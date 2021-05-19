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У КМДА виявили порушення з орендою землі більш ніж на 100 млн грн, - ДФС

Новини Цензор.НЕТ Події

У КМДА виявили порушення з орендою землі більш ніж на 100 млн грн, - ДФС

За результатами проведених обшуків у департаменті земельних ресурсів КМДА, співробітники Державної фіскальної служби викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками, без оформлення правовстановлюючих документів на них, та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн.

Також, під час подання декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності, за період 2017-2018 років, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

За фактами цих правопорушень 18.05.2021 директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи, направлені на встановлення місця перебування розшукуваної особи.

У межах досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації, до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві.

За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн.

За цими фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою, або службовим становищем.

Також читайте: 31 обшук, 11 повідомлень про підозру і несплачені 100 млн грн податків, - у ДФС відзвітували про слідчі дії в Києві

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Кличка в тюрму!
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19.05.2021 11:57 Відповісти
Разкукарекался.

ЗЕбобик.
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19.05.2021 12:06 Відповісти
В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 2464
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19.05.2021 12:08 Відповісти
Заднепроходного повесить!
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19.05.2021 12:52 Відповісти
Директор ТОВ занизил себе арендную плату? Это неправильно?
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19.05.2021 12:00 Відповісти
а в Центренерго ниче не выявили?
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19.05.2021 12:05 Відповісти
"Із 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту. З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?" - розповів Кличко у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у понеділок.
"Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!"
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19.05.2021 12:10 Відповісти
В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 1998
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19.05.2021 12:10 Відповісти
Чем там закончилось уголовное дело по разворовыванию короновирусного фонда в размере 30 млрд?
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19.05.2021 13:55 Відповісти
 
 