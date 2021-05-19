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Кабмін припиняє від завтра режим спецзобов'язань для тепловиків на українському ринку газу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін припиняє від завтра режим спецзобов'язань для тепловиків на українському ринку газу, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України не продовжуватиме покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань (ПСЗ) з продажу природного газу виробникам теплової енергії.

"Із завтрашнього дня (з 20 травня. - Ред.) уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати їм "блакитне паливо" за фіксованою ціною", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5049
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19.05.2021 13:49 Відповісти
Шмыгаля и его банду уже пора на вилы, с четырьмя зубцами.
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Рост тарифов может очень сильно ударить по Бубочке. В прямом и переносном смысле.
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19.05.2021 14:20 Відповісти
правильно правильно, электрика по 4 грн газ по 24 грн, правильной дорогой идёте.
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19.05.2021 14:22 Відповісти
Без отопления будем, значит. И так в Херсоне в этом году за 3-х комнатную квартиру 66 кв.м. выставляли платежки в 2500 гривен (есть счетчик тепла на дом), в прошлом году было на тысячу меньше. Писали, что долг Херсонской ТЭЦ 600 млн гривен... А если еще подымут? Жаловаться вроде как права не имею - голосовал за Зеленского.
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19.05.2021 14:28 Відповісти
Молодцы! Отопление поднимется на 50-70%)))) Так держать, зебилы!
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20.05.2021 00:47 Відповісти
 
 