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Новини Політика України
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"Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура

Нардеп СН Олександр Качура передбачає, що "слуги народу" дадуть за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я приблизно 200 голосів.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Качура нагадав, що завтра відбудеться зустріч фракції з Ляшком, оскільки в понеділок депутатам не вдалося поспілкуватися з ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра "Слуга народу" зустрінеться з Ляшком. У внутрішньофракційному голосуванні за кандидата на пост міністра він поки набрав 205 голосів, - Корнієнко. ДОКУМЕНТ

"Мені шкода, що Ляшко не виступив на засіданні фракції, як я просив. Я б хотів дізнатися, чим буде відрізнятися на посаді міністра від Степанова, тому що проблеми залишаються колишніми - пандемія, фактично зруйнована медична система, низькі зарплати медпрацівників. Коли Ляшко був на фракції, він не дав відповіді на ці питання. А цього звіту якраз і бракувало. ... Хоча всі кандидати, і Кубраков, і Любченко виступали, а Ляшко постояв осторонь. Напевно, думав, що його пронесе", - підкреслив "слуга народу".

Політик зазначив, що нині в рейтингу голосування "слуг народу" серед кандидатів на посади міністрів Ляшко перебуває на третьому місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не підтримуватиме запропоновані "Слугою народу" кандидатури в Кабмін, - нардеп Железняк

Говорячи про те, як сьогодні Аксьонов складав присягу народного депутата в сесійній залі, Качура попросив колег, які заявляли про наявність у того російського паспорта, оперувати фактами. Він упевнений, що на питання можливого подвійного громадянства Аксьонова мають відповісти правоохоронці, інакше всі заяви про російський паспорт просто політика.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

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Топ коментарі
+4
Ті хто міг би спитати туди не потраплять.
Будуть питання типу - Як вам вдається так геніально керувати країною? Ще й розвалену Порошенком)
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19.05.2021 12:23
+2
Всіх призначав клоуняра.
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19.05.2021 12:20
+1
то може з клоунярою щось не так?)
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19.05.2021 12:24
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4 міністра за два роки і всі погані. От не фартить зекоманді.
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19.05.2021 12:18 Відповісти
Всіх призначав клоуняра.
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19.05.2021 12:20 Відповісти
то може з клоунярою щось не так?)
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19.05.2021 12:24 Відповісти
З клоунярою все так,кремлівський сценарій втілюється життя !!!)))
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19.05.2021 12:34 Відповісти
Одного санітара прибрали, тепер буде інший санітар. Зелю ж питатимуть за провалену вакинацію на прес-конференції. Це винен Степашка, а ЗЕ тут ніяким боком і кінці в воду.
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19.05.2021 12:19 Відповісти
Ті хто міг би спитати туди не потраплять.
Будуть питання типу - Як вам вдається так геніально керувати країною? Ще й розвалену Порошенком)
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19.05.2021 12:23 Відповісти
От навіть не цікаво ,хто буде !!! Який сенс ,хто буде черговою другорядною лялькою цієї лялькової вистави !!!))
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19.05.2021 12:28 Відповісти
Ляльок міняють,але балаган лишається той самий!!!))
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19.05.2021 12:32 Відповісти
Ротація міністрів в уряді України"Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5485
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19.05.2021 13:37 Відповісти
Чим він буде від Степанова відрізнятись на цій посаді? Думаю що курточку купить іншої фірми...
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19.05.2021 14:10 Відповісти
 
 