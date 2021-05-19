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Новини Політика України
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Зеленський завтра на ДП "Антонов" проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства, - ОП (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський завтра на ДП "Антонов" проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства, - ОП (оновлено)

У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства на ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.

"У зв'язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході", - зазначили в ОП.

Радник глави ОП Михайло Подоляк виданню "Бабель" повідомив, що пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.

Також Подоляк наголосив, що ОП намагатиметься акредитувати всіх охочих журналістів, оскільки територія ДП "Антонов" буде велика, що дозволить дотримуватися всіх карантинних норм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ

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Топ коментарі
+29
Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП - Цензор.НЕТ 8688.
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19.05.2021 11:25
+23
Він технічно президент, а реально на роялі бацає
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19.05.2021 11:25
+22
"В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ" - не важко здогадатися представників яких ЗМІ допустять, а яких обмежать для купання Вави в теплій ванні.
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19.05.2021 11:26
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А де ж це Мендель, в декрет пішла?
Самим більшим досягненням буде коли зелебенське звалить з посади президента, бо за два роки єдине досягнення це підвищення цін на все і вся!
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20.05.2021 06:07 Відповісти
бабада будет куриьь ойеос на корабельной сосне
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20.05.2021 07:45 Відповісти
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