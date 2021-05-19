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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.

За даними МОЗ, щеплення проводилися 242 мобільними бригадами по імунізації і 454 пунктами вакцинації.

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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Чемпіон казав шо до дня Незалежності вакцинують більшість населення. Бреше як завжди. Нє?
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19.05.2021 09:00 Відповісти
Він же не казав якого року... Матері його ковінька!!!
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19.05.2021 09:26 Відповісти
Швиденько летимо. Таким темпом потрібно лише 4000 днів для вакцинації населення України двома дозами вакцини. Вован - чемпіон!!!
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19.05.2021 09:25 Відповісти
Скоро миллион. Из 42.
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19.05.2021 09:33 Відповісти
Итнтересно, и где это накрутили статистику по вакцинации? Был в поликлинике 13 мая (Киев). Поликлиника отказывает и говорит, что вакцинация только для возраста 65+.
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19.05.2021 10:21 Відповісти
правильно каже.
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19.05.2021 11:34 Відповісти
а нашо тобі київська, якщо ти у країні прапорця із 7 червня можеш уколотись?
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19.05.2021 12:37 Відповісти
Mykola Nikolaus

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3586В Україну прибула нова партія Pfizer, в кількості 120 тисяч доз, за ​​програмою COVAX!

Ще раз, для секти зелених, COVAX - це ініціатива ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і альянсу GAVI, а не Вова Зеленський!
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19.05.2021 14:18 Відповісти
малавата! але зараз важливіше отримати зенеку, бо накривається друге коло мідним тазом.
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19.05.2021 14:24 Відповісти
 
 