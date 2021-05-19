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Новини Політика України
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ВР (7519) ПВК "Вагнер" (637) Слуга народу (2121) Рудик Кіра (103)

Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

"Голос" намагається переконати "Слугу народу" проголосувати створення у Верховній Раді їхньої тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла глава партії "Голос" Кіра Рудик.

"Ми зараз дуже активно працюємо в парламенті, щоб все-таки переконати своїх колег зі "Слуги народу". Якщо вони дійсно за справедливість і за чітку відповідь, чи була зрада в Офісі Президента, то підтримають створення ТСК саме від "Голосу". Це єдиний спосіб довести справу "вагнерівців" до розслідування. ТСК, яку пропонують "слуги народу", це спроба забрати фокус і розмити завдання. Така комісія може почати розслідування справи "вагнерівців" лише через три-чотири роки і матиме на це повне право, а люди вже більш як пів року чекають відповідь на це просте запитання", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради. ФОТОрепортаж

Коментуючи листування в одному із чатів "слуг народу", нардепка заявила, що у фракції СН є різні групи впливу.

"Тому ми сподіваємося, що це не позиція фракції, а тільки конкретних депутатів. Крім того, там написано: "Дивіться не переплутайте", так от на це у нас теж є надія", - додала Рудик.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+19
зеленскому (коломойскому) - смерти продобно расследование не только по вагнеровцам, но и по Иловайску.. всплывет роль коломойского как причина - почему туда пошли добробаты и кто их туда отправил на захват ЗуГРЭС.
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19.05.2021 13:21
+16
"Смотрите не перепутайте"(с)

Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8661
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19.05.2021 13:23
+13
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8029
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19.05.2021 13:23
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зеленскому (коломойскому) - смерти продобно расследование не только по вагнеровцам, но и по Иловайску.. всплывет роль коломойского как причина - почему туда пошли добробаты и кто их туда отправил на захват ЗуГРЭС.
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19.05.2021 13:21 Відповісти
Шта?
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19.05.2021 13:21 Відповісти
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8029
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19.05.2021 13:23 Відповісти
Половина ВР - Козлодоевы
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19.05.2021 13:25 Відповісти
КоЗОдоев.
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19.05.2021 13:39 Відповісти
КАЗЛОдоев
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 1459
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19.05.2021 13:43 Відповісти
ЦІКАВО ЧОМУ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТІ В АРТИСТІВ СТІЛЬКИ НЕНАВИСТІ ДО ЗЕМЛІ В ЯКІЙ ВОНИ РОДИЛИСЬ, РОСЛИ ЛЮБИЛИ, ПРАЦЮВАЛИ, ПРИЙШОВШИ ДО ВЛАДИ ПОЧИНАЮТЬ ЇЇ НИЩИТИ, І ВТЧ З ДОПОМОГОЮ ВАГНЕРІВЦІВ.
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19.05.2021 19:41 Відповісти
Он уже давно не артист, а агент }{уйла. Артистом он прикидывался до говно-сериала про Голобородько. С тех пор шутки кончились, и только 73% идиотов этого до сих пор не поняли. Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія - Цензор.НЕТ 2212
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19.05.2021 19:55 Відповісти
"Смотрите не перепутайте"(с)

Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8661
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19.05.2021 13:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
На самом деле, у людей есть много других, гораздо более важных вопросов, чем их политические игры и самопиар Голоса!
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19.05.2021 13:24 Відповісти
Наприклад "ігорка".
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19.05.2021 13:25 Відповісти
на самом деле - расследование по вагнеровцам намного важнее и "игорки", и даже ожидания зебилами свежей порции "золотой благодати" от бесноватого вовки-шута..
мы то знаем что ерма-зеленский работают на рашку.. а вот зебилы до сих пор верят в непорочность вислюка оманського.. Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 392
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19.05.2021 13:28 Відповісти
ВОНИ ВСЕ ЗНАЮТЬ, ОДНЕ КОДЛО.
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19.05.2021 19:43 Відповісти
Действительно, ведь предательство у зелени в крови Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 5961
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19.05.2021 13:53 Відповісти
Слуги дивляться шоу про медведчука. Їм не до цього.
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19.05.2021 13:25 Відповісти
Мужайтесь! Россия вас поддержит! Вы не один! Зебилов много! Защитим простого русского парня Ермака!!! Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 6536
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19.05.2021 13:55 Відповісти
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 2793
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19.05.2021 13:57 Відповісти
ясно же - потому что тут порохоботы собрались )))
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Есть простые вполне легальные профессиональные приёмы в свою пользу.
Например, чтобы протолкнуть свой вопрос нужно составить его обсуждение в самый конец, когда все устали обсуждать и спешат домой. А для этого нужно раздуть повестку дня, впихнув туда побольше ерунды и говорильни.
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19.05.2021 13:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3266247/rada_otkazalas_sozdat_vsk_po_delu_vagnerovtsev
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19.05.2021 14:09 Відповісти
Кинули вас... вкотре.
Немає там адекватних і совісних людей. Всі продажні хабарники. Челядь клована.
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19.05.2021 14:35 Відповісти
 
 