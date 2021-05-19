За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, видужали - 1882, виявили 477 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 477 нових випадків COVID-19. Померли 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 13 осіб. Всього за період пандемії в місті зафіксовано 4972 летальні випадки від вірусу, а підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день - 202 894", - повідомив Кличко.

Захворіли 255 жінок віком від 19 до 90 років і 199 чоловіків від 18 до 88 років, а також 11 дівчаток від 6 місяців до 13 років і 12 хлопчиків від 17 днів до 17 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 50 хворих COVID-19, а також 92 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 1882 людини. Загалом коронавірус подолали 134 959 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: в Святошинському - 102, в Голосіївському - 79, в Дарницькому та Солом'янському районах - по 56 випадків", - зазначив Кличко.