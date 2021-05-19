За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.
За даними МОЗ, щеплення проводилися 242 мобільними бригадами по імунізації і 454 пунктами вакцинації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В Україну прибула нова партія Pfizer, в кількості 120 тисяч доз, за програмою COVAX!
Ще раз, для секти зелених, COVAX - це ініціатива ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і альянсу GAVI, а не Вова Зеленський!