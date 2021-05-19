У КМДА виявили порушення з орендою землі більш ніж на 100 млн грн, - ДФС
Новини Цензор.НЕТ Події
За результатами проведених обшуків у департаменті земельних ресурсів КМДА, співробітники Державної фіскальної служби викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками, без оформлення правовстановлюючих документів на них, та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн.
Також, під час подання декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності, за період 2017-2018 років, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки.
За фактами цих правопорушень 18.05.2021 директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи, направлені на встановлення місця перебування розшукуваної особи.
У межах досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації, до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві.
За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн.
За цими фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою, або службовим становищем.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕбобик.
"Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!"