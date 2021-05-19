УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Економіка
1964 17
Кабмін (3474) Нафтогаз (699) Споттісвуд Клер (4)

5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік, - глава ради Споттісвуд

Новини Цензор.НЕТ Економіка

5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік, - глава ради Споттісвуд

П’ять членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію Кабінету Міністрів і підписати контракти про роботу терміном ще на один рік.

Про це повідомила глава ради Клер Споттісвуд сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, всі п'ятеро, готові прийняти пропозицію про наше перепризначення терміном до одного року на умовах наших попередніх контрактів", - сказала вона.

Глава НР повідомила, що рада вважає за необхідне зберегти чинний склад правління "Нафтогазу", але відкрита до розгляду і затвердження інших кандидатур до правління.

За словами Споттісвуд, рада вітає наміри прискорити і поглибити трансформацію компанії, а також підтримує бажання української влади збільшувати внутрішній видобуток газу і залучення сторонніх інвестицій в неї.

Також читайте: 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Споттісвуд за таке рішення і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Також читайте: Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
Ой дураки, зачем пахать от зари до зари за копейки, когда можно найти более легкую и высокооплачиваемую работу, например на завод пойти токарем или на стройку кирпич класть. 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 7674
показати весь коментар
19.05.2021 14:56
+3
расскажите мне, серому, шо этот набсовет вообще делает и нахрена он нужен? Кроме как дурные бабки грести.
показати весь коментар
19.05.2021 15:01
+2
Такие члены у нас у самих имеются. На предыдущих условиях? Это, типа, гоните нам бабло и тявкайте?
показати весь коментар
19.05.2021 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 3005 ну как то так....
показати весь коментар
19.05.2021 14:51 Відповісти
надлєжащім образом мотівіровалі...
показати весь коментар
19.05.2021 14:52 Відповісти
Такие члены у нас у самих имеются. На предыдущих условиях? Это, типа, гоните нам бабло и тявкайте?
показати весь коментар
19.05.2021 14:55 Відповісти
Ой дураки, зачем пахать от зари до зари за копейки, когда можно найти более легкую и высокооплачиваемую работу, например на завод пойти токарем или на стройку кирпич класть. 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 7674
показати весь коментар
19.05.2021 14:56 Відповісти
лопатой товаричи ,лопатой дороги мослать там вакансии 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 6541
показати весь коментар
19.05.2021 14:57 Відповісти
бабла охота, ни хрена не делая
показати весь коментар
19.05.2021 14:58 Відповісти
да, бабла охота
показати весь коментар
19.05.2021 15:01 Відповісти
гроші, на відміну від газу, - не пахнуть..
показати весь коментар
19.05.2021 14:58 Відповісти
расскажите мне, серому, шо этот набсовет вообще делает и нахрена он нужен? Кроме как дурные бабки грести.
показати весь коментар
19.05.2021 15:01 Відповісти
Он зменшилося виробництво молока! Може б краще там попрацювали набюдачі, щоб молока більше виробляли, чим оббирать народ, як липку з НАШОГО газу....
показати весь коментар
19.05.2021 15:02 Відповісти
еще бы!)))
показати весь коментар
19.05.2021 15:06 Відповісти
Стесняюсь спросить, а с чьей подачи был этот "вой на болотах"? .. 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік, - глава ради Споттісвуд - Цензор.НЕТ 373
показати весь коментар
19.05.2021 15:29 Відповісти
И что, господа хорошие, деньги таки не пахнут?
показати весь коментар
19.05.2021 15:39 Відповісти
а "члены" кто ??....
Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
...мабуть дуже порядні фахівці ...
показати весь коментар
19.05.2021 16:01 Відповісти
А кто-бы сомневался!Где ещё ,кроме Украины, можно найти такую халяву!
показати весь коментар
19.05.2021 16:10 Відповісти
 
 