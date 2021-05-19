18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка
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Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в Дніпровському районі Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Подія трапилася сьогодні вранці у Дніпровському районі столиці. Приблизно о 7 годині на спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
На місці події виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
"Під час огляду тіла загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому приблизно 18 ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця", - сказано в повідомленні.
Наразі співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити та затримати причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
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Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
Я здивуюся якщо причиною смерті вкажут Ковід-19.
а хто не носив до 2020 року і заражав, саджати, всіх саджати