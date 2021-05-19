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США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві

Держдепартамент США запропонує запровадити санкції проти чотирьох кораблів, задіяних у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", і чотирьох пов'язаних з ними компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico із посиланням на джерела.

Пропозиція буде включена до звіту Держдепу, який буде направлено до Конгресу в середу, 19 травня.

Співрозмовники видання вважають, що обмежувальні заходи проти компаній, що займаються будівництвом газопроводу, затримають реалізацію проєкту.

Видання також повідомляє, що до звіту буде включено клопотання про відмову від санкцій, спрямованих проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її глави Маттіаса Варніга. Раніше про це повідомило видання Axios.

Новий крок адміністрації Байдена, ймовірно, викличе критику з боку американських законодавців, які стверджували, що кілька трубоукладальних кораблів і організацій, включно з Nord Stream 2 AG та її генеральним директором, можуть піддатися санкціям відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року, відомого як PEESA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

Санкції проти фірм, які будують або фінансують трубопровід, яким природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину, отримали підтримку обох партій у Конгресі. Але адміністрація Байдена прагне підтримувати хороші відносини з урядом Німеччини, який підтримав проєкт.

Противники проєкту також розраховують, що німецька партія "Зелені", яка виступає проти "Північного потоку-2", отримає місця в парламенті за підсумками виборів у вересні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Это ни о чем, нужны санкции, о которых шла речь раньше, против конечных потребителей, и управляющей компании строительства потока, а это просто пыль в глаза.
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19.05.2021 09:12
+5
Звісно, не буде, бо існуючих трубопроводів (через Україну, Білорусь і тд) цілком вистачає для енергосистемир Європи...
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19.05.2021 09:33
+4
Не санкции, а вводить нужно один авианосец , чтобы разогнать всю эту мерзкую шелупонь !
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19.05.2021 09:44
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Ларису Ивановну хочу !!!
США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 6904
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19.05.2021 08:42 Відповісти
Вчорашній фейк зник?
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19.05.2021 08:44 Відповісти
Вчора хтось фейк загнав , оголосили байдену зраду.. а так лохСтрим-2 вже на 95% готовий і це не дуже добре... Дякую трампу за його пофігізм коли все почалося
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19.05.2021 08:52 Відповісти
Хотят,хотят,хотят,а пока они чего то хотят,мы уже с вероятностью 98% остаёмся без огромных доходов и залога того что РФ не захватит пол Украины.
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19.05.2021 08:52 Відповісти
Не захопити, а знищити. Як вони зараз Крим і Лугандон нищать
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Эти корабли кацапские, а они и так с американцами собачатся.
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19.05.2021 09:12 Відповісти
Это ни о чем, нужны санкции, о которых шла речь раньше, против конечных потребителей, и управляющей компании строительства потока, а это просто пыль в глаза.
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19.05.2021 09:12 Відповісти
Против Германии ссанкции?! А как же единство НАТО? Куда потом вступать?
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19.05.2021 09:23 Відповісти
Звісно, не буде, бо існуючих трубопроводів (через Україну, Білорусь і тд) цілком вистачає для енергосистемир Європи...
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19.05.2021 09:33 Відповісти
Москалику, ти ту товщину міряв?))
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19.05.2021 10:10 Відповісти
А тепер уяви наслідки однієї некрупної аварії на СП1 чи СП2 для морської екосистеми... Там європейські зелені тих москалів задовбуть!
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19.05.2021 10:12 Відповісти
Ага, не нанесе, тільки вимре все в радіусі кількох км...
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19.05.2021 11:04 Відповісти
Там газ вигорів, а тут буде, як ніби хтось включив газ у духовці і засунув туди голову...
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19.05.2021 11:12 Відповісти
Эта - пять!!
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19.05.2021 12:24 Відповісти
США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9161байдан не позорься зачем эта пыль в глаза?
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19.05.2021 09:32 Відповісти
_Ну так вводите! Пока вы трепетесь - путлер строит. Хера ли вы время тянете, ждёте пока достроит?
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19.05.2021 09:33 Відповісти
Что изменилось тот же газ раньше проходил через Украину
теперь южный поток северный поток 1"2
Поставщик не изменился --- изменился путь доставки
Украина ''выиграла ''потеряв млд $ за транзит
Вот вам и ЕС ''помогла'' Украине
Теперь покупаем росийский газ
С приличной переплатой ''большонъе достижение ''
Рыночным газовым барыгам - выгодно
Процент надбаки один и тот же/только стоимость разная с 200 или с 300 $/
США тоже потеряют на сжиженом газе
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19.05.2021 09:40 Відповісти
Не санкции, а вводить нужно один авианосец , чтобы разогнать всю эту мерзкую шелупонь !
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19.05.2021 09:44 Відповісти
Для Украины прервать строительство СП2 всё равно, что два пальца о...ть. Надо всего то отказаться от оплаты за транзит, что бы стоимость прокачки по старому трубопроводу, стала выгоднее чем по дну моря. Это же элементарно.
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19.05.2021 09:48 Відповісти
Раптова розгерметизація СП1 і екологічна катастрофа швидко протверезять європейців!
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19.05.2021 10:10 Відповісти
А лисички Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли?Ну побулькает немного пока починят. Что тут страшного? Зато будет свежая газированая вода Балтика. А вот разгерметизация трубы в близи населённых пунктов в Украине, это более опасно и более вероятно.
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19.05.2021 10:58 Відповісти
Тільки передохне вся флора і фауна в окрузі...
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19.05.2021 11:03 Відповісти
А вы, граждане, думали что демократы только в штатах бардак разведут, а во внешней политике перезагрузки почему то не будет?
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19.05.2021 09:53 Відповісти
Раша закопала десятки миллиардов в землю и воду. В выигрыше только подрядчики - ротенберги и прочие кошельки *****.
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19.05.2021 10:15 Відповісти
пока они будут хотеть и планировать, трубопровод достроят и введут в эксплуатацию Но, на самом деле Байден не вводит никаких санкций.
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19.05.2021 10:38 Відповісти
все ясно маскали достроят,як крымский металабрухт,вяличие дидов перамагае пакуль што. Кстати маскали смогут хвастаться, про"можем повторить",труба же ведет в Германию
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19.05.2021 10:44 Відповісти
США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2", на следующий день после того,как рашисты запустят поток в эксплуатацию США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico - Цензор.НЕТ 3919
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19.05.2021 11:00 Відповісти
Санкции против российских кораблей = фикция. Но байданутым хоть ссы в глаза. Байда продает Украину и требует у пуйла встречи, чтобы договориться о цене
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19.05.2021 11:48 Відповісти
Уже сегодня лавруше озвучат хотелки бидона. Немного уступят по израилю , сирии , турции и достроят сп-2. А Украина бидону и на х.. не всралась. Для лохов выразят озабоченность и пошлют мощный мэсэдж.
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19.05.2021 12:28 Відповісти
Трамп був по справжньому проти Потоку. А бідон - собака путіна, яка орала на Трампа більше всього, як то кажуть: Вор кричить про ворів більше всього.
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19.05.2021 21:42 Відповісти
Коли я казав, що насправді Байден не буде робити серйозних кроків проти )(уйла всі казали, що Байден наш. А Байден на словах одне, а справи інше. Не може нормальним бути людина, родина якої має чи мала великий бізнес в Україні. Сюди для бізнесу стікаються закордонні покидьки.
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19.05.2021 22:12 Відповісти
 
 