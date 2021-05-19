Будівництво Київської обхідної дороги допоможе побороти "хаос" на дорогах столиці, - заступник голови ОП Тимошенко

Будівництво Київської обхідної дороги може розвантажити столицю, яка практично постійно паралізована транспортними заторами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко в інтерв'ю журналу MINTRANS.

"Стартувала дуже важлива робота з будівництва Київської обхідної дороги. Хаотична забудова столиці, відсутність реального Генплану, занадто повільні темпи ремонту доріг з боку київської влади призводять до того, що Київ потопає в пробках, на дорогах панує хаос", - сказав Тимошенко.

За його словами, проєкти перших ділянок Київської обхідної дороги повинні бути готові вже влітку. Після затвердження проєктів почнеться будівництво першої черги КОД. Загальна протяжність обхідної дороги становитиме 150 км.

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Тимошенко зазначив, що до Дня Незалежності має бути побудована об'їзна дорога Дніпра, так званий Південний обхід. Ще одну об'їзну в цей момент ремонтують навколо Харкова.

Крім того, в рамках президентської програми "Велике будівництво" планується оновити 250 км прикордонних доріг і відновлювати мережу регіональних аеропортів. Протягом трьох років планується модернізувати 16 таких об'єктів.

У той же час в рамках "Великої реставрації" протягом трьох років планують відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини. Для цього вже виділено 2 млрд гривень.

Торік стартувала ще одна програма, ініційована президентом - "25 спортивних магнітів". В ході реалізації цього проєкту в кожній області має з'явитися значимий спортивний об'єкт.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко повідомляв про те, що у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях буде побудовано Мале Карпатське Коло, яке з'єднає головні туристичні об'єкти регіону.