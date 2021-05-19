В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали
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5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 2 269 осіб;
▪️виписано з лікарень – 3 174 особи;
▪️летальних випадків – 227;
▪️одужало – 17 102 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 2 165 233 особи;
🔺одужало – 1 899 446 осіб;
🔺летальних випадків – 48 696;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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