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Новини Політика України
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Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко закликав депутатів підтримати створення ТСК з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

П'ятий президент нагадав, що вже понад рік монобільшість блокує створення ТСК.

"Зараз ми перейдемо до розгляду надважливої постанови про створення ТСК щодо так званих "вагнерівців" — російської терористичної організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів. Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога", - зазначив Порошенко з трибуни парламенту.

За словами лідера "ЄС" "слуги народу" будуть зараз "просовувати свою комісію".

Також читайте: Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

"Тимчасові слідчі комісії — це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю. Влада має правоохоронні, наглядові органи для того, щоб реалізовувати ту інформацію, якою вона володіє", – нагадав п’ятий президент.

"Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за "ігорку" з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту?", – обурився Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" підкреслив, що не потрібно "захищати" крота "у вищому політичному керівництві країни, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції".

Порошенко нагадав, що був змушений розкрити інформацію, що саме він санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, "цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради. ФОТОрепортаж

""Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ", – наголошує лідер "Європейської Солідарності". Я закликаю в першу чергу представників монобільшості, це історичне голосування і від цього залежить в тому числі, як вас будуть згадувати. Підтримайте постанову. Підтримайте наші спецслужби. Підтримайте те, що злочинці мають бути покарані, в тому числі і Гаазьким судом, включно з Путіним", - підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.

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Топ коментарі
+39
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 8657
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19.05.2021 14:26
+36
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 746
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19.05.2021 14:23
+34
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 5989
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19.05.2021 14:21
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А как же КИНО?
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19.05.2021 14:18 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 8657
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19.05.2021 14:26 Відповісти
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Это преступление(если это правда, в чём я сомневаюсь)? Но я про "нашумевшее" кино спрашивал...., а оно пузыР!
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19.05.2021 14:31 Відповісти
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А чё зацыклился на Зеленском, как по мне так вой олигархата, во главе с г. Порошенко, говорит о о нём с наилучшей стороны....
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19.05.2021 14:36 Відповісти
"вой олигархата" - только в тупых видосиках у совсем уж зомбированных зебилов Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 9297 Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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19.05.2021 15:08 Відповісти
интересно, зебилы "думают" что "вой олигархов" от радости что столько награбили при зеленском, или от недвольства - что "маловато будет, вова!" ? Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 3579
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19.05.2021 15:16 Відповісти
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И где ты ЭТОТ бред почепнул? Хотя ты ищешь то, что хочешь найти.....
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19.05.2021 16:13 Відповісти
Это преступление не будет расследовано пока у власти служки урода и опзжшники.
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19.05.2021 14:18 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 5989
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19.05.2021 14:21 Відповісти
Ну какая ВСК если на кону 85 млрд. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле правящей мафии Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль.
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19.05.2021 14:22 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 746
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19.05.2021 14:23 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 4714
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19.05.2021 14:25 Відповісти
давайте будемо точні: це ніякий не "кріт" у владі, а нахабний московський пахолок
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19.05.2021 14:26 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 9553
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19.05.2021 14:31 Відповісти
Фишечка на инаугурации?
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19.05.2021 15:28 Відповісти
Мразь зелёная
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19.05.2021 18:35 Відповісти
Планируя захват "вагнеровцев" люди рисковоли своими жизнями, да и с кровью детей Пуйло особо не считается, рисковали семьи СБУшніков. Героев предали. И клоуні имеют конкретніе имена
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19.05.2021 14:27 Відповісти
медвечукгейт не проканал))) що чекати далі...
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19.05.2021 14:28 Відповісти
Чаусгейт вже стукає у двері!
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19.05.2021 16:25 Відповісти
Не при цій владі буде розслідування.
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19.05.2021 14:33 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне...
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19.05.2021 14:37 Відповісти
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Сколько фальшивого пафоса!
С делом вагнеровцев разобраться то нужно, но уж точно без брехливого кондитера.
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19.05.2021 14:37 Відповісти
ЗЕбіло, заховайся й глохни із своїм "чесним" зеленим лайном - набридли!
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19.05.2021 15:58 Відповісти
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єтот шо ли? - https://myrotvorets.center/criminal/bigus-denis-stanislavovich/
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19.05.2021 14:57 Відповісти
Один умный человек как-то сказал: «Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков»
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19.05.2021 15:01 Відповісти
Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину - Цензор.НЕТ 8239
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19.05.2021 14:42 Відповісти
Кроты, будут против!
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19.05.2021 14:50 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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19.05.2021 14:51 Відповісти
Очевидно же что лично Зеленский и принял решение провалить операцию,поэтому такое сопротивление.
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19.05.2021 14:59 Відповісти
Петро Олексійович, ви, як мала дитина.
Яка совість, який патріотизм? У плісняви їх з народження не було. Там лише хватально- жувальний рефлекс. Україна для них, як і для бені, ахметова та інших спонсорів "слуг урода", не Батьківщина, а місце, де можна гарно приібарахліЦЦа. І їм похрін, як їх будуть ТУТ згадувати, бо вони не планують ТУТ жити.
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19.05.2021 15:00 Відповісти
Питро тужиться, тужиться, - але тільки постійно повітря псує
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19.05.2021 15:03 Відповісти
Чого ж тоді зеленим поносом смердить?
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19.05.2021 15:08 Відповісти
В душ сходи
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19.05.2021 16:06 Відповісти
Петр Алексеевич. Я за вас голосовал дважды. И буду крайне рад ,если вас не будет в списках претендентов на пост президента -НИКОГДА! БОЛЕЕ.
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19.05.2021 15:11 Відповісти
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то, видать, ти голосував за "морду ліца" а не за програму, яка виконувалась. Обідемось без тебе.
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19.05.2021 15:15 Відповісти
Цинічні виродки! Роблять одну справу по знищенню України, а потім валять один на одного на камеру, а поза нею лижуть один одного. Записи розмов медведчука я думаю вже всім пояснили хто ти є цинічний ригоанал.
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19.05.2021 15:19 Відповісти
Які записи мертвечука, такі, як у деркача, чи ті, що від "чесного" бігуса? Такі, як і по "свинарчукам", чи як і по Семочко, за які це брехло вже вибачилось.
Любите, коли вам в голівоньку какуляють? Ну що ж. Як то кажуть: "Кожному своє".
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19.05.2021 15:41 Відповісти
То мертвечук по вашому нічого такого не говорив і не наладнува звязок петі цинічного з вовою ******, періодично літаючи з АП в кремль. Це нам все сниться і це нам в голову какуляють?! Не було такого?! Пеця святий і вітя святий, давайте їх разом канонізуємо, як найбільших благодійників України. Ви наче б то і нормальний. Але я кажу, що місце жопоперебування оприділяє спосіб та зміст мислення, а кожна жаба хвалить своє болото, а собака служить своєму хазяїну. А якщо взяти і подивитися на весь наш цирк зі сторони. І все зтане зрозуміло. Ви так можете?
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19.05.2021 15:51 Відповісти
То де зараз Мертветчук, придурок?!? Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 9817
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19.05.2021 16:03 Відповісти
Дебільні жінки це ЖАХ!
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19.05.2021 16:08 Відповісти
ЗЕбіл - це, взагалі, пустота із напханим лайном шлунком!
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19.05.2021 17:09 Відповісти
Дебільні жінки це ЖАХ!
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19.05.2021 18:50 Відповісти
В ТАКУ ХРІНЬ, ВІД ЗАШКВАРЕНОГО БІГУСА, МОЖЕ ПОВІРИТИ ЛИШЕ ТОЙ, У КОГО ВИСТАЧЛО "МІЗКІВ" ПРОГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ ЗА ВАЗЕЛЕНСЬКОГО, ПОВІРИВШИ У ЛАЙНОВКИДИ ПРО "СВИНАРЧУКІВ" ТА ІНШЕ ЛАЙНО, ФУЙЛОВО- КОЛОМОЙСЬКОЇ ШОБЛИ.
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19.05.2021 16:05 Відповісти
Послухайте, всі 30 років незалежності України нами "керували" цинічні клептократичні пройдисвіти, зрадники. Всі від першогодо шостого включно, а ви або тупе бидло або слуги цих пройдисвітів та злодіїв. Ось і все. І вся правда та реальність. Опариші, які барахтаються в лайні.
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19.05.2021 16:12 Відповісти
Україну ніколи не завойовували її завжди грабували, зраджували та продавали свої ж "гетьмани", а вже потім зовнішні вороги роздирали її слабку та обезкровлену. А від тих "гетьманів" не залишалося ні роду, ні імені, ні навіть могили... Ось це правда та реальність.
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19.05.2021 16:17 Відповісти
ХОТІЛОСЬ БИ ВАС ПОЖАЛІТИ, ТА НЕ БУДУ.
БО ЗАВДЯКИ ТАКИМ УПОР.ТИМ, ЯК ВИ, КРАЇНУ ЗНИЩУЮТЬ ВАЗЕЛЕНСЬКИЙ, КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА ЙОГО БІЗНЕСПАРТНЕР МЕРТВЕЧУК, ПОРТНОВ, ТАТАРОВ, ЄРМАК, ПОДОЛЯК, "СЛУГИ УРОДА" ТА ІНШІ КАЦАПО- РИГІВСЬКІ АРІСТОВИЧІ-МЕНДЕЛІ.
ВІДВОДЯТЬСЯ ВІЙСЬКА, ВІДКЛИКАЮТЬСЯ ПОЗОВИ ПРОТИ "ГАЗПРОМУ"., ЗНИЩУЄТЬСЯ АРМІЯ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА, ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇНИ. РОЗПРОДАЮТЬСЯ ЗАХИСНІ ЗАСОБИ. ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ВАКЦИНУ.
ВСУПЕРЕЧ ПОРАДАМ ПАРТНЕРІВ, ПЛАНУЮТЬСЯ ЗУСТРІЧІ З ФУЙЛОМ.
СЕПАРИ З КАЦАПСЬКИМ ГРОМАДЯНСТВОМ СТАЮТЬ ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ.
І ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ БЕЗКАРНО, БО ВИ ЗРОБИЛИ КРАЇНУ І ЇЇ МАЙБУТНЄ "ДВА РАЗИ!", ЯК ВАМ І ВЕЛІЛО ФУЙЛО З КОЛОМОЙСЬКИМ.
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19.05.2021 16:40 Відповісти
Послухайте, не хочу вас ображати, бо до цього часу все ж таки вважав вас більш адекватним, тому прошу все ж таки перечитати ще раз мої слова, якщо не дійде, то ще раз. Але якщо і тоді не дійде, то ви безнадійні.
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19.05.2021 16:45 Відповісти
Дайте собі відповідь на питання, чи добре працюють західні розвідки?
Чому Порошенко, вже два роки не будучи президентом, приймає у себе послів Джи7 та Європи, Блінкена та Нуланд? В перший же день інавгурації спідкується з Байденом.
Чому, разом з фуйлом, Порошенка ненавидять, ВАЗеленський, коломойський, портнов, мертвечук та вся риго- пліснява свора?
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19.05.2021 17:08 Відповісти
Даю вам відповідь. Західні розвідки працюють як ми бачимо вже далеко не так як було тоді коли їм протистояв союз. Вони розслабилися. Там теж зявилося багато продажних особистостей. Елементарний і кричущий приклад агент кремля трамп на посаді президента США. Далі. Порошенко, що в політиці з 2014 року? Чи не він був як то кажуть у істоков регіоналізма? Чи може ви думаєте, що він особисто чи його сімя ставить інтереси держави вище своїх власних? Якщо так то ви дуже наївний та недалекоглядний і з короткою памятю, що є проблемою більшості наших людей. Чи за 5 років він хоча б щось зробив, щоб знищити злочинну корумповану систему, яка як ракова пухлина знищує державу з середини. Ні. Нічого тут він абсолютно не зробив. А це корінь всіх бід в нашій державі. Чи його кумец Югік генпрокурор з реформованими петьою судями хоча б одного ворога держави чи зрадника з кодла януковоща зазадили до вязниці. ЖОДНОГО! То про що ви тут розповідаєте? Знаєте погано коли най***ть вас, але ще гірше коли ви самі себе найо***те.
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19.05.2021 18:23 Відповісти
Ось відповідь вам на ваші запитання. І якщо вам не дійшло, то мені прикро. Я повторюся, був кращої думки про вас.
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19.05.2021 18:25 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3266320/atakovavshie_truboprovod_colonial_pipeline_hakery_iz_rf_poluchili_90_mln_vykupa_nbc_news а це так з останнього про роботу західних спецслужб..... Та нам не про них потрібно думати, а про продажні наші власні спецслужби, які 30 років тільки те і роблять, що торгують державними таємницями, кришують контрабанду, самі по суті є злочинцями і це так було і при раньому петі і при його президенстві і зараз. Ось така то вона реальна правда.
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19.05.2021 18:33 Відповісти
Выделенная жирным дурня, останется дурней, хоть капслоком ее напиши! Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 4728
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19.05.2021 21:47 Відповісти
А когда будет комиссия по выяснению источников финансирования липецкой фабрики,есть сведения,что это были кредиты из госбанков,которые вор до сих пор не вернул.
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19.05.2021 15:30 Відповісти
Не сидіть. "Сведения" в зуби і до бенЯдіктової. Хай розслідує.
Де ж вас таких беруть?
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19.05.2021 15:44 Відповісти
Прокуратура для тебя сосредоточие ярых поборников закона?ошибаешься,там уже больше десяти лет пялятся показания, безвременно выпрыгнувшего из окна,чечетова на друга потроха ахметку,тоже самое потрох - заплати прокурорчику и будь спокоен.
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19.05.2021 16:03 Відповісти
8 років фуйло шукало компромат на Пороха- немає. Вся правоохоронна система, яка вже два роки належить портнову- коломойському риє, як підірвана - нічого.
Це через те, що 200% бенЯдіктова, ригівське дбр та інше- порохоботи? Йьо- моє.
До речі, ахметка, як і мервячук, бабломойський з пінчуком, при Порошенкові втратили статки, а при ВАЗеленському збільшили в рази. З чого б це?
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19.05.2021 16:52 Відповісти
Скабєєва нашептала, ЗЕбіл ?!?
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19.05.2021 16:05 Відповісти
Чисто из интереса - это по призванию или как? Аж страшно! Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 8287 Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 8287 Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 7536
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19.05.2021 21:49 Відповісти
Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 3272
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19.05.2021 15:34 Відповісти
Луцик Юра ,ты подставил своего шефа ,Порошенко- 100 раз. Чтобы тебя не видеть и не знать кто ты и чем являешься ,я готов проголосовать еще 10 раз за того кто тобой ,брезгует. Даже за это нынешнее подобие украинского президента. В прошлом правительстве ты был ГОВНО! ИДЕАЛЬНОЕ !
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19.05.2021 15:52 Відповісти
Питро тужиться, тужиться, - але тільки постійно повітря псує
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19.05.2021 16:07 Відповісти
Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 9677
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19.05.2021 17:44 Відповісти
Нажаль не тільки повітря він псує..... Далеко не тільки....
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19.05.2021 19:08 Відповісти
Все правильно сказав Порошенко П.О. - сьомий президент України!
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19.05.2021 16:23 Відповісти
Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 8690 Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну - Цензор.НЕТ 3103
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19.05.2021 17:59 Відповісти
Я уверен ,что у Порошенко еще получиться взлететь до уровня премьер министра . Не более .Украинцам нельзя выбирать в высший управленческий состав не украинцев и не специалистов.
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19.05.2021 16:41 Відповісти
Порошенко сможет токи еще раз обоср......Ну как всегда.
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19.05.2021 17:54 Відповісти
Нагадайте, коли він робив це в перший раз?
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19.05.2021 19:46 Відповісти
Порошенко не українець і не спеціаліст? Це хто вам сказав, фуйло чи коломойський?
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19.05.2021 19:40 Відповісти
Об этом могут говорить только не лицемеры, питрусь.
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19.05.2021 18:20 Відповісти
Нечего искать крота или кротов у власти, они сами себя обозначили словом ""зЕ"", все они кроты, сегодняшняя сессия тому подтверждение...
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19.05.2021 20:33 Відповісти
так скоро уже кино Беллингкет будет? народ заждался.
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19.05.2021 22:09 Відповісти
тут Порох прав!
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19.05.2021 22:25 Відповісти
 
 