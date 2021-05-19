"Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради. ФОТОрепортаж

"Слуги народу" отримали завдання "завалити" створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців".

Про це йдеться в листуванні в чаті нардепів СН, оприлюдненому телеграм-каналом "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

Нардеп СН Олег Марусяк у ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради читав повідомлення в чаті "Група Гришиної" від абонента "Деп Ф Юля Гришина". Зазначимо, що у фракції СН є нардеп Юлія Гришина.

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Зокрема, Гришина написала, що серед завдань для депутатів на сьогодні: "Провалюємо ТСК щодо вагнерівців Пороха і голосуємо нашу. ... Важливо не промахнутися" і "Перше читання гралочки. Важливо ухвалити. ... Далі тягнути вже не можемо. Від цього залежить соц економ всіх, а наповнення поки лише 760 млн".









Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.