликта вокруг Иерусалима. Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН
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19.05.2021 08:04 Відповісти
Ердоган мріє, як і Йухло про своє, про відродження Османської імперії від Марокко і Мавританії на Заході до Відня і Кам*янця-Подільського на Півночі і до всього Аравійського півострова на Півдні.
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19.05.2021 08:08 Відповісти
Эрдоган, как Эрдоган, а ***** как был *****м, так им и остался. США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3032 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1618
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19.05.2021 09:05 Відповісти
Вот вам и раскол в НАТО
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19.05.2021 09:23 Відповісти
Антисемитизм - это плохо!
Семитизм - тоже не несет ничего хорошего.
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19.05.2021 09:37 Відповісти
Хамас должен быть уничтожен.
Сочуствующие этой террористической организации должны преследоваться в уголовном порядке по всему Миру, как и сторонники ИГИЛ, талибана, ДНР/ЛНР.
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19.05.2021 10:05 Відповісти
Министерство здравоохранение Палестины сообщило последние данные о жертвах еврейских бомбежек в Газе: Убито 212 чел. Среди них: Убито детей 61 Убито 36 женщин Ранено 1400 чел.

людоеды и захватчики -это евреи
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19.05.2021 10:06 Відповісти
Хлопці, ось скоро побачите - почнеться війна рф і Туреччині.
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19.05.2021 11:23 Відповісти
Странно, как можно назвать антисемитом того, кто поддержал одних семитов (арабов-палестинцев) против других (евреев)
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19.05.2021 15:25 Відповісти
 
 