Завтра "Слуга народу" зустрінеться з Ляшком. У внутрішньофракційному голосуванні за кандидата на пост міністра він поки набрав 205 голосів, - Корнієнко. ДОКУМЕНТ

Завтра о 9.00 фракція "Слуги народу" проведе зустріч з кандидатом на пост міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням Верховної Ради сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, у фракції триває попереднє голосування за кандидатів на пост трьох міністрів, звільнених вчора парламентом.

"Всі вже набрали більше, ніж по 200 голосів. Найбільше поки набрав Кубраков - близько 215. Але ще близько 30 депутатів не визначилися. Ляшко начебто отримав 205 голосів", - зазначив нардеп.

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Говорячи про те, чому досі фракція не зустрілася з Ляшком і не заслухала кандидата ще в понеділок, політик пояснив, що не встигли, бо було пізно і мало часу.

Перший заступник голови фракції СН розповів, що документи щодо кандидатів "уже зайшли до Верховної Ради" і спікер Дмитро Разумков направив їх до профільних комітетів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не залишиться в медицині за Ляшка та ж ситуація, що і за Степанова, адже вони з однієї команди, депутат підкреслив: "Якщо і є якісь зауваження, з ким був у команді Ляшко, то мова більше йде про його колишнього керівника і в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Але ми розуміємо, що відтоді минуло вже понад два роки і ми як влада вже показали свою позицію щодо коригування і певного перегляду медичної реформи, щоб вона була більш корисна, зрозуміла і близька людям".

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Пізніше нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.