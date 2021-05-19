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Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути""

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути""

Ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого ВР вчора відправила у відставку, подякував усім медикам, які протягом дуже важкого року допомагали рятувати життя українців.

Слова подяки Степанов розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Володимиру Зеленському за підтримку і довіру протягом всього року", - додав Степанов.

"Я не отримав підтримки в сесійній залі, але я отримав набагато більше – підтримку тисяч лікарів і простих людей по всій країні. У сесійній залі багато хто у звичній собі манері знову намагався хайпонути. Тепер вже на моїй відставці. Кожен поводиться в міру свого виховання та психоемоційного стану", - зазначив він.

"Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням. Ми з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії, уклали контракти на 42 млн доз вакцин, відбудовували медичну галузь у кризових умовах фактично з нуля, майже завершили розробку сертифікатів вакцинації, запустили трансплантацію та багато інших проєктів. Все це вже не вдасться знищити, сподіваюсь", - пише Степанов.

Також читайте: Парламент підтримав відставку Степанова

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Топ коментарі
+13
Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 517
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19.05.2021 12:41
+9
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 12:52
+7
Степанов у цьому процесі тільки кондом, справжні дійові особи - Зеленський і мозок українців.
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19.05.2021 12:43
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Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 517
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19.05.2021 12:41 Відповісти
Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 4642
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19.05.2021 12:51 Відповісти
Ізголявся на каналі у Ахмєтки Наташі Влащенко
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19.05.2021 12:42 Відповісти
цим самим лабав на разогрєві вовиної пресухи
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19.05.2021 12:43 Відповісти
Степанов у цьому процесі тільки кондом, справжні дійові особи - Зеленський і мозок українців.
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19.05.2021 12:43 Відповісти
птіца ГАВАРУН з сімейства казкових долбодятлів , яка чесно робила фон вові - ТІПАНЕЗАПЯТНАННОМУ
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19.05.2021 12:46 Відповісти
а чому ж не хайпонути на такій видатній історичній постаті?
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19.05.2021 12:43 Відповісти
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 12:52 Відповісти
До чего же неблагодарный Зе. Ведь Степанов иго одним из первых привил. Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 6768
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19.05.2021 12:44 Відповісти
и этот дебил что то лепечет про чистую совесть Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 3231
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19.05.2021 12:44 Відповісти
Давай до свидания, ЗЕбил!
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19.05.2021 12:46 Відповісти
Вот ведь народ у нас завистливый! Только начал чувак жить хорошо, так шо, сразу пинками гнать? Прибарахлился по уму, прокладок намастырил. Старался человек, планы на счастливое будущее строил, а вы... Вам бы хайпануть да кристально честного министра, гениального менеджера обидеть.
Скажите кто в курсе: что такого в той куртке, что цена ей как новой машине среднего класса?
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19.05.2021 12:46 Відповісти
_Цена таких товаров имеет мало общего с экономически обоснованной стоимостью. Очень мало общего.
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19.05.2021 12:57 Відповісти
Это я понимаю! Невозможно сшить куртку такой стоимости, если не использовались драгметаллы. ЧТО именно делает эту куртку такой дорогой? Бренд? Самая крутая соблиная шуба в Киеве 480 000 грн. КАК можно сделать просто куртку ценой 620 000???
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19.05.2021 13:11 Відповісти
Сделать лехко! Делаешь куртку за 1000, ну две. И продаёшь болванам понты за 23.
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19.05.2021 13:19 Відповісти
первый мастер спорта по борьбе с коронавирусом пошёл.
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19.05.2021 12:50 Відповісти
Боролись против Степанова - получим Ляшко. И теперь через более честные фирмы Пинчука будут поставлять вакцину.
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19.05.2021 12:54 Відповісти
Нет, они тоже будут говорить что - Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути"" - Цензор.НЕТ 6441 "поставят вакцины"
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19.05.2021 13:49 Відповісти
... " я получил гораздо больше - поддержку тысяч врачей " ...
надеюсь, что медработники тебя заплевали и побили палками - именно такой оплаты заслуживает твоя "работа" ...
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Як же ви всії їбализа.....
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19.05.2021 14:02 Відповісти
Все, забули! не було такого міністра! І досить про нього писати, Амінь! Може у фейсбуку на своїй сторінці розганять хвилю про свою цінність!
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19.05.2021 14:39 Відповісти
 
 