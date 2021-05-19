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18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Події

18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в Дніпровському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася сьогодні вранці у Дніпровському районі столиці. Приблизно о 7 годині на спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

На місці події виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

"Під час огляду тіла загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому приблизно 18 ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця", - сказано в повідомленні.

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Наразі співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити та затримати причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

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Топ коментарі
+16
О в Донецке щас, кстати, красота, там коммендантский час, на улицах никаких норкоманов, только культурные обполчленцы с автоматами ходят.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
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19.05.2021 13:08
+15
Суспільство ще не готове до вільного обігу кухонних ножів і алкоголю. Треба їх негайно заборонити, бо це ж кожен зможе вийти з ножем бухий і всі один одного переріжуть- тут буде Дікій запад!
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19.05.2021 13:32
+11
Может товарищ имееи в виду 42й - 43й год, когда немецкая жандармерия Киев патрулировала.
Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
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19.05.2021 13:03
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Раньше это когда?
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19.05.2021 12:56 Відповісти
Наверное в савецком союзе, тогда была газэта правда без известий и известия без правды. А про чикатилу он не слышал
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19.05.2021 13:00 Відповісти
Может товарищ имееи в виду 42й - 43й год, когда немецкая жандармерия Киев патрулировала.
Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
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19.05.2021 13:03 Відповісти
скажи, а где лучше в Украине?
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19.05.2021 12:56 Відповісти
О в Донецке щас, кстати, красота, там коммендантский час, на улицах никаких норкоманов, только культурные обполчленцы с автоматами ходят.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
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19.05.2021 13:08 Відповісти
Дома краще
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19.05.2021 14:03 Відповісти
Раньше это когда - при Сталине в Гулаге?... там не было....
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19.05.2021 13:43 Відповісти
"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя"
Я здивуюся якщо причиною смерті вкажут Ковід-19.
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19.05.2021 13:11 Відповісти
а я не здивуюся
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19.05.2021 13:54 Відповісти
Суспільство ще не готове до вільного обігу кухонних ножів і алкоголю. Треба їх негайно заборонити, бо це ж кожен зможе вийти з ножем бухий і всі один одного переріжуть- тут буде Дікій запад!
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19.05.2021 13:32 Відповісти
И кастрировать всех! Шоб не насиловали 18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка - Цензор.НЕТ 7837
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19.05.2021 13:51 Відповісти
і маски носити всім, щоб не заражали
а хто не носив до 2020 року і заражав, саджати, всіх саджати
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19.05.2021 13:55 Відповісти
і всіх політичних брехунів
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19.05.2021 14:04 Відповісти
Почему всегда говорят, что жестоко убили если много ножевых? Если не знать как, то человека не убить одним ударом. Вот и бьют много раз пока жертва не затихнет. Если не попасть в сердце, то человек не умирает сразу. А может долго истекать кровью.
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19.05.2021 17:55 Відповісти
Вы поправку на здоровье не забывайте. Есть крепыши такие, что их действительно не вырубить 1 ударом. Попасть точно в кадык или ножем в подмышку, может лишь спец. А столько ударов ножом, говорит о чьей то личной ненависти.
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19.05.2021 18:54 Відповісти
 
 