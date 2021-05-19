Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Влада повинна знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі "Україна 24", коментуючи податкові ініціативи уряду.
"В Україні сьогодні 49% економіки в тіні. Нам потрібно докорінно міняти податкову систему для всіх. Нам треба міняти базу оподаткування, яка сьогодні в тіні, і знижувати мінімум вдвічі податки", - сказала Тимошенко.
На її думку, ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на бізнес призведуть до його знищення. Вона наголосила: такими діями влада руйнує майбутнє країни.
"Вони рухаються зовсім за іншою стратегією, яка несумісна зі зростанням української економіки, зі зміцненням наших українських товаровиробників. Вони сьогодні по суті руйнують шанс України стати сильною індустріальною державою, в тому числі і у сфері високих технологій", - додала Тимошенко.
Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.
Водночас у Федерації роботодавців зазначили: запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.
Як відомо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
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Цікаво - ти вважаєш, що ПДФО сплочують працівники?)). Якщо ти шукаєш працівника на 10 тисяч, то він буде вимагати ці 10 тисяч, і ти будеш йому нараховувати 11,9 тисяч. Якщо піднімеш ПДФО до 40% , то вже буде 14,7 тисяч. Ну а там ще ЄСВ платити)).
Шановна Ю.В.! Ви все так гарно і розумно говорите, і ми з вами згодні! Але поясніть, шо таке "економіка"?
"Хи-хи" (Тимишенко)
Ю. Тимошенко
Хороший работник, вася, для ФОПа як нахідка. Он его ценит, уважает, холит и лелеет. ЗП у такого работника всегда на грани того, что этот ФОП вообще способен заплатить нанятому. А про скот бесправный расскажи на крупном предприятии. Там тебе быстро заткнут говорилку и место твое укажут. Ты знаешь, что несмотря на всякие там дипломы и корочки, почти половина соискателей вакансий у нас - тупые бараны без намека на ответственность, здравый смысл, трудолюбие и совесть? О полезных знаниях и навыках я вообще молчу. так что, вася, не гоношись особо. Выглядишь как скандальная баба-брошенка.
Да с...ать я хотел на тебя, ишака бездарного и бесполезного. И про молодежь талантливую ты мне не рассказывай, нагляделся. Единицы хотят и могут работать. В подавляющем большинстве мнят себя хз чем, являясь по сути тупыми засранцами. Мягко говоря, уровень амбиций совершенно не соответствует уровню компетенций. Но пусть даже так, хрен с ним, я буду учить человека, если он действительно хочет работать. Но ведь что в итоге: "я не буду работать до шести вечера, мне надо до трех", "мне достаточно ЗП 10 тысяч, больше я работать не хочу и не буду", "я сегодня на работу не выйду, у меня причины". А кто, млять, за тебя выйдет?! ладно, бывает всякое, я сам поработаю за тебя, задержусь до 22.00, не переломлюсь. Когда-то по 20 часов в сутки херачил, когда дело поднимал. Ну так не каждую, *****, неделю да по 2-3 раза!!! И ты мне будешь про слезы и про ненависть в глазах песни петь? 99,9% тобой описанных горемык приходят в офисы выпить кофе, посвистеть с подружками и покурить за углом по-тихому. Книжка в сумці - х...й на думці. Ты знаешь, сколько раз мне, седому дядьке, ссыкухи предлагали совсем не те услуги, для которых их нанимали на работу, просто, чтобы получать деньги, не особо перетруждаясь?!
А тех, кто засранные хозяйства в короткие сроки на ноги ставит, называют кризисными менеджерами и бегают за ними днем с огнем, вася. И платят, сколько они попросят. Я таким был в свое время. Но, чтобы такие вещи делать, знаешь, сколько отгорбатиться на разных дядь и теть надо, да опыт невъе...енный получить?! В скольких стрессовых ситуациях побывать и вырулить, сколько раз наглому следаку или налоговику, который пришел доить тебя или фирму, красиво дулю показать?! Будешь ты мне сопли тут размазывать, жалобить меня. Если бы я не знал эту кухню с обеих сторон, я бы тебя еще, возможно, слушал. Но не тебе меня учить.
нехер наниматься к ним работать
молодежь отдыхать должна и веселиться
а не пахать с девяти до пяти каждый день
да и кстати не нужно покупать ничего
тоже будет хорошее наказание им всем
Так меняйте!