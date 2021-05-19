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суд (4052) Маслов Леонід (39) Антоненко Андрій (223)

Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат

Адвокати Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, отримали повний текст ухвали, якою Антоненка звільнили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Про це в Facebook повідомляє адвокат Антоненка Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора суд присяжних залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. Також вчора суд присяжних, а насправді суддя Голуб (за ст. 331 КПК питання саме тримання під вартою вирішується одноособово) видав повний текст ухвали про звільнення Андрія Антоненка з-під варти. Як і більшість усіх судових рішень в Україні, які УСІ судові рішення цього суду присяжних, всупереч основним засадам правосуддя, ухвала є нагромадженням безглуздя і не пояснює справжніх мотивів суддів", - наголосив правозахисник.

За словами Маслова, ухвала повторює попередню, де сказано, що альтернативи триманню під вартою до кінця травня - немає.

"Потім сказано, що оскільки прокурор просить домашній арешт, то він не довів, що альтернативи триманню під вартою нема (п 3 ч 1 ст 194 КПК). Це - ключове. Іншими словами підозра обґрунтована, те що кажуть адвокати про фальсифікації - досліджувати рано, ризик переховування і впливу на свідків існує, але раз прокурор вважає, що домашнього арешту достатньо - ми не маємо іншого виходу як відпустити його", - продовжив адвокат.

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"І далі йде такий пасаж, мовляв, несправедливо, що за однакових обставин Антоненко сидить, а Кузьменко під домашнім арештом. При цьому він раніше не судимий, має двох дітей і заслуги. А що - так можна було? Це все лише зараз з'явилося? І як завжди "враховуючи практику ЄСПЛ, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушених цінностей суспільства" - цей пасаж є демострацією невігластва і юридичної неписьменності авторів тексту", - підсумував Маслов.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

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Топ коментарі
+14
Настане час і діточки Бубочки теж будуть чекати татуся з тюрми, як це робили діти Ріффа. Особисто я цю хрипляву щуку не вибачу ніколи.
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19.05.2021 13:18
+7
Невже комусь дійсно потрібні пояснення?
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 2323
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19.05.2021 13:05
+5
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8123
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19.05.2021 13:28
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Невже комусь дійсно потрібні пояснення?
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 2323
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19.05.2021 13:05 Відповісти
На выход! Exit
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19.05.2021 13:58 Відповісти
Щас снова в СИЗО отправят раз кому-то Аваков не нравится. Лучше промолчать.
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19.05.2021 13:08 Відповісти
ага, лучше сиди на бутылке молча Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 1243
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19.05.2021 14:19 Відповісти
Диарея просто была у "величайшего", сер. Все элементарно.
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19.05.2021 13:11 Відповісти
Настане час і діточки Бубочки теж будуть чекати татуся з тюрми, як це робили діти Ріффа. Особисто я цю хрипляву щуку не вибачу ніколи.
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19.05.2021 13:18 Відповісти
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8123
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19.05.2021 13:28 Відповісти
Ввімкнули реверс і на гальмах починають зливати справу !!!)))
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19.05.2021 13:14 Відповісти
Мотиви де? Які? Аваков хотів показати свою працю президенту. Президент ЛОХАНУВСЯ. Суддям наказали "випускати пар" поступово, щоб суспільство не гарячкувало. І Зелі орден "Лоха 1 ступені" не вручили.
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19.05.2021 13:17 Відповісти
Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2981Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 5165
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19.05.2021 14:16 Відповісти
Нет прямых доказательств для всей группы, только косвенные, вот и все. Один даже застрелился, когда узнал, что скоро раскроют. Здесь вопрос только один - это свр или гру.
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19.05.2021 16:25 Відповісти
 
 