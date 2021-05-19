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житло (245) субсидія (255) Денис Шмигаль (1747)

Верифікація субсидій триває. Справедливо, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Верифікація субсидій триває. Справедливо, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує, - Шмигаль

Верифікація субсидій в Україні продовжиться, їх будуть отримувати тільки ті, кому вони дійсно потрібні.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подання відповідної заяви, з деякими винятками", - заявив прем'єр.

Він уточнив, що зміни стосуватимуться питання наявності кількох об'єктів житла.

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"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії", - зазначив прем'єр.

"Зазначу, що питання про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення. Це дозволить втричі скоротити терміни розгляду заяв", - додав Шмигаль.

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Топ коментарі
+9
Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5916
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19.05.2021 13:53
+8
Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3024
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19.05.2021 13:58
+7
Количество семей, получающих субсидию, с 2019 года уменьшилось в 4 раза. Вот вам и ответ на вас вопрос. Сейчас стоит вопрос не о том, как дать субсидию, а как не дать.
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19.05.2021 14:00
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Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5916
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19.05.2021 13:53 Відповісти
Нарід мовчить - значить йому подобається.
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19.05.2021 13:56 Відповісти
Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5747
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19.05.2021 14:02 Відповісти
а коли матірь мешкає в квартирі..але на правах власності має будинок в якому вже 20 років мешкає син з родиною,а ле він йому перейде по заповіту..от тут як бути? Раніше комісія це вирішувала..А як зараз? Чи тільки ті що внесені в електроний реестр після 2013 року?
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19.05.2021 13:58 Відповісти
если есть дом - значит "есть собака и кот. А раз есть собака - её можно продать! Значит субсидии - не положены"(с)слуги урода
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Количество семей, получающих субсидию, с 2019 года уменьшилось в 4 раза. Вот вам и ответ на вас вопрос. Сейчас стоит вопрос не о том, как дать субсидию, а как не дать.
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Ну тогда линять на 250 баків и делать дарственную...
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19.05.2021 14:05 Відповісти
Мало того, теперь все подающие заявления обязаны подать и декларацию о доходах. Сколько пенсионеров смогут ее заполнить и подать? И сколько из них вообще в курсе что это такое?
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19.05.2021 14:35 Відповісти
Цель верификации - согнать пенсионеров в многочасовые очереди, где они заразятся ковидом и благополучно помрут.... И в субсидиях нуждаться не будут..... И в пенсиях....
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19.05.2021 16:08 Відповісти
Тоже вариант.
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19.05.2021 16:13 Відповісти
Свіжа інформація:
https://www.msp.gov.ua/news/20065.html
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19.05.2021 19:57 Відповісти
Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3024
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19.05.2021 13:58 Відповісти
А когда они найдут пропавшее цикаве ришення которое они наши а потом протеряли шоб снизить тарифы в два раза?
Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7849
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Сценарии видосиков Зеленскому и Чаусу не один ли и тот же человек из носа выковыривает? По стилю очень напоминает Елену Зеленскую...
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19.05.2021 16:18 Відповісти
 
 