УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49860 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4048 16
демографія (76) смертність (151) Істребін (5)

Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні зростає смертність. У березні вона зросла на 29%.

Про це на своїй в Facebook написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Місячна смертність в окремих країнах Європи з Україною порівняно з 5-річною середньою. У лідерах Чехія + 63%, Словаччина + 58%, Болгарія + 52%. Україна на 6 місці + 29%", - написав він.

Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29% 01

18 травня Держслужба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року.

Протягом січня-березня 2021 року чисельність населення зменшилася на 100,4 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 39 живонароджених.

Читайте також: Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Всього з початку року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померли 149 064 людини.

Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29% 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Вакцинація у Чехії розпочалася 27 грудня 2020 року. Все, що треба знати про отруйну експериментальну жижу.
показати весь коментар
19.05.2021 13:49
+5
ага, щоб приховати масштаби епідемії поствакцинальних ускладнень, а також лохдаунів та інших неадекватних політичних рішень
показати весь коментар
19.05.2021 13:50
+3
Это надо понимать что в феврале смертность была настолько же и ниже. Вырывают из констекста и пугают. Наперсточники плешивые. Вот что о них надо знать и делать выводы.
показати весь коментар
19.05.2021 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это типа-"Ура" ?
показати весь коментар
19.05.2021 13:36 Відповісти
Выходит Степанов не такой и плохой министр?
показати весь коментар
19.05.2021 13:38 Відповісти
-и народ у нас не такой уж и больной... и экология ого-го! Да на нас пахать надо!
показати весь коментар
19.05.2021 13:42 Відповісти
А что может сделать человек, который там для мебели находится, а главный чемпион голактики по борьбе с коронавирусом - презедент? В таких условиях это он еще не плохо справился, могло быть еще хуже...
показати весь коментар
19.05.2021 13:45 Відповісти
а на нас и пашут Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29% - Цензор.НЕТ 1933
показати весь коментар
19.05.2021 22:12 Відповісти
Нє плохой, а дажє красівьій, особєнно в етом шікарном пальто.)))
показати весь коментар
19.05.2021 13:46 Відповісти
Євген Істребін. Статистику по коронавірусу умисно публікують на місяць пізніше, щоб приховати масштаби епідемії П'ЯТНИЦЯ, 06 ЛИСТОПАДА 2020, 15:30
показати весь коментар
19.05.2021 13:40 Відповісти
ага, щоб приховати масштаби епідемії поствакцинальних ускладнень, а також лохдаунів та інших неадекватних політичних рішень
показати весь коментар
19.05.2021 13:50 Відповісти
Вакцинація у Чехії розпочалася 27 грудня 2020 року. Все, що треба знати про отруйну експериментальну жижу.
показати весь коментар
19.05.2021 13:49 Відповісти
Умрут все пенсионеры. (С)
показати весь коментар
19.05.2021 13:52 Відповісти
Это надо понимать что в феврале смертность была настолько же и ниже. Вырывают из констекста и пугают. Наперсточники плешивые. Вот что о них надо знать и делать выводы.
показати весь коментар
19.05.2021 14:09 Відповісти
Статью читать не пробовал? "Місячна смертність в окремих країнах Європи з Україною порівняно з 5-річною середньою. Джерело: https://censor.net/ua/n3266237"
И в феврале в Украине было превышение смертности на 7,8%. (см. таблицу)
показати весь коментар
19.05.2021 14:14 Відповісти
Если в списке Швеция то значит там ещё есть живые???
Это ли не чудо!!!
показати весь коментар
19.05.2021 14:38 Відповісти
где же эти ***** со своим "обичным грипом"?
лохи тупые
показати весь коментар
19.05.2021 20:51 Відповісти
Степанов чех?
показати весь коментар
19.05.2021 21:57 Відповісти
наконец-то начали пририсовывать к статистике смертности
бедные журналисты уж не знали как подать эти единицы процентов,
чтоб было страшнее... это надо было столько времени ребят мучить?
трудно было сразу пририсовать?
показати весь коментар
19.05.2021 23:21 Відповісти
 
 