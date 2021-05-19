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Новини Політика України
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Завтра "Слуга народу" зустрінеться з Ляшком. У внутрішньофракційному голосуванні за кандидата на пост міністра він поки набрав 205 голосів, - Корнієнко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра "Слуга народу" зустрінеться з Ляшком. У внутрішньофракційному голосуванні за кандидата на пост міністра він поки набрав 205 голосів, - Корнієнко. ДОКУМЕНТ

Завтра о 9.00 фракція "Слуги народу" проведе зустріч з кандидатом на пост міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням Верховної Ради сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, у фракції триває попереднє голосування за кандидатів на пост трьох міністрів, звільнених вчора парламентом.

"Всі вже набрали більше, ніж по 200 голосів. Найбільше поки набрав Кубраков - близько 215. Але ще близько 30 депутатів не визначилися. Ляшко начебто отримав 205 голосів", - зазначив нардеп.

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Говорячи про те, чому досі фракція не зустрілася з Ляшком і не заслухала кандидата ще в понеділок, політик пояснив, що не встигли, бо було пізно і мало часу.

Перший заступник голови фракції СН розповів, що документи щодо кандидатів "уже зайшли до Верховної Ради" і спікер Дмитро Разумков направив їх до профільних комітетів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не залишиться в медицині за Ляшка та ж ситуація, що і за Степанова, адже вони з однієї команди, депутат підкреслив: "Якщо і є якісь зауваження, з ким був у команді Ляшко, то мова більше йде про його колишнього керівника і в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Але ми розуміємо, що відтоді минуло вже понад два роки і ми як влада вже показали свою позицію щодо коригування і певного перегляду медичної реформи, щоб вона була більш корисна, зрозуміла і близька людям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

Пізніше нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Завтра Слуга народу зустрінеться з Ляшком. У внутрішньофракційному голосуванні за кандидата на пост міністра він поки набрав 205 голосів, - Корнієнко 01

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

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19.05.2021 10:22 Відповісти
в ЗЕфракцию собрали таких дибилов . есть подозрение что они могут не запомнить новые фамилии . поэтому дабы не путаться в министры пойдет Ляшко а Степанова назначат на место главного санитарного врача . через год опять поменяют Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4010
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19.05.2021 10:27 Відповісти
Что большего кретина нет?
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19.05.2021 10:28 Відповісти
есть . но он пока занят . работает президентом Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2045
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19.05.2021 10:29 Відповісти
На ДС склад чиновників б/я гілки влади оцінюють за показниками власної (особистої) роботи, яка призвела/ призводить до виконання завдання/мети.
Хотілося б послухати які такі виняткові показники роботи Ляшка свідчать про це, поцьі зєльоньіє? Експєртноє блєяніє вашьіх лідєровне в счьот.
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19.05.2021 10:28 Відповісти
Призначте Олега Ляшка - я на 100% переконаний що хуже не буде. Або какая разніца какой Ляшко.))
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19.05.2021 10:34 Відповісти
Одного Ляшка министром, второго - санврачем
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19.05.2021 10:38 Відповісти
Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9144Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3046
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19.05.2021 10:39 Відповісти
Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1514
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19.05.2021 10:41 Відповісти
Клоуны блин....
Ведь предыдущих накосячивших министров это вы выбрали...
Хотели бы реально пользы Украине - наняли бы агенство по кадрам, или реально провели бы конкурс (только не как вы любите - со своей комиссией, когда победитель известен еще до начала)
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19.05.2021 11:48 Відповісти
 
 