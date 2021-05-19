"Слуги" затягують ліквідацію ОАСК. Або нардепи обманюють Зеленського, або він - громадськість, - Шабунін

Ще минулого тижня Комітет Ради з питань правової політики повинен був розглянути невідкладний законопроєкт президента №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Однак на засіданні 13 травня до розгляду так і не дійшли.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ розповів глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Голова комітету нардеп від Слуги народу Андрій Костін змодерував засідання комітету так, щоб точно не встигнути розглянути це питання.

Питання ліквідації ОАСК мають розглянути на комітеті 19 травня, однак воно йде аж шостим номером в порядку денному, і є великий ризик, що і цього разу до нього не дійдуть", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, перед законопроєктом Зеленського про ліквідацію ОАСК Костін поставив, наприклад, такі "актуальні" проєкти:

- Про паспорт громадянина України у формі книжечки.

- Про запобігання героїзації військових злочинців і легалізації нацизму.

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"При цьому, йдеться лише про попередній розгляд, після якого депутати мають ще раз зібратись в комітеті для того, щоб можна було винести текст до залу.

І це при тому, що Зеленський визначив цей законопроєкт невідкладним до розгляду.

Виникає логічне запитання, хто нас обманює: чи то президент передумав позбуватися ручного суду, чи то Костін намагається водити навколо пальця Зеленського", - підкреслив антикорупціонер.

Шабунін зазначив, що критичним є питання голосування законопроєкту про ліквідацію ОАСК в першому читанні і в цілому.

"Законопроєкт надзвичайно простий і не потребує ніяких уточнень.

Два читання - це затягування часу, який дасть голові ОАСК Павлу Вовку понаприймати ще десятки антиукраїнський рішень. Тобто затягування розгляду цього законопроєкту депутатами говорить лише про одне - вони стоять у черзі на вільній касі імені Вовка за потрібними судовими рішеннями. Плівки та розслідування НАБУ щодо Вовка та ОАСК викрили масштаби схем та впливу ОАСКу", - додав Шабунін.

Шабунін нагадав, що для суддів ОАСК ліквідація суду означає втрату повноважень, однак вони не будуть автоматично звільнені і будуть продовжувати залишатися в судовій системі. Хоча приймати рішень не зможуть, що вже є великою перемогою.

Згідно з Конституцією, судді ОАСК можуть перевестися на роботу в інші суди, якщо успішно пройдуть конкурс. Рішення про переведення прийматиме Вища рада правосуддя, рекомендації повинна дати Вища кваліфікаційна комісія суддів.

"Саме тому без продовження реформи і якісного перезавантаження судової системи, ОАСК і його судді залишатьгося в правосудді", - підсумував глава ЦПК.