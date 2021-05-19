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Новини Політика України
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ВР (7519) ТСК (274) гральний бізнес (147) ПВК "Вагнер" (637) Гришина Юлія (31)

"Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" отримали завдання "завалити" створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців".

Про це йдеться в листуванні в чаті нардепів СН, оприлюдненому телеграм-каналом "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

Нардеп СН Олег Марусяк у ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради читав повідомлення в чаті "Група Гришиної" від абонента "Деп Ф Юля Гришина". Зазначимо, що у фракції СН є нардеп Юлія Гришина.

Також читайте: Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

Зокрема, Гришина написала, що серед завдань для депутатів на сьогодні: "Провалюємо ТСК щодо вагнерівців Пороха і голосуємо нашу. ... Важливо не промахнутися" і "Перше читання гралочки. Важливо ухвалити. ... Далі тягнути вже не можемо. Від цього залежить соц економ всіх, а наповнення поки лише 760 млн".

Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народу отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради 01
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народу отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради 02
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народу отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради 03
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народу отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради 04

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+156
"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады - Цензор.НЕТ 631
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19.05.2021 12:35
+155
Диджитализированные зелёные подонки.
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19.05.2021 12:34
+106
"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады - Цензор.НЕТ 5249
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19.05.2021 12:39
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публикация в сми есть поводом для открития уголовного дела. то что мы прочитали не что иное как антигосударственный заговор. где СБУ где РНБО где ПРОКУРАТУРА? неужели в правительстве все враги и предатели?
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19.05.2021 18:49 Відповісти
як де7- вони в одній команді і всі один одного покривають.
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19.05.2021 19:40 Відповісти
не покривають один одного а роблять одну справу яка направлена проти України. а другими словами це солідарність за гроші. ти ж подивись на більшість в ВР, вони ніхто і звати їх ніяк і ще два роки назад бикам хвости крутили а зараз вирішують долю країни. хто знав в Україні прізвисько Арахамія? але на верх попав якийсь "друг" от і знаємо тепер. колись вже був один такий. дерегент ВР при янику, Чечетов. як тільки став не потрібним. з разу вирішив політати як птах. в ВР більшість це (расходный матерьял). не більше і не меньше
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19.05.2021 20:52 Відповісти
Сами себя здали без всякого следствия... "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 7005поразительные болваны...
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19.05.2021 20:58 Відповісти
ЗЕбилы куда пропали?? Чего не визжите Парашенка!! Парашенка!!! кокококо
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19.05.2021 21:00 Відповісти
А чем Зебил отличается от Порохла?
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19.05.2021 22:05 Відповісти
отсутствием аналитической умственной деятельности..
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19.05.2021 22:40 Відповісти
Для аналитической и умственной деятельности есть послы G-7.
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19.05.2021 22:43 Відповісти
проблема Украины в том,что зебилов в ней больше,чем послов джи-7..
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19.05.2021 22:54 Відповісти
Если послы молчат,значит зебилы делают всё правильно,прокурор Шокин был снят за шесть часов,потому что сделал что-то не то.
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19.05.2021 23:01 Відповісти
Очень бы интересно вск не тоько по вагнеровцам, но и по великим победам под илловайском и т.п.
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19.05.2021 22:25 Відповісти
ВЫРОДКИ
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20.05.2021 03:13 Відповісти
Упыри зеленые
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19.05.2021 22:34 Відповісти
Як питався китайський філософ, нахуа захоплювати Україну, якщо всі команди як тиснути кнопки подаються прямо на мобілки у Верховну зРаду?
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19.05.2021 23:33 Відповісти
"Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 1428
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19.05.2021 23:52 Відповісти
таки да! Они соблюдают некоторые приличия. У Медведчука есть в России антипод - ИИ Сечин. У него в распоряжении целое управление ФСБ "М". Это Ходорковский и прочие его рук дело. Что первая партия компромата на Жопников була от Роснефти, что вторая. Все от Сечина. Сечас он валит Лукойл, Миха от него смотрящим за Одессой. А что лещенко что то передавал Бигусу, то это для понта-смотрите,какой Сирожа влиятельный. а другой такой же, имея родственников в ФСБ только и нужно ходит и всем зассказывать, какой он не заменимый.
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20.05.2021 05:36 Відповісти
Кретинизм и паутина!
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20.05.2021 03:19 Відповісти
прийняти тск по ЗЕРО для слуг теж саме, що своїми руками покласти хрести на плечі Зеленського та Єрмака на підніжжі Голгофи. Не бувати цьому, а для того, щоб все "бидло" знало своє місце прийняти в цей день закон про казіно, бо актори з рейха вже заждались бабла, а то вклали кучу бабла а результата "німа." Всі основні "авритетні бізнесмени" в рейху стали "на лижі" або "кантуються", рангом дрібніші заплатили бабло ЗЕРО за своїх дівуль, які за два роки звиклись з думкою про свою вічність, що вони не оціненні. Перепетії їх закону про ігорку (катранчикові діти) нагадують історію відомого американського гангстера Бені Сігела, уроженця Одеси, який їхав в Схід і випадково на пісках лас Вегаса схотів справити нужду, і побудував там казіно, Одна дівуля його охмурила і вкрала 4 лями (в 1947) та хотіла "звалити в Швейцарію" Так і В Україні набрали бабла-прийняли закон, щось не те, прийняли уточнення, щось не те, і так два роки -авторитети з рейха заждалися, дівулі щось бігають морочать голови. От америкоси легендарне казино Трампа вже знесли, а ці своє не можуть побудувати. І не побудують, замість ТСК будемо дивитись Грозева. Це буде більш приємно чим дивитись на всі ці "моменти" в діяльності ТСК
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20.05.2021 05:25 Відповісти
Собаки безродные...Чернь
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20.05.2021 08:30 Відповісти
Главное их из страны не выпустить, а там стоя на коленях будут жрать собственную печень
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20.05.2021 08:31 Відповісти
Обычные предатели и мошенники.
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20.05.2021 08:41 Відповісти
Важнее дела вагнеровцев у нас ничего нет. Тут экономика рушится, ОРДЛО . Медреформа. Рынок земли, который лишит Украину ее главного богатсва. И вообще куда не сунься везде клин. А тут про всё забыть и только вагнеровцы
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20.05.2021 08:47 Відповісти
астснавитесь ???
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20.05.2021 12:43 Відповісти
"ігорка" - це мабуть "гральний бізнес"....
Ви розумієте весь цинизм поточної влади?
Вони проголосують за що завгодно аби грошей дали.....
От уж точно "готови прінять с любой старани і в любом колічєствє"
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30.06.2021 18:41 Відповісти
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