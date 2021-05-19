Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році". ВIДЕО

Екссуддя Микола Чаус опублікував нове відеозвернення, у якому знову заявив, що готовий з'явитися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео було розміщено в Telegram-каналі Чауса.

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За словами екссудді, він готовий з'явитися в Україні зі своїми адвокатами і "дати відповіді на всі питання".

"Упевнений ... що люди, причетні до мого викрадення в 2016 році, боятися мого повернення. Вони зроблять усе, щоб я замовк. А знаючи їхні можливості, в тому числі й фінансові, я хвилююся за своє життя і життя своїх рідних. Тому я ухвалив рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого їхнього опублікування", - зазначив Чаус.

Він заявив, що справжність і автентичність матеріалів підтверджує.

"Прошу правоохоронні органи поставитися з усією відповідальністю до цього матеріалу, попри посаду, статус і прізвища осіб, зазначених у ньому", - підсумував екссуддя.

Зазначимо, що відеофайл, опублікований у Telegram, називається "Гран привіт!". Найімовірніше, йдеться про екснардепа Олександра Грановського, якому деякі політики та ЗМІ приписували вивезення Чауса з України в Молдову в 2016 році.

Учора Чаус у Telegram також виступив проти деяких юристів: "Сьогодні ще раз зрозумів, що всі намагаються маніпулювати моєю ситуацією! Навіть "мої" адвокати, про яких я чую вперше".

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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