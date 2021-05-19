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Новини Політика України
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суд (4052) Вовк суддя (20) Тупицький (213)

Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому

Прокуратура заявила відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який у черговий раз переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.

На засідання суду в середу Тупицький знову не прийшов, захист вкотре повідомив, що він потребує медичного обстеження та лікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прокурори в суді знову заявили про умисне затягування розгляду і попросили про примусовий привід Тупицького, зазначивши, що розглянути клопотання буде неможливо без застосування приводу. Слідчий суддя визнав передчасним клопотання про привід і заявив про перенесення розгляду клопотання на 1 червня.

Після цього прокурори заявили про відвід слідчого судді, аргументуючи своє клопотання тим, що судом допущені порушення в частині дотримання розумних строків розгляду клопотання, тому існують сумніви в об'єктивності судді.

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Оскільки клопотання про відвід розглядається іншим суддею цього суду, в засіданні оголошено перерву до розгляду заяви про відвід, про результати розгляду учасники процесу будуть повідомлені.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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Топ коментарі
+2
Прокуроры, да судьи чхали на вас, это факт. Но все ведь хорошо, все при своем, денежки капают, лохи терпят, но наполняют бюджет...
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19.05.2021 11:14
+1
Мля,скільки там тих "вовків" в тих судах? Я вже геть заплутався! 100% якийсь родовий виводок.Перестріляти нахер всіх без розбору!😡
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19.05.2021 11:17
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19.05.2021 11:10 Відповісти
Прокуроры, да судьи чхали на вас, это факт. Но все ведь хорошо, все при своем, денежки капают, лохи терпят, но наполняют бюджет...
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19.05.2021 11:14 Відповісти
Мля,скільки там тих "вовків" в тих судах? Я вже геть заплутався! 100% якийсь родовий виводок.Перестріляти нахер всіх без розбору!😡
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19.05.2021 11:17 Відповісти
Когда-нибудь будут писакть детективные романы и снимать блокбастеры про мафию в мантиях. А сейчас мы в этом дерьме по уши. Подонок вовк готов порвать жопу, защищая интересы подонка тупицкого. Изображая демократию и власть закона, мы обречены целовать в жирные зады этих беспринципных тварей. Ах, какая картина "Суд Камбиса"!!! Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401 Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401 Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401
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19.05.2021 11:20 Відповісти
В цивільних справах взагалі не реагують на клопотання(((
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19.05.2021 11:26 Відповісти
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 2487Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.Раз судья Вовк все еще в мантии, значит, он "доброчестный"!
Так что, какой такой отвод, господа прокуроры?!
Какая такая предвзятость?!
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19.05.2021 11:34 Відповісти
Интересно, завтра на своей пресс-конференции буба вспомнит про это обещание?
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19.05.2021 11:35 Відповісти
то чаус, то вовк, то снова вовк.... и сколько такой мрази, вершителей судеб, осело в судах...
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19.05.2021 12:27 Відповісти
Не то слово осело - укоренилось!
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19.05.2021 17:59 Відповісти
Иногда хочется ненадолго сталина..... Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому - Цензор.НЕТ 5941
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19.05.2021 12:48 Відповісти
 
 