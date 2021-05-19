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Новини Політика України
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Зеленський (10071) Мендель (212) Офіс Президента (1322) Подоляк Михайло (149)

Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому Юлію Мендель звільнили з посади прессекретарки президента Зеленського.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "КП", передає Цензор.НЕТ.

"Кілька причин. Перша - це вкрай жорсткий ритм роботи з президентом Володимиром Зеленським. Володимир Олександрович дуже швидкий у реакції. Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", - зазначив радник глави ОП.

Другою причиною, за словами Подоляка, є "божевільний хейт, в який потрапляла Юля".

Також читайте: Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк

"Її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило. Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів , і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", - додав він.

"І третє, мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціоналу прессекретаря і перейти у функціонал, скажімо так, людини, який має позицію з багатьох важливих питань і висловлювати її від свого імені", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мендель йде з поста прессекретарки Зеленського.

Пізніше радник глави ОП Подоляк повідомив, що Мендель зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ.

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Топ коментарі
+28
Зачем так много букафф. Короче-просто дура.
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19.05.2021 14:04
+28
Внатуре зеля работает 24 / 7
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 3295

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 9815

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 8187

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 2768
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19.05.2021 14:17
+27
Хм... "Безумнейший хейт"... С чего бы это??? Может быть потому что обещал одно а делал другое?
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 1203
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19.05.2021 14:06
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Правила форума Рада форумчан
" Она профессионал, она точно понимает суть работы"
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19.05.2021 14:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
уволили, когда она начала удачно парировать на ответы пескова и даже вынуждать того взвешивать каждое слово...
и при этом она была такой своей, домашней...теперь погрузит свои манатки в фольксваген гольф, и - домой в геническ
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19.05.2021 14:15 Відповісти
Зеля - труженник, 24,7!? Не смешите людей! Тогда я девственница, у меня трое детей.
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19.05.2021 15:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
юля - не зеля...точка..
труженик, как и порошенко, пишется с одним н, а девственница, как дружинник - с двумя... даже, если с тремя детьми
чем хорош украинский русский - можно, не придерживаться правил русского русского...и юля мендель была за него
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19.05.2021 15:39 Відповісти
Товарисч, вы дурак или с методичкой в трусах? Какие удачно парировать? Вы о чем? По ходу вы такой же клинический дурак , как и ваша пендельша, в кокошнике на голове, в лаптях и с балалайкой. Наверно поддерживаете "вумную" пендельщу в том, что гринпоц найвеличнийший? Или что эта хабалка остановила двумя твитами падение гривны? ***, знал, что вы тупые зеленодрочеры, но шо такие тупые, это звездец! А тут еще и зеленка начала на люди являться после увольнение вумной и редкой красавицы пендель. Видать не зря народ писал про шуры-муры величайшего и его секретутки))))) Господи, спаси Украину от долбодятлов и тупизны его некоторых граждан!
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19.05.2021 15:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
патриотизм - последнее прибежище негодяя
подобным отвечать не стану, стучите админам и те блокируют, придерживаясь правил форума, не вникая по сути, берегут вас...
подонков с выпяченными напоказ патриотичными никами...

и всё же славно, что у вас, *************, мощно подгорает от украинской контрпропаганды...

видно, проделанная работа дает свои результаты и надеемся, что поднятие юли на ступень выше,положительно скажется на успехах в этом направлении
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19.05.2021 20:53 Відповісти
говорят, она квартирку нехилую на Печерске получила...
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19.05.2021 22:06 Відповісти
Ага , без помилок два слова зв"язати не здатна. Вона навіть своє ім"я в соц мережі пише з помилкою. "Суть работи ..." "В пісок і ссуть ..." (С) Анігдот про верблюдів
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19.05.2021 14:18 Відповісти
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 8290
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19.05.2021 14:21 Відповісти
сосна своё отработала.. прие**ась так сказать Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 7260
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19.05.2021 15:05 Відповісти
Замахалася бідна, або ж замахали.
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19.05.2021 18:23 Відповісти
Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 6215
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19.05.2021 18:52 Відповісти
Зачем так много букафф. Короче-просто дура.
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19.05.2021 14:04 Відповісти
Внатуре зеля работает 24 / 7
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 3295

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 9815

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 8187

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 2768
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19.05.2021 14:17 Відповісти
Про роботу він дуже потужно висловився. Клоун буде задоволений.
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19.05.2021 14:31 Відповісти
Каждая секретейшн имеет мотивейшн.
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19.05.2021 14:05 Відповісти
у неё ступенька повыше))) как там в песне промежуток должен быть)))) зарядил на ступеньку повыше а она обиделась и уволилась Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 2866
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19.05.2021 14:40 Відповісти
Ну не скажите! Два раза в день из Кончи-Заспы на Печерск и назад! На велосипеде! Любая "мендель" заскулит от такого "ритма".
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19.05.2021 14:17 Відповісти
Хм... "Безумнейший хейт"... С чего бы это??? Может быть потому что обещал одно а делал другое?
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 1203
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19.05.2021 14:06 Відповісти
Подоляк самое мерзко-уныло-блевотное существо во всей команде зебилов.
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19.05.2021 14:06 Відповісти
Це давній ригівський ...ополиз Подоляк сховав за "быстр в реакции" істеричність найвеличнішого.
Воно ж не контролює себе, свій язик і навіть руки.
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19.05.2021 14:13 Відповісти
быстро начал - быстро кончил Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 772
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19.05.2021 14:15 Відповісти
... в эякуляции?
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19.05.2021 14:19 Відповісти
Поэтому и уволили....
Жена застукала и устроила скандал.
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19.05.2021 14:32 Відповісти
Сказал бы проще-надоела, уже не возбуждает.
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19.05.2021 14:08 Відповісти
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 2175 Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, Источник: https://censor.net/ru/n3266248
Батя , я стараюсь!
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19.05.2021 14:09 Відповісти
Фігня, запросто могла би відбити ту атаку за допомогою "Твіттера".
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19.05.2021 18:27 Відповісти
Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 9659
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19.05.2021 20:18 Відповісти
Цитата - "Он работает 24/7 без перерывов.Источник: https://censor.net/ru/n3266248
Дааа! , точно , непрерывно , особенно в Буковеле , Катаре , Омане . Так устаёт , бедненький , что просто пухнет с голоду и от переутомления . Что касается б/у прессекретаря - https://www.rusdialog.ru/images/content/64c913f911fb945e6601414a8c839e70.jpg и этим всё сказано .Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7944Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7944Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7944
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19.05.2021 14:10 Відповісти
ИЧСХ! А вы заметили что никакая "мендель" сейчас не занимает эту должность а ничего не поменялось? Вот уверен, с ослом оманским было бы так же.
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19.05.2021 14:11 Відповісти
хуже не будет!..(с) Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 4967
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19.05.2021 18:56 Відповісти
о_О
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19.05.2021 14:12 Відповісти
О, да клоун у нас чистый Геракл
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19.05.2021 14:13 Відповісти
"Он работает 24/7 без перерывов."
Расписание осла: 12-15 сидит в офисе. 15-18 обед, переходящий в ужин. 18-24 "дорога". Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 6283

24-9 сладкий сон. 9-12 детокс. Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 4557
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19.05.2021 14:13 Відповісти
не правда

с 8 00 до 10 00 у него запланирован подвиг Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7912
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19.05.2021 14:17 Відповісти
Вот зачем врать? Оно у нас ещё участник АТО. Мы ему ещё за это военную пенсию всю его жизнь платить будем. Господи, хоть бы недолго!

Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7204
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19.05.2021 14:25 Відповісти
Эти люди никогда в жизни не работали,не напрягались.Смешно читать про хейт и прочую лабуду.Серкретарь в хорошей фирме тянет вопросов в разы больше,чтобы босс был готов ко всему.
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19.05.2021 14:14 Відповісти
Устала совмещать должность секретутки и бодигарда. Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7566
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 3190
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19.05.2021 14:16 Відповісти
Ось собі думаєш що ця ватна прокладка ну така тупа що далі нікуди. Але раптом згадуєш що є ще наприклад зєзєзєнт.
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19.05.2021 14:16 Відповісти
...уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал...человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени

_____________________
Ясно, в депутаты переведут. Накоммуницировала.
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19.05.2021 14:22 Відповісти
Тупий, і ще тупіший ... Дивлюся я -де дно !? Його нема !!!
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19.05.2021 14:22 Відповісти
Угу. Шльондра которая ничего кроме презрения и недоумения не вызывает пошла на 'уровень выше'. Ещё одно доказательство что на оценку обществом им плевать. Хорошо 'отработала' вот и пошла кудато-там.
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19.05.2021 14:31 Відповісти
шо рожать пошла Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 7838
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19.05.2021 14:26 Відповісти
'Жосткий ритм работы с зеленским', это... шото неприлично звучит как-то!!!
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19.05.2021 14:27 Відповісти
"безумнейший хейт" - ось це сподобалося, типу з'явилося без жодних на те причин, типу хоче цим сказати: з Мендель все в порядку, а от народ безтолковий.
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19.05.2021 14:27 Відповісти
Хейтят 'дефочку' безо всяких на то веских оснований. А и как народу не хейтить, она же не народ, с кого-то там другого в жостком ритме старательно обрабатывала. 'Дефочка'
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19.05.2021 14:36 Відповісти



Nataliya

@Nataliy94087733

·3 год

Сьогодні у ВР нардепи від опозиції заблокували трибуну, щоб сепар А.Аксьонов не зміг принести присягу, але Стефанчук дав йому можливість зробити це з місця і все це супроводжувалося криками " Ганьба". ЛайNo...
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19.05.2021 14:29 Відповісти
точно как при Януковиче, когда выбирали омбудсмена -Лутковскую, когда оан стояла в конце зала и за нее руками голосовали.
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19.05.2021 22:12 Відповісти
прічіна увольнєнія: заваліла по всєм направлєніям
рєшеніє: наградіть, повисіть
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19.05.2021 14:29 Відповісти
Все як колись при совку, "завалив "роботу- перевели на вищестоящу посаду. Тим більше зараз, при "дефіциті кадрів".
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19.05.2021 18:32 Відповісти
совково-комуняцька практика ізбавляца от сотрудніка-дебіла
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19.05.2021 14:31 Відповісти
С росы перешли на бутилированную...
Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше" - Цензор.НЕТ 9618
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19.05.2021 14:39 Відповісти
Пани так отбивалась локтями и словами для своего, что не заметила, как договорилась:уволена.
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19.05.2021 14:46 Відповісти
Який ритм роботи з ВАЗеленським? Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 77 Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 1039
Шмендель не потрібно "хейтити". Вона, як і вся її "робота", самі по собі, хейт до всього розумного, українського.
І саме такі ватні хабалки у плісняви отримують підвищення..
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19.05.2021 14:46 Відповісти
Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 2358
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19.05.2021 14:49 Відповісти
Зеленский работает в режиме 24/7 без перерывов потому, что его не отпускает кокаинум
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19.05.2021 14:56 Відповісти
Не справилась девушка с возложенной на нее нагрузкой и ответственностью перед членами. Ртом и языком работала, конечно, но не к повсеместному удовлетворению. Ниче, найдется место и для нее на гражданке - такой шершавый язык всегда найдет применение.
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19.05.2021 14:59 Відповісти
тю, а на ДОМе то разве не ее позиция бьіла? чи то зелений клоун їй то надиктував?
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19.05.2021 15:00 Відповісти
"очень быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов" Источник: https://censor.net/ru/n3266248

Ридаю і плакаю! Якщо це про ЗЕ, то його швидка реакція всім відома - бронепамперси не встигають змінювати
Ну а про 24/7 все в новинах: то Оман, то Турція, то Париж, то ще кудись відпочіти з сім'єю державним коштом поїде... Хіба шо доріжки здатен 24/7 приймати швидко
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19.05.2021 15:04 Відповісти
да ну. без Мандель будет скучно. кто теперь весь тот маразм будет нести?
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19.05.2021 15:22 Відповісти
Та хтозна, можливо і "переплюне".
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19.05.2021 18:38 Відповісти
так вам образчик текста от Подоляка, не соскучишься!
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19.05.2021 18:58 Відповісти
Подоляк наверно метит на ее место...
вот уж лизнул так лизнул...грядет прес-конференция высочайшего! Мендель не справилась бы
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19.05.2021 22:04 Відповісти
Ну если ее глупость даже шморкле надоела, то я не знаю уже где ее можно применять.
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19.05.2021 15:27 Відповісти
та шо ты нам тут несёшь?! просто скоро Ослаблять родит Владимировича, вот и ушла.
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19.05.2021 15:36 Відповісти
таких плугов как мендель еще поискать нужно... понабирают по объявлениям...
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19.05.2021 16:16 Відповісти
ладимсанычъ работает 24/7 - ондроед штоле?
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19.05.2021 16:35 Відповісти
а почему ж он бедный жаловался год назад: я устал,я работаю, я не вижу семью...и поэтому за 2 года 20 раз отдыхал...
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19.05.2021 22:01 Відповісти
Лучше бы он отдыхал(работяга-хренов)24/7,такая работа нахер не нужна
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19.05.2021 17:05 Відповісти
Вы кому пытаетесь нас...ть на голову насчет профессионализма Мендель Ю. Зеленые, вас точно будут судить.
Любой журналюга районного издания сработает более профессионально.
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19.05.2021 18:01 Відповісти
Боже який цей Подоляк задолиз і дурень.
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19.05.2021 18:36 Відповісти
Он воно як! Круто! Тепер, якщо, слідувати логіці цього комсомольського щура, достатньо поганяти його тиждень-другий статевими ганчірками в соцмережах, і - о диво! - його відправлять не дємбєль. Ну звичайно, "з переходом на сходинку вище", як же без цього.
Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище" - Цензор.НЕТ 8395
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19.05.2021 21:22 Відповісти
1.употреблять с вовой и ритм пойдет...
2. незаслуженно не хейтят
3. учитывая выше Подоляком в причинах - куда-куда она доросла? так это не она доросла понять что ей надо уходить?
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19.05.2021 21:40 Відповісти
она не тянула на должность.
тут нужен грамотный эрудированный спец, с хорошей устной и письменной речью,
с пониманием дипломатии и полит ситуации.
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19.05.2021 22:05 Відповісти
она даже гадости и глупости говорила об администрации и прес-серетаря Байдена
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19.05.2021 22:15 Відповісти
Девица оказалась глупой !! Полезла себя пиарить не думая о последствиях... курица есть курица.
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19.05.2021 22:32 Відповісти
Ее пожалеть теперь? У каждого свои проблемы, кому то жрать нечего, у кого то жемчуг мелкий...
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20.05.2021 09:02 Відповісти
Ключевое слово шо она перешла на : "НОВЫЙ УРОВЕНЬ" ?)))) это как ? Начала практиковать жесткий секс ?)
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20.05.2021 15:11 Відповісти
Хриплое недоразумение работает в турбо режиме)?
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20.05.2021 15:23 Відповісти
 
 