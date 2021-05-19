"Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура

Нардеп СН Олександр Качура передбачає, що "слуги народу" дадуть за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я приблизно 200 голосів.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Качура нагадав, що завтра відбудеться зустріч фракції з Ляшком, оскільки в понеділок депутатам не вдалося поспілкуватися з ним.

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"Мені шкода, що Ляшко не виступив на засіданні фракції, як я просив. Я б хотів дізнатися, чим буде відрізнятися на посаді міністра від Степанова, тому що проблеми залишаються колишніми - пандемія, фактично зруйнована медична система, низькі зарплати медпрацівників. Коли Ляшко був на фракції, він не дав відповіді на ці питання. А цього звіту якраз і бракувало. ... Хоча всі кандидати, і Кубраков, і Любченко виступали, а Ляшко постояв осторонь. Напевно, думав, що його пронесе", - підкреслив "слуга народу".

Політик зазначив, що нині в рейтингу голосування "слуг народу" серед кандидатів на посади міністрів Ляшко перебуває на третьому місці.

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Говорячи про те, як сьогодні Аксьонов складав присягу народного депутата в сесійній залі, Качура попросив колег, які заявляли про наявність у того російського паспорта, оперувати фактами. Він упевнений, що на питання можливого подвійного громадянства Аксьонова мають відповісти правоохоронці, інакше всі заяви про російський паспорт просто політика.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.