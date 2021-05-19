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Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екссуддя Микола Чаус опублікував нове відеозвернення, у якому знову заявив, що готовий з'явитися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео було розміщено в Telegram-каналі Чауса.

За словами екссудді, він готовий з'явитися в Україні зі своїми адвокатами і "дати відповіді на всі питання".

"Упевнений ... що люди, причетні до мого викрадення в 2016 році, боятися мого повернення. Вони зроблять усе, щоб я замовк. А знаючи їхні можливості, в тому числі й фінансові, я хвилююся за своє життя і життя своїх рідних. Тому я ухвалив рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого їхнього опублікування", - зазначив Чаус.

Він заявив, що справжність і автентичність матеріалів підтверджує.

"Прошу правоохоронні органи поставитися з усією відповідальністю до цього матеріалу, попри посаду, статус і прізвища осіб, зазначених у ньому", - підсумував екссуддя.

Зазначимо, що відеофайл, опублікований у Telegram, називається "Гран привіт!". Найімовірніше, йдеться про екснардепа Олександра Грановського, якому деякі політики та ЗМІ приписували вивезення Чауса з України в Молдову в 2016 році.

Учора Чаус у Telegram також виступив проти деяких юристів: "Сьогодні ще раз зрозумів, що всі намагаються маніпулювати моєю ситуацією! Навіть "мої" адвокати, про яких я чую вперше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна допустити використання Росією ситуації з Чаусом для розбрату між Україною і Молдовою, - Кулеба

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Читайте також: МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

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Топ коментарі
+41
Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 7940
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19.05.2021 11:07
+39
Лепит какую то чушь для лохов...
...как только в 2016 году в Раду внесли просьбу на согласие
на его арест его мол похитили и отпустили аж в Молдове?
Тогда чего он не вернулся сразу же назад, а 5 лет пытался
получить политическое убежище и судился чтобы его не экстрадировали?
А как только Додон проиграл выборы Санду и экстрадиция
стала реальной - его опять похитили?
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19.05.2021 11:10
+38
Чаус опубликовал очередное видеообращение: Готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016" - Цензор.НЕТ 2122
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19.05.2021 10:59
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Положим, избитый и просидевший на подвале Чавс, поведет не только об ентом, а и о чем говорили "отец Варлаам с Гришкой Самозванцем на литовской границе", лишь бы с подвалу ГРУ выбрацца. А при смене власти Чавс ишо раскажет...
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19.05.2021 12:46 Відповісти
Никаких разоблачений не будет. С людей сдоят деньги, и на этом всё.
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19.05.2021 12:49 Відповісти
Оце цікава махінація...Цікаво хто с кого бало хоче зрубить...???? Хто кого запугує ???? Чаусу краще вибалакаться по повній а то може стати не живим..і краще Европейським спец службам, або Амереканським. Хоча з відео чітко видно що він десь під "наглядом" а не на волі. До речі по якому суду він отримав 150тис баксів треба почитати і все стане зрозумілим... Але судячі з потоку інформації з самого початку викрадення Чауса...постійно іде виброс маленькими порціями і все в одну сторону .Головне питання залищається бабло чи політика???? І все стане ясно. Ось де собака порилась.
До речі а чого так всі на того Чауса триндять...люди ви ж навіть не знаєте де він що він і навіщо він в 2016 році...Така ціліспрямована триндьожна атака насторожує і ..навіть наводить на правильні висновки...)))) Хто тут в центрі мішені)))))
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19.05.2021 13:00 Відповісти
Даже не знаю, -как я спал по ночам без этой информации? Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 1687
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19.05.2021 13:08 Відповісти
Та просто обісреться вчергове дебільна влада з цим хапугою чаусом,і все...
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19.05.2021 13:17 Відповісти
https://zn.ua/ukr/internal/pro-odnoho-chausa-i-dvokh-prezidentiv.html

Про одного Чауса і двох президентів 12 травня, 2021, 08:30 Роздрукувати

Чому СБУ знадобилось більше місяця, щоб відреагувати на викрадення одіозного судді, і які наслідки матиме держава від тієї недолугої операції

© Фото из открытых источников

За Миколою Чаусом ще до його молдовських мандрів закріпилася слава «свійського судді», який надчутливо ставився до побажань з Банкової: освячення атак на об'єкти нерухомості, індульгенція Юрє Єнакієвському, арешт Генадія Корбана - далеко не вичерпний перелік неоднозначних рішень.
У серпні 2016 року суддя Дніпровського районного суду м. Києва М.Чаус був викритий НАБУ під час отримання неправомірної вигоди на суму 150 тис. дол. США. Невдовзі одіозний суддя «виник» у Молдові, куди його, за інформацією багатьох джерел, переправили впливові покровителі з близького оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. Обставини переправлення Чауса з України до Молдови вже тривалий час з'ясовує ДБР. Багато ознак свідчать, що вивезли Чауса в сусідню державу з участю українських спецслужб.
На початку квітня ц. р. стало відомо про зникнення Чауса уже в Молдові: серед білого дня в Кишиневі його захопили невідомі особи та вивезли з території цієї держави. І зразу всі дружно заговорили про причетність до цього представників українських спецслужб, які провели спецоперацію з повернення Чауса в Україну.
Майже через півтора місяця в СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон (ст. 146 і ст. 332 КК України). Давайте поміркуємо, навіщо з таким запізненням відкрито це провадження.
Насамперед, вочевидь запізніле відкриття кримінального провадження за фактом викрадення колишнього судді М.Чауса зумовлене тим, що далі зволікати з цим рішенням не могли, зважаючи на суспільно-політичний і міжнародний резонанс викрадення, а також численні публікації у ЗМІ, заяви політиків, розвиток подій у Республіці Молдова тощо. До того ж влада завжди вдається до таких рішень, коли хоче взяти під контроль важливий для себе процес із політичним підтекстом і скерувати його в потрібному руслі.
Показовий приклад - справа «вагнерівців». Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження в цій справі лише тоді, коли стало зрозуміло, що процес з'ясування ситуації щодо операції з «вагнерівцями» та ролі в ній України виходить з-під контролю влади і стає реально загрозливим для неї.
Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 4157

InformNapalm

У випадку з екссуддею Чаусом спостерігається чітка аналогія. Повідомлення про викрадення Чауса з'явилися у ЗМІ на початку квітня, а передбачена законом правова реакція з боку правоохоронних органів України настала лише кілька днів тому. Хоча вони мали б відреагувати миттєво, після того, як факт викрадення і вивезення Чауса з Молдови підтвердила молдовська сторона. Тим більше що ще 12 квітня за фактом викрадення Чауса, як стверджують його адвокати, до правоохоронних органів України було подано відповідну заяву про вчинення злочину. Однак замість передбачених законом 24 годин українська влада більше місяця вирішувала, як їй краще вийти з «пікантної», в усіх сенсах, ситуації.
Відкриттям цього кримінального провадження вітчизняна влада показує нашому суспільству і світу, що, хоч і з запізненням, формально вона реагує на факт викрадення громадянина України, який набув міжнародного резонансу і може спричинити вкрай негативні наслідки для двосторонніх та міжнародних відносин України. При цьому влада «заганяє» процес з'ясування обставин цього факту у «прокрустове ложе» кримінального провадження, що дає їй можливість керувати ним залежно від розвитку ситуації з Чаусом. А ще - таким чином вона запобігає витіканню інформації від осіб, які причетні до проведеної спецоперації чи володіють відомостями про неї. Щоб «затулити їм рота», досить допитати їх як свідків у рамках цього провадження про відомі їм обставини викрадення Чауса та попередити допитаних про кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.
Навіть та інформація стосовно захоплення Чауса і вивезення його з Молдови, яка стала відомою зі ЗМІ, свідчить про ймовірну причетність до цих подій представників українських спецслужб. Тут слід зауважити, що такого роду спецоперації проводяться лише з санкції політичного керівництва держави.
Судячи з оприлюдненої інформації, цю спецоперацію (питання її правової оцінки потребує окремого розгляду) було сплановано й реалізовано недолуго. Все вказує на вкрай низький професійний рівень її керівників і виконавців: так «наслідити» могли тільки непрофесіонали. Але це - закономірний результат нинішнього підходу до кадрової політики, коли ставка робиться не просто на політично лояльні і особисто віддані «кадри», а часто - на людей, узагалі випадкових для правоохоронної системи чи спецслужби. При тому ж Порошенку, який теж робив ставку на «своїх», професійний рівень спецслужб був вищим. Те, що правоохоронна система, попри велике політичне бажання, досі не змогла повідомити комусь про підозру в причетності до переправлення судді Чауса з України до Молдови, свідчить, що тоді спецслужби спрацювали витонченіше.
Крім усього іншого, це ще й показує, що у ставленні політичного керівництва держави до спецслужб і в розумінні їхньої ролі нічого не змінилося. Схожість ситуацій «вивезення» та «ввезення» Чауса в тому, що вітчизняні спецслужби використовувалися й використовуються для вирішення політико-приватних питань: вони працюють на забезпечення персональних інтересів тих осіб, котрі обіймають найвищі державні посади. Власне, йдеться про службові зловживання осіб, наділених владними повноваженнями на використання таких можливостей спецслужб.
Очевидно, що в обох цих випадках міжнародне «переміщення» Чауса здійснювалося не в державних інтересах. Вивезення підозрюваного в хабарництві судді з України до Молдови мало на меті врятувати самого від кримінального переслідування та убезпечити його високих покровителів. Відомо, що суддя Чаус вважався креатурою народного депутата Олександра Грановського, який входив до найближчого оточення президента Порошенка і вів «вузькі» питання судової системи та правоохоронного блоку. Можна говорити, що суддя Чаус - це плід «судової реформи» Філатова-Грановського. Тому у вивезенні його від гріха подалі було зацікавлене тодішнє політичне керівництво, а проведення самої операції «врятувати суддю Чауса», з огляду на її важливість, могли доручити найдовіренішим особам. До речі, після викриття в одержанні неправомірної вигоди Чаус до останнього сподівався, що впливові покровителі вирішать його проблему на місці - в Україні.
Натомість у поверненні Чауса в Україну може бути зацікавлене нинішнє політичне керівництво, оскільки це дає можливість прямого виходу на підозру Порошенку: якби суддя-втікач свідчив, що його нелегально вивезли до Молдови на розпорядження тодішнього президента чи з його відома. Крім того, викривальні показання Чауса щодо обставин його вивезення до Молдови з участю представників українських спецслужб могли б бути використані для суспільної дискредитації посадових осіб, які вважаються головними спі
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19.05.2021 13:18 Відповісти
Тягамотина из взяточником Чаусом продолжается , хотя его место в буцегарне , но два года зелёные палец о палец не ударили по его делу , а теперь выбивают какие то показатели !
Полнейший бред и клоунада !
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19.05.2021 13:25 Відповісти
А вот интересно, тот перец который сильно сомневается и называет себя адвокатом Чауса, он кто ...и чей? .. Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 6479
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19.05.2021 13:26 Відповісти
Показания , вместо ,, показатели "
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19.05.2021 13:27 Відповісти
Чем больше во внутрипартийном чате зелёных идёт вказивок: "валим создание ВСК по вагнеровцам", тем интенсивнее раскручивается эпопея Чауса. Слово "совпадение" с вопросительным знаком здесь неуместно.
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19.05.2021 13:54 Відповісти
Проблема у тому, що поки Зелена влада думає як використати Чауса проти Порошенка, вона вже сама вчинила злочин. Усі ці заяви, мене не викрадали і т.п., наступна влада відкине до смітника і у підозрі напишуть зовсім іншу версію цих подій
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19.05.2021 14:03 Відповісти
"Я и мои адвокаты...". Его что адвокаты в авто запихивали и рожу набили?
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19.05.2021 14:05 Відповісти
Кстати,вчера,в одной телепередачи,участвовал ВасилЬ (не Василе,а именно с Ь ) Нэстасе,где он старательно объяснял,что с его парламентской комиссией все сотрудничали,-кроме Офиса Президента! Асюсяете? Опять бьет по Президенту РМ М. Санду! Вы еще помните,что его брат Андрей Нэстасе (про которого Р. Усатый сказал,что он видел список партий и людей которые получали деньги из рфии -в списке он был под "ником" АН),тоже депутат в Молдове,а так же депутат Европейского Парламента,который проголосовал ЗА возвращение делегации рф в ПАСЕ? Рашка в панике от успеха М. Санду на президентских выборах,потому сейчас предпринимает судорожные усилия ,чтобы не дать PAS (партии М. Санду),получить большинство в парламенте! Созданы куча партий с ложными "про"европейскими названиями,вытащены все старые консервы типа комМУнист Воронин,Марк Ткачук Рейдман,и другие,разыгрывают унионистские партии (помните уродов Ленда Календа,Маша Петрова и Близнец,которые,очень возможно,были командированы из рф и жили несколько лет,через дорогу от меня в доме,из окон мансарды которого просматривался мой двор и через ихний Вай Фай "SPIRIT" просматривали мой компьютер,и которые постоянно провоцировали меня "Унионизмом"?)! Даже притащили какую-то созданную в Румынии партию AUR (партия объединения румын!) для того чтобы оторвать от PAS голоса!.А слово AUR на румынском золото,-это для того чтобы дураков заманить! Все сейчас брошено Рашкой на то,чтобы помешать партии Майи Санду получить большинство в Парламенте! Очень тяжело придется PAS,но надо сделать все,чтобы победить!
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19.05.2021 14:10 Відповісти
Кому цікаві ці молдавські склоки-рейвахи? Розказуй це молдаванам дома.
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19.05.2021 20:12 Відповісти
Я это рассказываю людям! А на тебя,УБЛЮДКА,мне нас.ать. Фарштейн,швайне? Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 8319
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19.05.2021 20:24 Відповісти
Кажеш, що "через дорогу з мансарди прослідковували твій двір і проглядали твій комп"ютер..." В керівництвах з "Клінічної психіатрії" це називається "манія переслідування". Дивийся, бо такими темпами ти невдовзі звинувачуватимеш "прикомандированих з рф" в тому, що вони тобі ... в панталони на.рали.
Шуруй, молдаване в свою Молдавію і воняй там, тут не твій рівень.
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19.05.2021 20:56 Відповісти
Ты-тупой выродок! Я никогда не говорю безосновательно! Понял кретин? Я говорю только когда есть подтверждения из нескольких источников А тебе украинскому КРЕТИНУ,работающему на козлостан,я не буду говорить из каких источников информация, -сколько бы ты не тужился и не провоцировал! Понял,ублюдок? Тьфу на тебя,КОЗЕЛ! Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 8696
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20.05.2021 06:11 Відповісти
Ще раз добре подивийся на мансарду через дорогу - може там знову засіли кацапські шпигуни, "прикомандировані з рф". Гляди і вивідають твої з М.Санду секретні молдавські плани?
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20.05.2021 08:28 Відповісти
Ты,-тупой козел! Набери в гугл,тупица,как можно через Вай Фай следить за людьми! И те твои друзья-холопы из рфии,уже давно не здесь. А вот у меня кое какие скриншоты остались.И на тебя,тупого ублюдка мне нас.ать! PS Я читал фантастическую повесть,про то,как с человеком случались самые невероятные (с самой маленькой долей вероятности) события. Но не думал,что со мной может такое случиться. Но вот,пожалуйста, -третий Ярема попавшийся мне на пути,и опять такой же тупой,как первые два! Вот невезение...
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20.05.2021 09:17 Відповісти
Но позвольте, как он мог служить в очистке ?
Я его туда не направлял.

Собачье сердце. М. А. Булгаков
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19.05.2021 14:25 Відповісти
Цирк для зеленого быдла
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19.05.2021 14:38 Відповісти
ну i пика...на нiй вже все написано, навiть не потрiбно бути великим фiзiогномiстом...
це суддя??? як таких тiльки призначають?
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19.05.2021 14:49 Відповісти
Сколько таких ...
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19.05.2021 15:01 Відповісти
це так...приклад негативної селекції при совку...та не тiльки..

"Негативна селекція": чому "елітою" народу стають гірші його представники?



Часто ми дивуємося: як на високих посадах опиняються люди, які не вирізняються розумовими здібностями, кмітливістю або морально-вольовими якостями? Однак в цьому немає нічого дивного, адже це відбувається у відповідності до закону "негативної селекції".
До прикладу назвіть мені хоча б трьох начальників, які взяли б собі в заступники людину яка розумніша самого начальника? А тепер скажіть, хто займе його місце в випадку раптового звільнення керівника? Правильно - перший заступник, а відповідно його місце - його заступник. Що станеться в такому випадку через 70 років припустити нескладно.
Комплекс неповноцінності
У пошуках відповіді на питання, чому до влади приходять люди, яких навряд чи можна назвати "совістю нації", на допомогу приходить психологія.
На думку Зигмунда Фрейда, бажання панувати - це один з видів невротичного відхилення, яке виникає від відчуття безпорадності і страху перед навколишнім світом.
Більш того, австрійський психоаналітик стверджував, що людині, яка має владу обов'язково необхідна жертва, яку він знаходить в підлеглому, утворюючи тим самим садомазохістську пару.
Альфред Адлер і зовсім пише, що в основі прагнення до влади лежить таке патологічне явище, як "комплекс неповноцінності".
Психіка людини, позбавляючись від негативного досвіду, до прикладу постійних принижень та образ, запускає механізм надкомпенсації, який полягає в нав'язливій потребі мати перевагу над іншими. Однак згідно вчення психолого прагнення до влади часто не обмежується лише її здобуттям, і часто людина, яка вже досягла владних висот, починає проектувати свої комплекси на оточуючих, породжуючи цим нові проблеми.
Ще один психолог Еріх Фромм зазначав, що "в психологічному плані прагнення до влади зароджується не від сили людини, а від її слабкості. Це зумовлено тим, що особа нездатна жити лише за рахунок власних сил. Чим більше прагнення до влади - тим більшою мірою проявляється залежність індивіда від інших".
"Природній відбір"
Дарвінівська теорія "природного відбору", яка лежить в основі біології, вдало характеризує і модель соціальної системи нашого суспільства. Головне завдання в умовах жорсткої конкуренції - вижити. Іноді за будь яких умов. В цьому випадку моральні аспекти, що заважають пристосуватися індивіду до нових умов, відходять на другий план й часто взагалі перетворюються в рудименти.
Соціолог Питирим Сорокін, вперше застосував термін "негативна селекція" у своїй праці "Соціальна і культурна мобільність". Як пояснював науковець, у періоди гострих соціальних катаклізмів найбільш пристосованими виявляються не найкращі, а середнячки, здатні злитися з масою в її інстинктивних мотивах і не очищених розумом починаннях. Це ті "духи" з легенди про Фауста, які самі по собі "не залишають запаху". Зростання ущербності в такому суспільстві треба розглядати комплексно: на нижчих рівнях збільшується кількість фізично неповноцінних, на вищих - число моральних виродків.
На думку Сорокіка, "потреба людини в задоволеннях настільки порушує ментальну і моральну рівновагу, що розум і нервова система більшості просто не може витримати величезного напруження".
Не деградувати можна тільки володіючи твердими переконаннями і моральними принципами. Але якщо у людини немає морального мірила, відсутні уявлення про права і норми, то, що тоді може утримати його від байдужості до інтересів інших? "Нічого, крім бажань і мрій", - відповідає Сорокін.
******* соціологи, досліджуючи феномен "негативної селекції" влади, приходять до висновку, що це не стільки деградація суспільства та його індивідів, а штучно запроваджена кадрова політика, яка свого часу успішно була випробувана спецслужбами.
У практиці спецслужб давно використовується спосіб підсадки агента "на гачок", коли останньому демонструється компромат на нього, і разом з цим з'являються способи маніпуляції на особу.
У політиці місце агента займає корумпований чиновник або ділок з кримінальним минулим.
Наявність компромату робить його керованим і слухняним. Навряд чи можна говорити про моральні чи професійні якості такого "керівника".
Щоб нижчі за посадою були гірше своїх керівників
"Негативну селекцію" представники верховної влади, а за ними і їх підлеглі проводили спеціально з метою - ослаблення нижчої ланки. Цим чиновники намагалися вбити двох зайців: опинитися у виграшному положенні в порівнянні з "поганими" підлеглими і водночас усунути можливих конкурентів в боротьбі за місце під сонцем.
На думку соціологів подібні процеси характерні для багатьох тоталітарних систем управління, в тому числі радянської.
Дух колективізму
Незважаючи на те, що в процесах "негативної селекції" на перший план виходять індивідуальні цілі, це в більшій мірі є колективним явищем. Досягнувши влади особа вже є не стільки власником своїх особистих інтересів, скільки заручником системи, яка дала йому цю владу. За таких умов і з'являються диктатори, які, постаючи перед вибором між відмовою від моральних принципів або політичним фіаско, віддають перевагу першому.
Прагнення до влади
На думку нобелівського лауреата з економіки Фрідріха Гайєка, головне гасло будь-якого тоталітарного режиму - "мета виправдовує засоби". Він виділяє три критерії, при дотриманні яких диктатор може досягнути успіху:Чим більш освічений і інтелігентний народ, тим складніше від нього домогтися одностайності. Отже, диктатор повинен шукати підтримки серед населення з низьким моральним і інтелектуальним рівнем і по можливості насаджувати примітивні інстинкти і смаки якомога більшим прошаркам суспільства.Підтримку краще шукати серед людей легковірних і слухняних - тих, хто готовий прийняти будь-яку систему цінностей. Заявляти про свої погляди потрібно часто і голосно.Людей легше об'єднати на основі негативної, а не позитивної програми, тому необхідно постійно апелювати до людської природи.
Один з американських економістів оцінюючи можливість перебування при владі людей, яким неприємна сама влада, песимістично зауважив, що ймовірність такого розвитку події приблизно дорівнює випадку коли людина, відома своєю добротою, отримає місце наглядача на плантації.
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19.05.2021 15:08 Відповісти
Ще декілька днів назад на цьому місці на сайті Цензор розміщували статті про "кошмари коронавіруса", а зараз тут корупціонер судя чаус, який тепер став жертвою. Чим далі тим я більше починаю розуміти, що ЗМІ та Інтернет більше несе зла ніж добра. І кому це потрібно?
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19.05.2021 15:34 Відповісти
Ну и рожа...честная до беспредела
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19.05.2021 15:56 Відповісти
ОНО опасается за свою жизнь и жизнь своих близких!!! А когда 150К взятку брал не опасался???!!! Дуро*б вещающий под диктовку с Банковой. Да кто поверит в твои писульки? Дурачок, попавшийся на взятке, которым теперь рулят как хотят.
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19.05.2021 16:24 Відповісти
Вот теперь и узнаем кто бедняжку-чауса уворовал в 2016 году, да еще и держал его в Молдове цельных 5 лет в нечеловеческих условиях, пока храбрый завхоз ермак не протянул ему руку помощи и вытянул его из "застенков" ненавистной для чауса Молдовы...
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19.05.2021 16:50 Відповісти
В кращих традиціях "розсміши коміка". ПреЗЕдент буде на прес-конференції?
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19.05.2021 17:03 Відповісти
Если честно, то только за такую рожу уже можно давать лет 10.
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19.05.2021 17:50 Відповісти
"мьі" це хто, узкіє під німецьким проксі?
Чи єрмаковсько-татаровське кодло, яке робить вигляд, що бореться з медведчуком, але разом з ригами створює ТСК у Верховній Раді для розслідування "державного перевороту" 2014 року?
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19.05.2021 18:04 Відповісти
а про викрадення в 2021 теж буде говорити?
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19.05.2021 18:06 Відповісти
Начался очередной поганый телесериал про импотентность украинской власти и "политическим преследованием" Чауса. Его поганая рожа хорька теперь будет на всех страницах и всех сайтах минимум год-два, потом все сольют. А еще Украина заплатит миллионы этому уроду за вынужденный прогул, а СБУ извинится.
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19.05.2021 18:43 Відповісти
Правильно говорите. Это шоу в котором задействованы многие. Лохотрон для отвлечения от проделок власти.
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19.05.2021 19:48 Відповісти
Ему еще НАШИ решения по автомайдановцам не прилетали. Ему напомнят.
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19.05.2021 19:03 Відповісти
на кой этого отброса показывают ? пусть идёт лесом
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19.05.2021 19:26 Відповісти
Это не Грановский, который с порошенко. К Порошенко я отношусь плохо, но его выкрали люди связанные с другим олигархом, к которому я отношусь тоже плохо.
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19.05.2021 19:42 Відповісти
Это шоу в котором задействованы многие. Лохотрон для отвлечения от проделок власти. В первую очередь от начинающегося дерибана земли.
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19.05.2021 19:49 Відповісти
ну и физиономия, напоминает заведующего богодельней из "12 стульев"... ну этого у которого жили "сироты"... евшие капусту из бочки...
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19.05.2021 20:29 Відповісти
Буду здивований, якщо тіло Чауса без голови не знайдуть таращанському лісі, бо все до того йде. Зелений покидьок вляпася далі нікуди
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19.05.2021 20:38 Відповісти
Он родственник с Монтян? Физиономически они очень похожи Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році" - Цензор.НЕТ 8147
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19.05.2021 20:39 Відповісти
Ніхто цього Чауса не викрадав. Український хабарник у мантії "проколядувався", а коли стали брати за ср.ку - дав молдаванам хабаря і заховався в Молдавії. Коли про нього згадали (підійшла політкон"юнктура тс-с-зать) - дав вчергове молдаванам хабаря, зробив собі фейкові документи і знову заховався (цього разу поглибше, типа - "викрали"). Тепер судячи з усього "наколядоване" закінчується і молдаванам стало не цікаво переховувати "втікача", а щоб якось прикрити свою срамоту - наповигадували якісь "арендовані машини", "авто дипломатів", фото якихось покидьків. Справа навіть дійшла до звинувачення ... бійців українських добровольчих батальонів! А ублюдок Чаус сидить зі сфабрикованими молдаванами документами десь в Іспанії, чи Румунії, чи Італії і показує дулі придуркам як в Україні, так і в Молдавії. А придурки звідти і звідти гризуться замість того, щоб закопати цю падлу і забути (наколядоване бабло всеодно уже закінчилося, "обезжирили" і - переховувати стало не цікаво...). Думаю, що саме це він і "заспіває" зі своїм адвокатами. Цікаво буде послухати професійниї юристів, фахівців з травматології, молдавських парламентарів, та правоохоронців, ярих захисників "добросусідства", порохоненависників та добряче підмоченої репутації "раннього Зеленського" в Кишиневі...
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19.05.2021 20:42 Відповісти
Ты -тупой ублюдок,не способный мыслить! Кто сейчас в правительстве Молдовы,тупица? Разве не сосиалисты? И ты,кретин,ждешь прояснения ситуации от "молдавських парламентарів, та правоохоронців" ? Ты,козлина,ждешь "прояснения ситуации" от министрств внутренних дел и юстиции? Ты знаешь кто возглавляют парламент и эти министерства? Если ты не знаешь кто возглавляют парламент и эти министерства,то почему не поинтересовался,кто эти люди? Есть только один ответ-ты не разобрался в этом вопросе потому что ты ТУПОЙ! Потому засунь свой язык себе под копчик,и не лезь к людям со своими мозгами мармазетки!
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20.05.2021 06:32 Відповісти
Кому потрібні тут твої кошарні молдавські розкладки?. Це Україна і український сайт. Іди в свою Молдавію і там воняй.
PSНавіщо так багато гидких слів - "тупой ублюдок", "козліна" - вписується в одне ємке слова з давніх часів - молдаван.
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20.05.2021 08:21 Відповісти
Ты тупица ждешь объяснений от прокремлевских сосиалистов? Тупое ты создание! И потом ты обижаешься на правду? Ублюдков -я всегда называю ублюдками! Так что ты это - заслуживаешь!
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20.05.2021 09:23 Відповісти
Цей "Невловимий Джо" ще довго буде засирати інформпростір? Лікував би свою щелепу, яку перебили під час "викрадення" ще в 2016 році.
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19.05.2021 20:46 Відповісти
Коли його відкопають чи він вспливе (у прямому смислі слова) , перше що зроблять - рентгензнімок щелепи і зубів. Для ідентифікації. Повірте - жодних змін не знайдуть.
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19.05.2021 21:18 Відповісти
Ты,кретин,не способный думать! Марш в будку,ублюдок!
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20.05.2021 06:33 Відповісти
Ну да. Молодцом Чаус. С начала апреля, в Николаеве в ГРУ-шном СИЗО , напрягая своё уже слишком подзапущенное в связи с огромным количеством совершённой им подлости , серое вещество, "узник совести" , товарищ Чаус, писал "воспоминания" о делах минувших взяток под чутким руководством группы Ермак и Ко.... Если он что-то не мог вспомнить сам, они ему по -дружески напоминали о паролях, явках, именах ....ОП знает всё о "бедном" судье Чаусе, каждый его шаг, и поэтому с особым рвением готов был помочь товарищу Чаусу правильно и пофамильно изложить - какой "подлец" в руководстве страной посмел в 2016 году при получении товарищем Чаусом взятки, энной по счёту, его на этом задержать....Фамилии этих "подонков" будут опубликованны. Все украинцы просто обязанны знать их имена. Спи спокойно , товарищ Чаус. Дело твоё и подвиг твой будет вечно жить в сердцах зелёной влады !!! Аминь.
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19.05.2021 21:49 Відповісти
чому свинособачою, придурку? це дiйсно український суддя?
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19.05.2021 22:11 Відповісти
По ходу для Пети тревожный звонок. Держись сывочолый атаман.
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19.05.2021 22:12 Відповісти
Вологі мрії зєлєбобіка)))
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20.05.2021 06:43 Відповісти
Как это прекрасно Давайте дадим "святому" убежище. Ведь его СНАЧАЛА бес попутал на взятке, а затем понал его с родины, а до этого он же заставил жить "шикарно". А так - святой.
Про мудозвонов-адвокатов и говорить НЕЧЕГО. А что тут сложного адвокаты выразили МЫСЛИ вслух, ЧАБАНЫ (недопоняв) вместо выпасания коров ти свиней побежали весчать "за чауса". И кому, казалось "на ... упал" очередной прохиндей? "В ближайшее время" - не ну умно - эфимерное понятие. Какое ближайшее? Напоню этому уродцу инкреминируют взятку. А оно - "утекло". Теперь с него лепят святого. В Китае твои б заслуги бытро бы применили. И в США также. Готовы бы были родственнички пойти соучастниками? А гнида ? Это только у нас "моно" В Китае бы баранам загнали пулю как подельникам
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19.05.2021 22:15 Відповісти
Гран давно в Изра. ему уже всё до лампочки.
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19.05.2021 22:28 Відповісти
Не Гран в центре внимания. Все ведь понимают к кому ведёт ниточка.
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20.05.2021 05:23 Відповісти
История о том, как щеленский из судьи-взяточника делает Героя Украины. Помощники - граждане Украины( возможно воевавшие с орками на донбасе). Шекспир, *****, и племянники.
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20.05.2021 04:33 Відповісти
Офшоренко напрягся.
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20.05.2021 07:54 Відповісти
зеленский яво на прессконнф. возьмёт ?
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20.05.2021 09:10 Відповісти
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