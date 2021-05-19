За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.

За даними МОЗ, щеплення проводилися 242 мобільними бригадами по імунізації і 454 пунктами вакцинації.

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