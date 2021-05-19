Верифікація субсидій триває. Справедливо, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує, - Шмигаль

Верифікація субсидій в Україні продовжиться, їх будуть отримувати тільки ті, кому вони дійсно потрібні.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подання відповідної заяви, з деякими винятками", - заявив прем'єр.

Він уточнив, що зміни стосуватимуться питання наявності кількох об'єктів житла.

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"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії", - зазначив прем'єр.

"Зазначу, що питання про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення. Це дозволить втричі скоротити терміни розгляду заяв", - додав Шмигаль.