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В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали

5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"​​5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.



Також за минулу добу⤵️

▪️госпіталізовано – 2 269 осіб;
▪️виписано з лікарень – 3 174 особи;
▪️летальних випадків – 227;
▪️одужало – 17 102 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺захворіло – 2 165 233 особи;
🔺одужало – 1 899 446 осіб;
🔺летальних випадків – 48 696;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Чувакі, привіт із Буковеля!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 1951
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19.05.2021 08:22
+2
Степашку зняли і тепер вакцинація почнеться небаченими темпами і до дня Незалежності вакцинують всіх.
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19.05.2021 08:22
+2
Ми всі президенти.
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19.05.2021 08:23
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Чувакі, привіт із Буковеля!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 1951
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19.05.2021 08:22 Відповісти
Ми всі президенти.
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19.05.2021 08:23 Відповісти
Алень, ти статистику подивився би.
картинку зміни на "Привіт з Харкова"
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19.05.2021 08:31 Відповісти
Степашку зняли і тепер вакцинація почнеться небаченими темпами і до дня Незалежності вакцинують всіх.
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19.05.2021 08:22 Відповісти
Посмертно...
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19.05.2021 10:28 Відповісти
Оці смерті -на совісті Стєпашки В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали - Цензор.НЕТ 2021 .. Він міг їх врятувати , якби не провалив повністю вакцинацію . Ось справжній - доктор смерть .. !
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19.05.2021 08:39 Відповісти
 
 