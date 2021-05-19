Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому
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Прокуратура заявила відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який у черговий раз переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.
На засідання суду в середу Тупицький знову не прийшов, захист вкотре повідомив, що він потребує медичного обстеження та лікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прокурори в суді знову заявили про умисне затягування розгляду і попросили про примусовий привід Тупицького, зазначивши, що розглянути клопотання буде неможливо без застосування приводу. Слідчий суддя визнав передчасним клопотання про привід і заявив про перенесення розгляду клопотання на 1 червня.
Після цього прокурори заявили про відвід слідчого судді, аргументуючи своє клопотання тим, що судом допущені порушення в частині дотримання розумних строків розгляду клопотання, тому існують сумніви в об'єктивності судді.
Оскільки клопотання про відвід розглядається іншим суддею цього суду, в засіданні оголошено перерву до розгляду заяви про відвід, про результати розгляду учасники процесу будуть повідомлені.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.Раз судья Вовк все еще в мантии, значит, он "доброчестный"!
Так что, какой такой отвод, господа прокуроры?!
Какая такая предвзятость?!