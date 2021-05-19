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Співголова партії Зелених ФРН Габек відвідає з офіційним візитом Україну на знак солідарності з країною, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співголова партії Зелених ФРН Габек відвідає з офіційним візитом Україну на знак солідарності з країною, - посол Мельник

Співголова партії Зелених ФРН Роберт Габек прийняв запрошення здійснити дипломатичний візит в Україну.

Про це повідомив на своїй сторінці в твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Співголова Партії Зелених ФРН Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит в Україну наступного тижня. Попереду - зустрічі з керівництвом Української держави і поїздка на схід на лінію розмежування. Це - найважливіший сигнал солідарності з українцями", - зазначив посол.

У коментарі ZN.UA посол додав, що чотириденний дипломатичний візит Габека запланований на 23-27 травня.

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"Вдалося переконати співголову партії Зелених ФРН Роберта Габека здійснити чотириденний візит в Україну 23-27 травня на чолі потужної парламентської делегації цієї партії як знак підтримки і солідарності з Україною", - сказав Мельник.

Він уточнив, що президент України Володимир Зеленський запрошував Габека ще в 2019 році під час зустрічі в Берліні 18 червня.

"Плануються в Києві зустрічі з вищим керівництвом держави - зокрема Габека прийме президент, а також його поїздка на Схід - вирішили, що найкорисніше буде Маріуполь і Широкине", - повідомив посол.

Автор: Анастасія Потіха
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Кажуть у Зелених у Німеччині не погані шанси прийти до влади,замість Меркель-Рибентроп.
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19.05.2021 09:23 Відповісти
Для України, та і для самої Німеччини краще щоб до влади прийшли зелені.
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19.05.2021 10:01 Відповісти
"Планируются в Киеве встречи с высшим руководством государства - в частности Габека примет президент, так почему же "зе " не встретился с главой МИД Молдовы?
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19.05.2021 10:41 Відповісти
Партия - победитель на выборах не приходит к власти автоматически, если только не формирует монокоалицию. Если зеленые в Германии получат лидерство по итогам выборов, им еще нужно сформировать коалицию, а это не всегда получается. Или коалиция может быть сборной солянкой, в которой, если говорить о северном потоке, одни будут против, а другие могут быть за, поэтому преждевременно делать выводы, какая политика ждет Германию, если на выборах лучший результат покажут зеленые.
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19.05.2021 12:40 Відповісти
 
 