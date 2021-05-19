Ворог за добу шість разів зривав "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 19 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.