США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico

Держдепартамент США запропонує запровадити санкції проти чотирьох кораблів, задіяних у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", і чотирьох пов'язаних з ними компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico із посиланням на джерела.

Пропозиція буде включена до звіту Держдепу, який буде направлено до Конгресу в середу, 19 травня.

Співрозмовники видання вважають, що обмежувальні заходи проти компаній, що займаються будівництвом газопроводу, затримають реалізацію проєкту.

Видання також повідомляє, що до звіту буде включено клопотання про відмову від санкцій, спрямованих проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її глави Маттіаса Варніга. Раніше про це повідомило видання Axios.

Новий крок адміністрації Байдена, ймовірно, викличе критику з боку американських законодавців, які стверджували, що кілька трубоукладальних кораблів і організацій, включно з Nord Stream 2 AG та її генеральним директором, можуть піддатися санкціям відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року, відомого як PEESA.

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Санкції проти фірм, які будують або фінансують трубопровід, яким природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину, отримали підтримку обох партій у Конгресі. Але адміністрація Байдена прагне підтримувати хороші відносини з урядом Німеччини, який підтримав проєкт.

Противники проєкту також розраховують, що німецька партія "Зелені", яка виступає проти "Північного потоку-2", отримає місця в парламенті за підсумками виборів у вересні.