Порошенко закликає нардепів створити ТСК у справі "вагнерівців": Ми маємо захищати не "крота" у владі, а Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко закликав депутатів підтримати створення ТСК з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
П'ятий президент нагадав, що вже понад рік монобільшість блокує створення ТСК.
"Зараз ми перейдемо до розгляду надважливої постанови про створення ТСК щодо так званих "вагнерівців" — російської терористичної організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів. Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога", - зазначив Порошенко з трибуни парламенту.
За словами лідера "ЄС" "слуги народу" будуть зараз "просовувати свою комісію".
"Тимчасові слідчі комісії — це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю. Влада має правоохоронні, наглядові органи для того, щоб реалізовувати ту інформацію, якою вона володіє", – нагадав п’ятий президент.
"Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за "ігорку" з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту?", – обурився Петро Порошенко.
Лідер "ЄС" підкреслив, що не потрібно "захищати" крота "у вищому політичному керівництві країни, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції".
Порошенко нагадав, що був змушений розкрити інформацію, що саме він санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, "цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб".
""Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ", – наголошує лідер "Європейської Солідарності". Я закликаю в першу чергу представників монобільшості, це історичне голосування і від цього залежить в тому числі, як вас будуть згадувати. Підтримайте постанову. Підтримайте наші спецслужби. Підтримайте те, що злочинці мають бути покарані, в тому числі і Гаазьким судом, включно з Путіним", - підсумував п'ятий президент.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.
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Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
С делом вагнеровцев разобраться то нужно, но уж точно без брехливого кондитера.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Яка совість, який патріотизм? У плісняви їх з народження не було. Там лише хватально- жувальний рефлекс. Україна для них, як і для бені, ахметова та інших спонсорів "слуг урода", не Батьківщина, а місце, де можна гарно приібарахліЦЦа. І їм похрін, як їх будуть ТУТ згадувати, бо вони не планують ТУТ жити.
Любите, коли вам в голівоньку какуляють? Ну що ж. Як то кажуть: "Кожному своє".
БО ЗАВДЯКИ ТАКИМ УПОР.ТИМ, ЯК ВИ, КРАЇНУ ЗНИЩУЮТЬ ВАЗЕЛЕНСЬКИЙ, КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА ЙОГО БІЗНЕСПАРТНЕР МЕРТВЕЧУК, ПОРТНОВ, ТАТАРОВ, ЄРМАК, ПОДОЛЯК, "СЛУГИ УРОДА" ТА ІНШІ КАЦАПО- РИГІВСЬКІ АРІСТОВИЧІ-МЕНДЕЛІ.
ВІДВОДЯТЬСЯ ВІЙСЬКА, ВІДКЛИКАЮТЬСЯ ПОЗОВИ ПРОТИ "ГАЗПРОМУ"., ЗНИЩУЄТЬСЯ АРМІЯ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА, ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇНИ. РОЗПРОДАЮТЬСЯ ЗАХИСНІ ЗАСОБИ. ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ВАКЦИНУ.
ВСУПЕРЕЧ ПОРАДАМ ПАРТНЕРІВ, ПЛАНУЮТЬСЯ ЗУСТРІЧІ З ФУЙЛОМ.
СЕПАРИ З КАЦАПСЬКИМ ГРОМАДЯНСТВОМ СТАЮТЬ ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ.
І ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ БЕЗКАРНО, БО ВИ ЗРОБИЛИ КРАЇНУ І ЇЇ МАЙБУТНЄ "ДВА РАЗИ!", ЯК ВАМ І ВЕЛІЛО ФУЙЛО З КОЛОМОЙСЬКИМ.
Чому Порошенко, вже два роки не будучи президентом, приймає у себе послів Джи7 та Європи, Блінкена та Нуланд? В перший же день інавгурації спідкується з Байденом.
Чому, разом з фуйлом, Порошенка ненавидять, ВАЗеленський, коломойський, портнов, мертвечук та вся риго- пліснява свора?
Де ж вас таких беруть?
Це через те, що 200% бенЯдіктова, ригівське дбр та інше- порохоботи? Йьо- моє.
До речі, ахметка, як і мервячук, бабломойський з пінчуком, при Порошенкові втратили статки, а при ВАЗеленському збільшили в рази. З чого б це?