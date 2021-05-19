Вступна кампанія-2021: у Міносвіти розповіли, коли почнеться прийом заяв і які документи потрібні вступникам

Незалежно від епідеміологічної ситуації в Україні вступна кампанія-2021 пройде в звичайному режимі тільки з дотриманням карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

У відомстві зазначили, що цьогоріч розширено категорії абітурієнтів, які можуть подавати заяви в електронній формі, що відповідає сучасним викликам.

Це дозволить кожному вступнику максимально комфортно здійснити необхідні кроки для того, щоб стати студентом омріяної спеціальності та бажаного вишу", – зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

У відомстві також розповіли, коли почнеться прийом заяв і які документи потрібно підготувати вступникам.

Так, реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів для вступу на перший курс для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання починається з 1 липня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;

Прийом заяв і документів починається 14 липня, а закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних екзаменів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних екзаменів та творчих конкурсів, які були здані з 1 по 13 липня.

Вступні екзамени та творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 1 до 13 липня включно (для вступників на місця державного і регіонального замовлень). З 14 до 23 липня можуть проводитися додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт.

Співбесіди проводитимуться з 17 по 19 липня включно.

У ці ж терміни проводиться надходження на перший курс на основі повної загальної середньої освіти в інших (крім денної) форми навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пінкод і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Також читайте: Приватні виші зможуть готувати фахівців за держзамовленням, - Міносвіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 390 тисяч осіб складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання, - керівник УЦОЯО Бойко

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО у передбачених Умовами випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 починається 21 травня з тестування з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовним. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт буде відповідати програмам ЗНО, затвердженим Міносвіти.

З часто задаваними запитаннями про вступну кампанію-2021 можна ознайомитися за посиланням.