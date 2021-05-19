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Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали

Фармкомпанія Moderna під час переговорів про придбання вакцини, які проводило Міністерство охорони здоров'я, пропонувала Україні умови, які були неприйнятні за термінами поставки.

Про це повідомив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, відправлений вчора Радою у відставку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не було жодного контракту на закупівлю Moderna. У нас були контакти з цією компанією, але ті умови, які вони запропонували, насамперед щодо термінів поставки, нас не влаштували", - сказав він в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" у вівторок ввечері.

"Ми спілкувалися з двома американськими компаніями - Pfizer і Moderna. З Moderna ми нікуди не просунулися, бо терміни поставки, які вони нам запропонували, були неприйнятні. Терміни, обсяги які вони нам пропонували, я навіть про цінові показники не кажу, нас не влаштували", - сказав він.

Степанов наголосив, що з Pfizer МОЗ почало спілкуватися в серпні 2020 року.

"Це була важка історія, ми не могли їх пробити. Після моєї розмови з міністерством охорони здоров'я США справа хоч якось почала рухатися в цьому напрямку, але вони пропонували терміни поставки не раніше третього кварталу 2021 року, в кращому випадку", - сказав він.

Степанов зазначив, що переговори з Pfizer тривали "дуже повільно" до телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором цієї фармкомпанії.

"Що стосується Pfizer, то рух пішов щодо 10 млн доз лише після розмови президента (Зеленського. - Ред.) з гендиректором Pfizer. Ми підписали контракт і вже переказали гроші. Ми підписали контракт на 10 млн доз, а потім вже силами міністерства добили його до 20 млн доз", - сказав він.

Степанов також зазначив, що в контактах із компанією Pfizer "дійсно допомагали низка ізраїльських громадян у лобіюванні інтересів України в компанії Pfizer для того, щоб ми отримали контракт з термінами постачання якомога раніше".

Він також зазначив, що інформував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо проблем із постачанням вакцини AstraZeneca з Індії.

"Про те, що у нас проблема з постачанням вакцини з Індії, і про те, що нам дали дозвіл тільки на 500 тис. доз і нам потрібно вибити інші, я написав листа прем'єр-міністру в перших числах березня", - сказав він, зазначивши, що питання вакцин розглядалося урядом "щотижня".

Водночас Степанов зазначив, що "були напружені моменти, наприклад, через те, що держпідприємство МОЗ минулого року провалило закупівлю АРВ терапії і ми були змушені закуповувати препарати терміново".

Коментуючи витрати коштів із ковідного фонду, Степанов зазначив, що його "розпорядником був Мінфін, а МОЗ, як і всі інші міністерства, подавало свої пропозиції".

"Ми подавали пропозиції, куди ми збираємося витратити гроші, але вже до липня місяця гроші за розподілом у нас закінчилися", - сказав він.

За словами Степанова, для придбання вакцин у 2022 році і в 2023 році їх потрібно купувати вже в 2021 році.

"Тому в держбюджеті я просив (на вакцини. - Ред.) 15,1 млрд грн, а отримав 3,9 млрд", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок підтримала подання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади. Подання про його звільнення 14 травня вніс до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Шмигаль повідомив, що основною причиною подання на звільнення Степанова є зрив кампанії з вакцинації проти COVID-19, незадовільні темпи вакцинації та поставок вакцин.

Водночас голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив наявність конфлікту між Шмигалем і Степановим, відсутність "нормального діалогу з прем'єр-міністром" і співпраці з профільним комітетом Ради.

Зі свого боку Степанов уточнив, що переговори про закупівлю вакцин у липні 2020 року було розпочато з компанією Sinovac, у серпні 2020 року МОЗ почало переговори з компаніями Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm та Johnson&Johnson.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
А Уляна Супрун швидко би домовилась.
Вона ж американка.
З кацапомовним тупнем там не дуже бажають спілкуватись. Ви ж вакцини навіть не за свої гроші купуєте. І чи заплатите - невідомо.
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19.05.2021 08:57
+24
С модерной покупка куртки не складывалась. С пфайзер - курточка поскромнее, ага...
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19.05.2021 08:58
+19
"Стєпашка" вже так забрехався, що йому вже нема віри...
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19.05.2021 08:58
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Раньше все было круто и эффективно,по его словам,а теперь плакать начал Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли "очень медленно", - Степанов о задержке с поставкой вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6761
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19.05.2021 08:56 Відповісти
"Стєпашка" вже так забрехався, що йому вже нема віри...
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19.05.2021 08:58 Відповісти
Зато пальтішко уху енноє ...
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19.05.2021 09:13 Відповісти
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5001
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19.05.2021 09:17 Відповісти
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6044
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19.05.2021 09:20 Відповісти
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1151
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19.05.2021 09:21 Відповісти
это ему поставщики подарили в знак компенсации за задержку вакцинации на один год, а другану Крадивскиму подарили лапти из кожи аллигатора, ********* эти твари брендовые партки.
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19.05.2021 10:10 Відповісти
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9834
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19.05.2021 11:31 Відповісти
А Уляна Супрун швидко би домовилась.
Вона ж американка.
З кацапомовним тупнем там не дуже бажають спілкуватись. Ви ж вакцини навіть не за свої гроші купуєте. І чи заплатите - невідомо.
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19.05.2021 08:57 Відповісти
100%. Доктор-смерть Степанов Супрун и в подметки не годится, люди разных мировоззрений, разных моральных ценностей.
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19.05.2021 10:17 Відповісти
хааааа-хаааа-хаааа.
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19.05.2021 21:37 Відповісти
С модерной покупка куртки не складывалась. С пфайзер - курточка поскромнее, ага...
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19.05.2021 08:58 Відповісти
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 09:30 Відповісти
Срок поставки полгода их не устроил, поэтому они уже год, продолжают договариваться с другими и вот-вот договорятся, но это неточно
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19.05.2021 09:30 Відповісти
Голубовская - об увольнении Степанова: эти "істоти" будут в ответе за все происходящее далее...И ни слова в Верховной Раде о том, что Степанова поддерживает советская медицинская общественность в целом.
Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли "очень медленно", - Степанов о задержке с поставкой вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 976 ..
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19.05.2021 09:01 Відповісти
На снимке люди с советского прошлого Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2121.... когда уже Украина пойдёт вперёд? Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3168
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19.05.2021 09:03 Відповісти
Это поставить великих руководителей от зедебилов?
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19.05.2021 09:17 Відповісти
Гуппи-нарот не помнит что было вчера и будет хлебать дерьмо из любой миски, только подай.
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19.05.2021 09:05 Відповісти
вот же падло бесстыжее... за срыв вакцинации - тюрьма... и это безоговорочно...
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19.05.2021 09:13 Відповісти
Нет там же прямым текстом написано.Что переговоры с Pfizer,помогали вести граждане Израиля!! Тогда все у всех получилось.
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19.05.2021 09:20 Відповісти
Ни один чинуша не будет тратить бюджетные деньги если он не сможет вывести какую то часть себе в карман. В Европе это прекрасно понимают и многие уважающие компании не желают принимать участие в этом, репутация для них важнее. Поэтому, предполагаю, что «неприемлемые условия» это отказ от участия в мутных схемах. И пока этот моральный урод думал как спи...ить деньги на модную куртку в Украине тысячами умирали и будут умирать люди...
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19.05.2021 09:17 Відповісти
О чем это убожище "договаривались" с министерством здравоохранения США? О поставке вакцин? Какое отношение министерство имеет на частные компании? Степашке откат не дали, поэтому не договорились?
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19.05.2021 09:18 Відповісти
"Степанов подчеркнул, что с Pfizer Минздрав начал общаться в августе 2020 года." - а в апреле-мае 2020 - ты с кем общался, убогий? А кислород обычный тебе тоже злодеи из модерны и пфайзера не давали покупать в Украине? А насчет бабла и этих проблем всех только сейчас завыл, а раньше на курточку хватило - и прутень на все и всех остальных? Жалкий скулящий гном-санитар....
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19.05.2021 09:22 Відповісти
Не гони - всю украинскую вакцину скупила элита с Брайтон Бич, шоб перепродать палестинцам...
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Ну и себе немножко - тараканов выводить...
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19.05.2021 09:46 Відповісти
Чомусь Молдові і Грузії ніщо не завадило привезти перші партії Пфайзера у лютому...
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19.05.2021 09:27 Відповісти
Це зелене падло разом зі своїм наркоманом сидіти будуть і дуже довго в буцегарні!
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19.05.2021 09:36 Відповісти
с какого мы должны читать скоко букаф от этой истоты? Зачем? У кого-то много времени, чтобы вникать в то, что имеет сказать зарвавшаяся прокравшаяся мразота?
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19.05.2021 09:39 Відповісти
неприемлемые условия? т..е. на куртку денег не отсыпали?
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19.05.2021 09:42 Відповісти
американцы просто отсталые . им неизвестны современные методы ведения бизнеса . они даже не в курсе что такое откат Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4092
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19.05.2021 10:17 Відповісти
Да у этих недоучек в украинской зЭлите один интерес общий - личный.
Степашке нужно было куртоску обновить, а Бубочка по аплодисментам соскучился ну собак служебных нужно было покормить. Вот мы и получили китайско-индийской вакцины по трошку, как раз Степанову на курточку, и Баааальшую стройку с асфальтовым пирогом...
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19.05.2021 09:43 Відповісти
Этот утырок наверное схемы откатов и фирмы прокладки предлагал этим фирмам, потому и переговоры не заладились.
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Детектор лжи - удовольствие не из дешевых. При этом, достаточно просто уволить сотрудника и вы узнаете много всего "интересного" про компанию и рабочие процессы в этой компании. Обязательным и стандартным правилом в рассказах всех этих не справедливо уволенных является "Рафик ни у чем нэ уиноват".
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19.05.2021 10:08 Відповісти
Зеленский договорился? Ну тогда по логике нужно Зелю в МОЗе сделать начальником по закупкам медикаментов. А доктор-смерть Степанов пусть идет работать в модный бутик который куртками торгует.
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19.05.2021 10:12 Відповісти
не получилось ? Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9352 дайте ему еще сто дней Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5652
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19.05.2021 10:14 Відповісти
Модерна и Пфайзер не захотели работать через прокладки Богатыревой и делать откаты.

Это неприемлемо!!!

Поэтому предпочтение ЗЕбанарии отдали китайцам, которые с дикарями работают исключительно через прокладки и через откаты.
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Это мурло, когда его Порох выгонял из Одесской обладминистрации, прессовал всю область, чтобы все фотографировались с листиком бумаги в его поддержку. И бегали в районах сраколизы по организациям и заставляли бюджетников фотографировться. И шо? Помогло?
Тут тоже, вдруг начали вылезать медики и рассказывать, какой он пиз*атый министр...
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19.05.2021 10:20 Відповісти
А ось китайські бодяжники одразу погодились працювати через степашкіну-януковську прокладку і все пішло швидко..
..але все-одно не туди
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19.05.2021 10:24 Відповісти
Польша предлагает всем желающим вакцины на выбор, в т.ч. Moderna, Pfizer и др. Надеюсь, зебилы продолжают ржать.
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Многие страны вели переговоры с производителями еще с лета 2020. А эти спали и втирали, что мы чемпионы по борьбе с коронавирусом. Тепер имеем такую ситуацию. Кстати, провал с Степанова с вакцинацией по ковиду это еще не все. Достаточно впомнить провальную вакцинацию от гриппа в конце 2020 года, когда в стране не было вакцин, а желающие не могли нигде привиться.
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19.05.2021 10:32 Відповісти
Прокладка хоть не капризничала?
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19.05.2021 10:45 Відповісти
Шо, не давали відкати???
От сволочі....
У нас так діла не робляцця....
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19.05.2021 10:50 Відповісти
Та це ж просто якась всесвітня змова проти Степанова. Чомусь Албанія, Грузія, Молдова і купа схожих і навіть менших і бідніших отримали вакцину вчасно, а з ним "ніхто не хотів розмовляти".
Потрібно було одразу домовлятися, а не займатися передвиборчим Великим крадівництвом. А про вакцину вони згадали лише взимку, коли все вже забронювали.А тепер він там щось напарює про серпень.
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19.05.2021 10:50 Відповісти
когда подписуеш надо снимать пиджак, а то давит
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19.05.2021 10:51 Відповісти
А что с Авакьяном?
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19.05.2021 10:53 Відповісти
Степанов, а в чем заключаются неприемлемые условия от Модены? Во времена, когда умирают ежедневно сотнями люди, не может быть неприемлемых условий. Не нужно стыдливо скрывать эти условия. Раз скрываем, то это значит, что мы неправы, а те, кто пошли на эти условия, вакцину получают. Как-то так, Степанов.
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19.05.2021 11:09 Відповісти
"Неприемлемые условия" это как, без "отката" и без "прокладки богатыревой"?
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19.05.2021 11:54 Відповісти
херовому танцору - бейца мешают.....
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19.05.2021 15:40 Відповісти
 
 