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лікарня (693) Волинь (405) ОДА (968) Велике будівництво (711)

Волинська обласна лікарня отримала один із найкращих на Західній Україні комп'ютерних томографів, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волинська обласна лікарня отримала один із найкращих на Західній Україні комп'ютерних томографів, - ОДА

Під час реконструкції Волинської обласної лікарні у відділенні встановили комп'ютерний томограф - один із найкращих на Західній Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Волинська ОДА.

Водночас відділення екстреної медичної допомоги в обласній лікарні отримає обладнання, затверджене Міністерством охорони здоров'я. А саме: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.

Кошторисна вартість - понад 20 млн гривень, їх виділили з державного та обласного бюджетів.

Зазначається, що всі будівельні роботи в приймальному відділенні вже завершено.

Загалом у межах президентської програми "Велике будівництво" в регіоні реконструювали 7 приймальних відділень опорних медичних установ.

Координатор програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю журналу "Мінтранс" раніше заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні підходить до завершення. Всього в Україні за підсумками "Великого будівництва" будуть реконструйовані 202 відділення екстреної медичної допомоги.

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Топ коментарі
+3
Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
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19.05.2021 13:20
+1
как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
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19.05.2021 13:17
+1
Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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19.05.2021 13:27
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как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
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19.05.2021 13:17 Відповісти
Или барыга Палица.
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19.05.2021 13:28 Відповісти
и они всегда пишут "получила" - буквально калька с не украинского русского...
будто, не купили за деньги, а кто-то дал(не будем говорить кто)
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19.05.2021 14:07 Відповісти
Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
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19.05.2021 13:20 Відповісти
НА Западной Украине - по суті український рускій нічим не відрізняється від такого ж не українського
а з нього українською, у таких "цензорів", взагалі перекладає гугл...
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19.05.2021 13:57 Відповісти
Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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19.05.2021 13:27 Відповісти
Красиве місто, але мені Мукачево більше подобається
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19.05.2021 13:55 Відповісти
А когда новости про Киев, Чернигов, Житомир то это, видимо, "на северной Украине?" Пишется "в западной Украине" так же как "в западной/восточной Англии", "в западной/восточной Германии" и тд.
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19.05.2021 13:45 Відповісти
на западе - пишется
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19.05.2021 13:58 Відповісти
І нахіба? Якщо приватні клініки мають не гірші, але за власні кошти, а не наші податки?
А у державній і так, без хабаря не потрапиш.
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19.05.2021 13:54 Відповісти
 
 