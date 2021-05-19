ЄС планує дозволити в'їзд вакцинованим проти коронавірусу туристам з третіх країн, - представник Єврокомісії Віганд
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Постпреди країн ЄС в Брюсселі домовилися в середу про оновлення правил для поїздок до Євросоюзу з третіх країн.
Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рада рекомендує державам-членам зняти деякі обмеження, зокрема, для тих, хто вакцинований вакцинами, які отримали дозвіл (в ЄС)", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі.
Він також оголосив про плани Ради ЄС розширити список третіх країн, в яких благополучна епідеміологічна ситуація і з яких поїздки вирішуються відповідно до нових узгоджених критеріїв.
"У той же час, щоб обмежити ризик від варіантів коронавірусу, що завозяться в ЄС, рада прийняла рішення про новий "механізм термінового гальмування", який дозволить державам-членам діяти швидко і скоординовано", - пояснив Віганд.
За його словами, Єврокомісія, яка запропонувала таке оновлення правил, розраховує, що це дозволить поступово повернутися до поїздок в ЄС ззовні Євросоюзу за повної епідеміологічної безпеки з можливістю швидко відреагувати на нові варіанти.
Віганд додав, що тепер оновлена рекомендація повинна бути офіційно схвалена Радою ЄС.
Він пояснив, що не може спрогнозувати точні терміни набуття сили цим рішенням. "Чіткого графіка немає", - зазначив Віганд.
Він підкреслив, що після схвалення Радою ЄС буде необхідно провести ще низку процедур.
Говорячи про допуск людей з третіх країн, представник Єврокомісії нагадав, що у кожної країни ЄС є ще і свої власні критерії.
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