"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом. ФОТО (оновлено)
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Депутатка Київради від "Батьківщина" Богдана Тимощук на 30-му році незалежності України вирішила привітати своїх виборців картинкою з комуністичною символікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадський рух "Чесно" в Facebook.
"Як вам таке, Національна поліція України? При цьому на сторінці Київради у неї розміщено фото у вишиванці. Цікаво, привітає вона завтра киян з Днем вишиванки? Кого тільки понабрали в київську "Батьківщину"?" - сказано в повідомленні.
"І ця людина ще й була довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року на Подолі", - додали в організації.
Пізніше "Чесно" повідомило, що на тій самій сторінці депутатки у ФБ з'явився допис, що її "хакнули" і вона сама не писала привітання з днем піонерів.
"Друзі, мою сторінку в Facebook "хакнули". Про "піонерський запал" я б точно нічого не писала)) З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом української групи Go_A з піснею "Шум" у фінал Євробачення-2021. Висновок цього дня - регулярно міняйте паролі в соцмережах! "- наводить слова депутатки "Батьківщини" Тимощук "Чесно".
Водночас, в організації нагадали, що депутатка і раніше публікувала пости до радянських свят, в тому числі до 9 травня: "Повіримо цього разу версії про хакерів?".
Будь ласка, зачекайте...
Про «піонерський задор» я б точно нічого не писала))
З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом українського гурту Go_A із піснею «Шум» у фінал Євробачення 2021.
Висновок цього дня: Регулярно міняйте паролі в соцмережах!" - стверджує "батьківщинівка" Тимощук.
Водночас вона і раніше публікувала пости до радянських свят, зокрема 9 травня.
Повіримо цього разу версії про хакерів?
Ну вона ж не на стільки тупа, щоб запостити фото 20-25 річної моделі з ********* виразом в повному макіяжі , як піонерку 80х.
Идея - от скаутов, название - от пионеров Дикого Запада.
Сказано - идея. А не полная копия, вплоть до речёвок и отзывов.
Ты- дурак.
- Ну как дела.
- Нормально, а у тебя.
- Да вот сегодня Вовочке такой минет в вестибюле сделала!
- А, что такое вестибюль?
Зєлю геть. Дострокові.
Бабахав ніфігово..
😃
Не подумайте, я не призываю все это вернуть. Но все же умели в СССР создать атмосферу позитива, что до сих пор вспоминаем.