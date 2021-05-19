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Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Станом на ранок 19 травня у світі зареєстрували 612 422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 960 осіб. Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6, з летальних випадків - 9-ту і 2-гу позицію відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 164 909 957 випадків інфікування, з них 612 422 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 418 998 осіб, з них 13 960 за минулу добу.

Україна посідає девяте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 01

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Побороли хворобу і вилікувалися 143,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна посідає девяте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 9-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає девяте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 03
Україна посідає девяте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 04

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Топ коментарі
+4
Нє благодарітє . Нє надо овацій .

Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3982.
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19.05.2021 10:08
+3
Денег на вакцину не хватило, бедный? Не надо было ковидный фонд грабить, а если пианист умеет только членом по роялю, то нехрен в дирижеры лезть.
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19.05.2021 10:17
+2
Та вже більше від ковіду померло, аніж на війні.
Але і тут винний Порошенко. Бо Зеленський тупим виявився.
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19.05.2021 09:46
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Это зепобеда или зеперемога?
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19.05.2021 09:42 Відповісти
это плато Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4147
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Та вже більше від ковіду померло, аніж на війні.
Але і тут винний Порошенко. Бо Зеленський тупим виявився.
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19.05.2021 09:46 Відповісти
От тільки тебе нічого не бере, соєва, все розпалюєш і розпалюєш ненависть, як і брати твої наросіянські.
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19.05.2021 10:18 Відповісти
А ти , що робив перед президентськими виборами 2019 ,, виливаючи тонни помиїв на тодішнього президента , хіба не розпалював ненависть .? Пожинай-тє тепер свої ж плоди . Скот зебільний . Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8298 .
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19.05.2021 10:28 Відповісти
Кто бы мог подумать, что когда у власти ЗЕленые дебилы и воры, в стране все только ухудшается...
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19.05.2021 10:07 Відповісти
Нє благодарітє . Нє надо овацій .

Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3982.
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19.05.2021 10:08 Відповісти
Ну за нами впритык идёт Германия, Франция, Италия, Польша... а мы кхм... слегка беднее их.
И медицина слегка похуже будет и уровень жизни. Зато на карантин наши люди забили полностью и массово. Вот и последствия.
Про Зелю и говорить нечего. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.
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19.05.2021 10:10 Відповісти
Денег на вакцину не хватило, бедный? Не надо было ковидный фонд грабить, а если пианист умеет только членом по роялю, то нехрен в дирижеры лезть.
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19.05.2021 10:17 Відповісти
Это писец. Если взять и рядом положить перед глазами эти цифры и текст выступления Степанова вчера о героических успехах в борьбе с коронавирусом, то начинаешь потихоньку охреневать от наглости и бессовестности этой жирной очковой свиньи.
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19.05.2021 10:12 Відповісти
Степанов вивів Україну тільки на друге місце в Європі по смертності, а його вже звільнили.
Чемпіонами так і не стали.
Гідрант на пресконференції зможе похвалитися зедосягненнями!
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19.05.2021 10:19 Відповісти
То в нас так завжди було і без всяких коронавірусів.
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19.05.2021 10:25 Відповісти
Снова Вы беспардонно врете
В 2019 в Украине умерло 581114 человек, а в 2020 - 616840, т.е. на 35726 больше.
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-smertnist-v-ukraine-kovid/31116141.html
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19.05.2021 10:54 Відповісти
Давайте повну статистику за 30 років по кількості померлих і тих хто народився. А по померлих ще статистику щодо причин смерті. Хоча ми знаємо ціну нашій статистиці але для поверхневого аналізу піде.
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19.05.2021 10:58 Відповісти
Ви я бачу любитель статистики, що ви цим хочете по темі показати? Давайте так, я вже таким як ви адептам "пандемії" казав, покажіть мені свідоцтво про смерть в якому паталогоанатом вказав - причина смерті - Ковід 19, а саме його англійська, південноафриканська, індійська чи гондураська мутація. Покажіть мені таке свідоцтво про смерть!
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19.05.2021 11:25 Відповісти
Тобто замість того, щоб визнати свою явну неправоту, ви вигадуєте якісь "квести" для своїх опонентів? Це жалюгідно.
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19.05.2021 11:40 Відповісти
Именно это является 100% основанием для увольнения Степанова! (а не закупка вакцин и темпы вакцинации, как говорил наш, прости господи, премьер-министр).
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19.05.2021 11:09 Відповісти
ахаха, бред. выше написали шо Германия и прочие лишь слегка отстают от нас, при том шо там медицина даже для коров лучше чем у нас для аборигенов.
че за мода явной бред называть "100%" то?
поспорил бы на жизнь шо ты не соврал или не солгал? а?
я так и знал!
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19.05.2021 12:35 Відповісти
 
 