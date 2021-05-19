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Новини Економіка
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"Центренерго" отримає прибуток за підсумками 2021 року, - Юрій Власенко в інтерв’ю Ліга.Бізнес

Новини Цензор.НЕТ Економіка

"Центренерго" отримає прибуток за підсумками 2021 року, - Юрій Власенко в інтерв’ю Ліга.Бізнес

Юрій Власенко, в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго", в інтерв’ю для Ліга.Бізнес розповів, як сьогодні працює компанія, поділився ключовими досягненнями та планами на посаді, а також підкреслив перспективність теплової генерації в українському енергетичному секторі.

На момент початку роботи Юрія Власенка та нової Дирекції підприємства компанія перебувала в тяжкому становищі. Взимку "Центренерго" працювало на повну потужність, аби не допустити віялових відключень у пікові періоди навантаження. Було використано майже все вугілля, а через витрати на роботу газових блоків накопичилася значна заборгованість перед НАК "Нафтогаз".

Сьогодні, менш ніж за 3 місяці з того часу, можна констатувати - компанія успішно вийшла з кризи. "Фонд держмайна поставив переді мною і моєю командою п'ять основних KPI. Максимізувати доходи від продажу електроенергії, оптимізувати витрати, побудувати вертикально-інтегровану компанію, налагодити ефективний ланцюжок постачання вугілля з державних шахт і підготувати компанію до приватизації в найкоротші терміни.

Завдання ми успішно виконуємо - поставки вугілля налагоджені, доходи піднялися, витрати також оптимізуємо. Зараз займаємося побудовою вертикально-інтегрованої компанії", - зазначив Юрій Власенко.

Одним з ключових напрямів роботи стало оновлення стратегії реалізації електроенергії. Це забезпечило високу конкуренцію на аукціонах, а також значне зростання прибутків компанії.

"Ми оновили стратегію торгів і тепер успішно працюємо на Українській енергетичній біржі. Відмовилися від практики продажу великих обсягів електроенергії за раз в одні руки. Тепер на аукціонах десятки компаній - часто це кінцеві споживачі, невеликі виробництва. Завдяки їхній конкуренції ціни на торгах ростуть, а ми отримуємо більше виручки", - поділився керівник "Центренерго".

Підвищення доходів від реалізації електроенергії також дозволяє своєчасно оплачувати поставлене вугілля. Сьогодні компанія закуповує вугілля напряму у державних шахт та повністю забезпечена пальним.

Юрій Власенко також підкреслив - балансуючі потужності теплових електростанцій "Центренерго" необхідні для української енергосистеми.

"Балансуючі потужності мають попит і з розвитком відновлюваної енергетики цей попит буде тільки підвищуватися. Чим більше в Україні будується "зелених" електростанцій, тим більше будуть потрібні ТЕС, щоб збалансувати перепади споживання і виробництва. В майбутньому це будуть "золоті кіловати"", - вважає очільник "Центренерго".

Він зазначив, що завдяки успішному виходу з кризи та виконанню поставлених завдань, вже за дев’ять місяців цього року "Центренерго" майже повністю може компенсувати збиток від використання газу взимку цього року. За підсумками року компанія має отримати прибуток.

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ну так Пэтро по 1600 грн с Африки завозил а беня лоху на лисапеде по 3000 сбывает, конечно прибыля стабильные и электрика по гривне для своих заводов Центрэнерго успешно выходит из кризиса и получит прибыль по итогам 2021-го, - Юрий Власенко в интервью Лига.Бизнес - Цензор.НЕТ 2721
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19.05.2021 12:54 Відповісти
Если получили прибуль, значит кто-то получит убыль.
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19.05.2021 12:57 Відповісти
Что же делать? От нашествия инвесторов едва отбились. С ростом ВВП на 40% еле успели справиться. Тяжело будет пережить такой оглушительный очередной успех в энергетике.
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19.05.2021 13:00 Відповісти
ИЧСХ! Доходы (тягу из карманов потребителей) они МАКСИМИЗИРУЮТ. Но свои расходы они, ****, не МИНИМИЗИРУЮТ. Они их ОПТИМИЗИРУЮТ. То есть на Ланосы с Мерседесов эти воры пересаживаться не собираются.
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19.05.2021 13:02 Відповісти
Ещё тарифы все поднимут для народа в раза три, вообще компания будет прибыльная
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19.05.2021 13:47 Відповісти
ну так еще бы.. тарифы по 4,2 квт и не выйти из кризиса... хороший монопольный бизнес..
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19.05.2021 19:56 Відповісти
 
 