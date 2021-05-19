Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко закликав депутатів підтримати створення ТСК з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

П'ятий президент нагадав, що вже понад рік монобільшість блокує створення ТСК.

"Зараз ми перейдемо до розгляду надважливої постанови про створення ТСК щодо так званих "вагнерівців" — російської терористичної організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів. Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога", - зазначив Порошенко з трибуни парламенту.

За словами лідера "ЄС" "слуги народу" будуть зараз "просовувати свою комісію".

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"Тимчасові слідчі комісії — це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю. Влада має правоохоронні, наглядові органи для того, щоб реалізовувати ту інформацію, якою вона володіє", – нагадав п’ятий президент.

"Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за "ігорку" з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту?", – обурився Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" підкреслив, що не потрібно "захищати" крота "у вищому політичному керівництві країни, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції".

Порошенко нагадав, що був змушений розкрити інформацію, що саме він санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, "цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб".

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""Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ", – наголошує лідер "Європейської Солідарності". Я закликаю в першу чергу представників монобільшості, це історичне голосування і від цього залежить в тому числі, як вас будуть згадувати. Підтримайте постанову. Підтримайте наші спецслужби. Підтримайте те, що злочинці мають бути покарані, в тому числі і Гаазьким судом, включно з Путіним", - підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.