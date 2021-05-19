Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому Юлію Мендель звільнили з посади прессекретарки президента Зеленського.
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "КП", передає Цензор.НЕТ.
"Кілька причин. Перша - це вкрай жорсткий ритм роботи з президентом Володимиром Зеленським. Володимир Олександрович дуже швидкий у реакції. Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", - зазначив радник глави ОП.
Другою причиною, за словами Подоляка, є "божевільний хейт, в який потрапляла Юля".
"Її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило. Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів , і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", - додав він.
"І третє, мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціоналу прессекретаря і перейти у функціонал, скажімо так, людини, який має позицію з багатьох важливих питань і висловлювати її від свого імені", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мендель йде з поста прессекретарки Зеленського.
Пізніше радник глави ОП Подоляк повідомив, що Мендель зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
и при этом она была такой своей, домашней...теперь погрузит свои манатки в фольксваген гольф, и - домой в геническ
труженик, как и порошенко, пишется с одним н, а девственница, как дружинник - с двумя... даже, если с тремя детьми
чем хорош украинский русский - можно, не придерживаться правил русского русского...и юля мендель была за него
подобным отвечать не стану, стучите админам и те блокируют, придерживаясь правил форума, не вникая по сути, берегут вас...
подонков с выпяченными напоказ патриотичными никами...
и всё же славно, что у вас, *************, мощно подгорает от украинской контрпропаганды...
видно, проделанная работа дает свои результаты и надеемся, что поднятие юли на ступень выше,положительно скажется на успехах в этом направлении
Воно ж не контролює себе, свій язик і навіть руки.
Жена застукала и устроила скандал.
Батя , я стараюсь!
Дааа! , точно , непрерывно , особенно в Буковеле , Катаре , Омане . Так устаёт , бедненький , что просто пухнет с голоду и от переутомления . Что касается б/у прессекретаря - https://www.rusdialog.ru/images/content/64c913f911fb945e6601414a8c839e70.jpg и этим всё сказано .
Расписание осла: 12-15 сидит в офисе. 15-18 обед, переходящий в ужин. 18-24 "дорога".
24-9 сладкий сон. 9-12 детокс.
с 8 00 до 10 00 у него запланирован подвиг
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Ясно, в депутаты переведут. Накоммуницировала.
Nataliya
@Nataliy94087733
·3 год
Сьогодні у ВР нардепи від опозиції заблокували трибуну, щоб сепар А.Аксьонов не зміг принести присягу, але Стефанчук дав йому можливість зробити це з місця і все це супроводжувалося криками " Ганьба". ЛайNo...
рєшеніє: наградіть, повисіть
Шмендель не потрібно "хейтити". Вона, як і вся її "робота", самі по собі, хейт до всього розумного, українського.
І саме такі ватні хабалки у плісняви отримують підвищення..
Ридаю і плакаю! Якщо це про ЗЕ, то його швидка реакція всім відома - бронепамперси не встигають змінювати
Ну а про 24/7 все в новинах: то Оман, то Турція, то Париж, то ще кудись відпочіти з сім'єю державним коштом поїде... Хіба шо доріжки здатен 24/7 приймати швидко
вот уж лизнул так лизнул...грядет прес-конференция высочайшего! Мендель не справилась бы
Любой журналюга районного издания сработает более профессионально.
2. незаслуженно не хейтят
3. учитывая выше Подоляком в причинах - куда-куда она доросла? так это не она доросла понять что ей надо уходить?
тут нужен грамотный эрудированный спец, с хорошей устной и письменной речью,
с пониманием дипломатии и полит ситуации.