УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3561 53
НАБУ (1737) Ізраїль (492) розшук (249) Дубілет (49) Приватбанк (474)

Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Колишній глава правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, якого НАБУ в березні оголосило в розшук, заявив, що не переховується від слідства, і в правоохоронних органів нібито є відомості про його місцеперебування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його офіційній заяві, яку опублікувало видання LB.ua.

"Причина цієї заяви - інформація, яка активно поширюється в ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде Національне антикорупційне бюро України за фактом нібито розкрадання коштів "Приватбанку", а місце мого перебування слідчим не відомо. Ця інформація не відповідає дійсності", - заявив Дубілет-старший.

За його словами, детективам НАБУ і прокурорам САП відомо про його місцезнаходження, оскільки він направлял на їхнє ім'я "низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обов'язки".

"На цей момент я постійно проживаю в Ізраїлі. В країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я виїхав до Ізраїлю задовго до нібито "вручення" мені підозри. Мій виїзд ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями. У мене не було будь-яких обмежень на пересування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета

На сьогодні, у зв'язку із забороною уряду Ізраїлю, через військові дії та епідеміологічні обмеження, я не можу прибути в Україну. Протягом останніх 4 років я сумлінно брав участь у всіх слідчих діях і був на всіх викликах слідчих", - йдеться в заяві Дубілета.

При цьому він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ.

"Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі і надав дані моїх адвокатів, а також завив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки.

Всього на адресу НАБУ і САП мною було направлено понад 10 різних повідомлень і заяв. Підписи на моїх зверненнях були завірені нотаріусом і консулом України в Ізраїлі. Також мною були направлені декілька клопотань з проханням провести мій допит. Всі мої звернення і клопотання залишилися без уваги. Всі ці листи, заяви, клопотання були отримані НАБУ/САП, про що є відповідні докази", - говорить колишній голова правління "Приватбанку".

"Я змушений через засоби масової інформації звертатися до слідства, оскільки процесуальні способи, передбачені законом, залишаються поза їхньою увагою.

Черговий раз підкреслюю, що я не ховаюся від слідства, а детективам і прокурорам відомо моє місцезнаходження. Підтверджую свою готовність виконувати процесуальні обов'язки. Прошу детективів НАБУ і прокурорів САП направляти мені процесуальні документи і здійснювати всі процесуальні дії, в тому числі допит, в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року", - заявив Дубілет.

Як повідомлялося, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку. ВIДЕО

За версією слідства, ексголова правління "Приватбанку"в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "Приватбанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці "Приватбанку" підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року ексголові правління "Приватбанку" Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Читайте також: Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці "Приватбанку" - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління "Приватбанку" Дубілета.

"Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів "Приватбанку", який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
Придумали Тортугу. Украл выпил-в Израиль! Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе - Цензор.НЕТ 5583
показати весь коментар
19.05.2021 11:24
+8
ХАМАС, сделай хоть один пуск ракеты, за который тебе скажут спасибо в Украине.
показати весь коментар
19.05.2021 11:32
+7
"Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € ". Но это не остановило Табачника , Ставицкого, Дубилета .Как не остановит Альперина, Рабиновича, Радуцкого, Зеленского, Дубинского, Добкина, Коломойского, Боголюбова, Кипермана, Пинчука, Фирташа , Кауфмана , Фридмана, Ярославского и многих других .Украина-богатая страна.
показати весь коментар
19.05.2021 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придумали Тортугу. Украл выпил-в Израиль! Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе - Цензор.НЕТ 5583
показати весь коментар
19.05.2021 11:24 Відповісти
а тодді відсидяться , обтрусяться і по новому за старе (Фіма Звягільський наприклад) Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 2151
показати весь коментар
19.05.2021 11:57 Відповісти
Это здесь они типа противопоставлены.
А дома, в Израиле, вместе смеются над разводом дурных гоев...
показати весь коментар
19.05.2021 12:11 Відповісти
антисемітизм, скоро за такі коментарі можна буде присісти, включаючи коментарі десятирічної давності
показати весь коментар
19.05.2021 13:16 Відповісти
арабы тоже семиты. можно ли в таком случае обвинить евреев в антисемитизме? Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 4387
показати весь коментар
19.05.2021 13:32 Відповісти
Такі да не маскуйся українською мовою
Хоча ти правий - українці розумнішають, і незабаром їх треба буде давити покараннями.
Одне питання - що буде, якщо українці подолають хитродупих, грізний ти наш?
показати весь коментар
19.05.2021 13:40 Відповісти
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866
показати весь коментар
19.05.2021 14:16 Відповісти
призрак бродит по ЦензОру, призрак Дубилета. Хорошо работал Приватбанк, когда его возглавлял Дубилет-старший. За 8 лет в оффшоры вывели около 200 млрд грн по курсу 8,00 = 25 млрд$. 29.01.2020 11:39
показати весь коментар
19.05.2021 11:30 Відповісти
как можно украсть 200 млр.грн если если в ПриватБанке их 200 млр. никогда не было
показати весь коментар
19.05.2021 12:14 Відповісти
"что она может украсть на рынке? весы?!" (с) к/ф "Гараж" Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
19.05.2021 13:32 Відповісти
ХАМАС, сделай хоть один пуск ракеты, за который тебе скажут спасибо в Украине.
показати весь коментар
19.05.2021 11:32 Відповісти
Конечно не прячется, ведь Израиль своих никогда не выдаёт ).
показати весь коментар
19.05.2021 11:33 Відповісти
Выдает.
показати весь коментар
19.05.2021 11:49 Відповісти
кого? можно пару фамилий?
показати весь коментар
19.05.2021 13:33 Відповісти
малка лейфер
показати весь коментар
19.05.2021 13:41 Відповісти
ще скажи, що ти, потворо, воюєш з ХАМАС
показати весь коментар
19.05.2021 11:38 Відповісти
Еще один патриёт свинтил на этническую родину. Герою - слава!
показати весь коментар
19.05.2021 11:44 Відповісти
Я не прячусь в Израиле ))) По-моему, чувак просто стебётся.)))
показати весь коментар
19.05.2021 11:44 Відповісти
че ж не живется в стране, которую создал?
показати весь коментар
19.05.2021 11:48 Відповісти
"Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € ". Но это не остановило Табачника , Ставицкого, Дубилета .Как не остановит Альперина, Рабиновича, Радуцкого, Зеленского, Дубинского, Добкина, Коломойского, Боголюбова, Кипермана, Пинчука, Фирташа , Кауфмана , Фридмана, Ярославского и многих других .Украина-богатая страна.
показати весь коментар
19.05.2021 12:00 Відповісти
богатая на украинских мозолях.... для них....
показати весь коментар
19.05.2021 12:24 Відповісти
чому бідний- бо дурний...., а чому дурний - бо бідний....- вічна дилема....
показати весь коментар
19.05.2021 12:36 Відповісти
Зеленый идиот думает, что выпускник криворожской Лиги КВН можен перехитрить выпускников Лиги Плюща=) Наивный дурачок
показати весь коментар
19.05.2021 12:13 Відповісти
Анекдот -еврей -лесоруб Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 1184
показати весь коментар
19.05.2021 12:26 Відповісти
ну так - Ізраєль свої не видае...- а обікрасти гоїв - це таке....
показати весь коментар
19.05.2021 12:35 Відповісти
Почему как какое-то ворьё так сразу как чёрт из табакерки выскакивает "Израиль"?
показати весь коментар
19.05.2021 12:40 Відповісти
земля- крестьянам, фабрики- рабочим, деньги- евреям!
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 5806
показати весь коментар
19.05.2021 12:44 Відповісти
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8823
показати весь коментар
19.05.2021 12:46 Відповісти
да, это именно такой вариант
показати весь коментар
19.05.2021 13:14 Відповісти
Пока у власти их ставленник и Коломойский и Дубилет просто стебутся с Украины. И могут ишо одну серию с Головоборотько забабахать, где все трое красят киоск на Данбасе!
показати весь коментар
19.05.2021 12:56 Відповісти
Вот уже и с зам-главы Привата Яценко сняли электронный браслет Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9863 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 6000
https://censor.net/ru/news/3266209/delo_privatbanka_s_ekszamglavy_yatsenko_snyali_elektronnyyi_braslet
показати весь коментар
19.05.2021 13:36 Відповісти
...под залог в 2 млн долл, но это копейки по сравнению с выведенным из Привата Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 7703
показати весь коментар
19.05.2021 13:37 Відповісти
При царе-батюшке для жидов в России была черта оседлости и ущемление прав. Только сейчас понимаю как все это было правильно. Жиды нагло грабят Украину и чуть что - сразу на историческую родину.
показати весь коментар
19.05.2021 13:50 Відповісти
Царю-батюшке это не сильно помогло! Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8686 Они ему устроили революцию, а после расстреляли со всей семьей Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8686
показати весь коментар
19.05.2021 14:21 Відповісти
Куда катимся
показати весь коментар
19.05.2021 15:06 Відповісти
В мацу...
показати весь коментар
19.05.2021 15:27 Відповісти
І якого дубілєта було пхатися в той Ізраїль? Втім, чого гадати, накрав, нагріб - і в Ізраїль.
показати весь коментар
19.05.2021 18:06 Відповісти
издевается. "Я в Израиле, по адресу 123, пойди достань меня."
показати весь коментар
19.05.2021 21:53 Відповісти
 
 