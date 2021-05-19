Кабмін припиняє від завтра режим спецзобов'язань для тепловиків на українському ринку газу, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України не продовжуватиме покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань (ПСЗ) з продажу природного газу виробникам теплової енергії.

"Із завтрашнього дня (з 20 травня. - Ред.) уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати їм "блакитне паливо" за фіксованою ціною", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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