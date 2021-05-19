Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат

Адвокати Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримали повний текст ухвали, якою Антоненка звільнили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Про це в Facebook повідомляє адвокат Антоненка Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора суд присяжних залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. Також вчора суд присяжних, а насправді суддя Голуб (за ст. 331 КПК питання саме тримання під вартою вирішується одноособово) видав повний текст ухвали про звільнення Андрія Антоненка з-під варти. Як і більшість усіх судових рішень в Україні, які УСІ судові рішення цього суду присяжних, всупереч основним засадам правосуддя, ухвала є нагромадженням безглуздя і не пояснює справжніх мотивів суддів", - наголосив правозахисник.

За словами Маслова, ухвала повторює попередню, де сказано, що альтернативи триманню під вартою до кінця травня - немає.

"Потім сказано, що оскільки прокурор просить домашній арешт, то він не довів, що альтернативи триманню під вартою нема (п 3 ч 1 ст 194 КПК). Це - ключове. Іншими словами підозра обґрунтована, те що кажуть адвокати про фальсифікації - досліджувати рано, ризик переховування і впливу на свідків існує, але раз прокурор вважає, що домашнього арешту достатньо - ми не маємо іншого виходу як відпустити його", - продовжив адвокат.

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"І далі йде такий пасаж, мовляв, несправедливо, що за однакових обставин Антоненко сидить, а Кузьменко під домашнім арештом. При цьому він раніше не судимий, має двох дітей і заслуги. А що - так можна було? Це все лише зараз з'явилося? І як завжди "враховуючи практику ЄСПЛ, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушених цінностей суспільства" - цей пасаж є демострацією невігластва і юридичної неписьменності авторів тексту", - підсумував Маслов.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.