5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік, - глава ради Споттісвуд

П’ять членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію Кабінету Міністрів і підписати контракти про роботу терміном ще на один рік.

Про це повідомила глава ради Клер Споттісвуд сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, всі п'ятеро, готові прийняти пропозицію про наше перепризначення терміном до одного року на умовах наших попередніх контрактів", - сказала вона.

Глава НР повідомила, що рада вважає за необхідне зберегти чинний склад правління "Нафтогазу", але відкрита до розгляду і затвердження інших кандидатур до правління.

За словами Споттісвуд, рада вітає наміри прискорити і поглибити трансформацію компанії, а також підтримує бажання української влади збільшувати внутрішній видобуток газу і залучення сторонніх інвестицій в неї.

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Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Споттісвуд за таке рішення і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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