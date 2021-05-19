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українська мова (558) підручники (42)

Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відомий мовознавець Олександр Авраменко прокоментував знайдене в підручнику з української мови для 10 класу посилання на порносайт. Про цей інцидент уже повідомили в кіберполіцію.

Про це сам Авраменко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу", - написав він.

Також дивіться: Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО

Авраменко зазначив, що видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там. Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів... Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти".

"Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг... Боляче...", - резюмував мовознавець.

Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 01
Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 02
Фото: Авраменко/Facebook

Як повідомлялося раніше, про посилання на сайт з порно в підручнику розповів користувач toxacheep у TikTok.

Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 03

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Топ коментарі
+5
к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода.

Тут все гораздо проще...официальный сайт... Новомиргорода взломали...админа нет...а руководство города туда и не заходит..
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19.05.2021 15:15
+3
А если серйозна то в 10м класе некоторые девочки уже беремчатые ходят, так шо Авраменко молодец, что просвещает молодеж ро вопросам сексуального воспитания. Учебник таким образом несет двойную функцию Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 6892
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19.05.2021 15:15
+2
ага, через книжку перешли по ссылке, а кликнули пальцем Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 3861
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19.05.2021 15:13
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Известный языковед в узких кругах Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 4923
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19.05.2021 15:11 Відповісти
Ніхто не заходив на той сайт.
Хто ті підручники читає...
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19.05.2021 15:12 Відповісти
ага, через книжку перешли по ссылке, а кликнули пальцем Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 3861
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19.05.2021 15:13 Відповісти
или наоборот - те, кто сидит на этих сайтах, учебники не читают
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19.05.2021 15:17 Відповісти
Ви ж прочитали, що назву сайту віддали іншим ?
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19.05.2021 15:28 Відповісти
Это вряд ли. Вы не знаете какой это гемор получить в управление чужой домен, тем более с таким содержанием и я сильно сомневаюсь, чтобы новый владелец домена хотел бы светиться. Скорее всего взломали и выложили свой сайт.
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20.05.2021 09:58 Відповісти
Я зашел. После такой рекламы...
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20.05.2021 08:30 Відповісти
к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода.

Тут все гораздо проще...официальный сайт... Новомиргорода взломали...админа нет...а руководство города туда и не заходит..
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19.05.2021 15:15 Відповісти
Могли доменное имя не оплатить как вариант, а кто-то перекупил потом. Так то если взломан, то жить ему не долго, обычно платят на год, а потом продлевают
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19.05.2021 15:18 Відповісти
ну или могли использовать неработающий сайт, зная, что ссылка на него имеется в учебнике.
- для дискредитации украинского языка
- для раскрутки порносайта
- для раскрутки канала тит-ток
Пока мы видим полное бездействие киберполиции, которые обязаны были отреагировать и заблокировать сайт
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19.05.2021 17:05 Відповісти
А если серйозна то в 10м класе некоторые девочки уже беремчатые ходят, так шо Авраменко молодец, что просвещает молодеж ро вопросам сексуального воспитания. Учебник таким образом несет двойную функцию Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 6892
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19.05.2021 15:15 Відповісти
ось вам і освітяни! у них діти і батьки такі пагані - непаважають педкоронованих.
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19.05.2021 15:16 Відповісти
По стилю написання і кількості помилок зрозуміле ваше ставлення до педагогів.
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19.05.2021 16:00 Відповісти
ще один попався на помилки. коли педахох не окучує посил, то перестрибує на тему помилок, бо вважає, що так він рятує свою репутацію, опустить опонента. а в реалі показує свою неспроможність зрозуміти тему, лише примітивне - помилки. так що бачити граматичні помилки - не особисте досягнення вчителя, а просто багаторічне дресирування обіззянки. Якщо ти ніколи не чуло, що таке форумний стоьб, то не лізло б і не позорилось.
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19.05.2021 16:06 Відповісти
а ти сам педахох чи продукт недальоких педкоронованих?
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19.05.2021 16:09 Відповісти
Я нормальна людина, яка поважає своїх учителів і викладачів, на відміну від бидла,що вважає себе вищим за освідчених людей ,бо заробило пару "марок" працюючи бетономішалкою.
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19.05.2021 17:10 Відповісти
так освіта не панацея. енциклопедичні знання не завжди *********** у житті. а іншого вони давать не хочуть, бо тіпа не виховують, а що виховують своєю поведінкою - заперечують.
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19.05.2021 18:25 Відповісти
Прикол в том, что большинство народа даже не поймет объяснений, как такое могло произойти. Кто там что зарегистрировал и был ли такой сайт, что такое веб архив и т.п. Просто воспримут факт, как есть. Да, автору не позавидуешь, хотя черный пиар, это тоже пиар! Стал знаменитым.
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19.05.2021 15:17 Відповісти
сайт зарегистрирован в г. Денвер. Это побратим Новомиргорода?
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19.05.2021 15:30 Відповісти
какая вероятность того, что ученик, изучая бумажную книгу, внезапно решит набрать ссылку из нее? https://kvkdsnvkdnlkvnlksan.mv.... и т.д.?
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19.05.2021 15:32 Відповісти
Яж кажу, той хлопець мабуть знав, що то за сайт.... ))
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19.05.2021 19:42 Відповісти
Не понимаю, что тут должна сделать полиция. Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 7060
Изъять весть тираж и заклеить одну букоФку?
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19.05.2021 15:34 Відповісти
Заблокироать сайт
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19.05.2021 16:57 Відповісти
"На святое руку поднимаете!" Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 8779
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19.05.2021 17:33 Відповісти
де грошима не пахне, там порнопіратів не лають
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19.05.2021 15:37 Відповісти
Пилять, у IT-відділі адміністрації Новомиргорода що дебіли якісь сидять? Невже вони не знають, що назва цього славного міста однозначно транслітерується як NovomYrHorod, а не якийсь там "mirgorod"?? Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 1100
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19.05.2021 15:40 Відповісти
https://novomyrgorod.com/
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19.05.2021 15:48 Відповісти
Авраменко, спасіба за харошу ссылку!
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Сцылко .цом кстате рабочая. Изучаю Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 3810
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Шо там "изучать"?
Как заблудиться в трёх дырках ?
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19.05.2021 15:45 Відповісти
https://novomyrgorod.com/
Судя по всему, банальная опечатка в учебнике)) Но...))))
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19.05.2021 15:47 Відповісти
Надо было указать, шо виноват Порошенко, сразу бы расследование начали ))))
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19.05.2021 15:51 Відповісти
Делать им больше нечего. Все пацаны в 10 классе сидят на этих сайтах, занимаясь рукоблудием, и знают прекрасно, где какие сайты и видео лучше. А тут взрослые детсадовцы в шизофрению впали из за того, что в учебнике 10 класса какая то мелкая строчка на картинке.
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19.05.2021 15:51 Відповісти
Доволі креативна реклама порносайту на всю Україну вийшла. Це говорить про те що ніякі посилання в книжках залишати не можна. Інтернет це великий смітник.
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19.05.2021 15:52 Відповісти
В нормальной семье образованием должны заниматься репетиторы под надзором мамы.
А у нас маму заставили пойти на работу, чтобы иметь с неё налоги.
И чтобы деградация гоев была под контролем и в нужных руках.
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19.05.2021 15:57 Відповісти
Куда нам до Європи, де у мам 4 місяці декрету. І що то за нормальні сім'ї у вас- чинуш-хабарників з не контрольованими та не обмеженими фінансами?
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19.05.2021 16:04 Відповісти
В Европе у маминого мужа другая зарплата.
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19.05.2021 16:10 Відповісти
Шановна, якщо звернете увагу на "прапорець" то я живу у ЄС , і 1 зарплати середньостатистичної людини для достойного життя тут не вистачить, тим більше для оплати індивідуального навчання.
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19.05.2021 17:19 Відповісти
Давайте не вважати зарплату посудомийки "середньостатистичною".
У Європі ті, хто заробляє недостатньо, не поспішають із народженням дітей.
Не чули про сплановану вагітність ?
Якщо ні, то почитайте.
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20.05.2021 00:06 Відповісти
ну так пусть изучают, на уроке английского Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 8799
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19.05.2021 16:05 Відповісти
Пане Авраменко, відповідь на Ваше питання «хто» дуже проста- йде війна з мовою. Кривава війна.
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19.05.2021 16:19 Відповісти
Для неосвічених надаю пояснення. Авраменко автор найкращих підручників з української мови для любих класів. Тому іронію сприймаю, як невігластво.
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19.05.2021 16:39 Відповісти
Немає сумніву, що Авраменко один з найкращих фахівців мови, тому на його підручник й була здійснена ця атака. Нажаль, про інтернет він знає на рівні пересічного українця - дилетанта в інформаційнихх технологіях. Саме такі вірять казкам про діджиталізацію та державу в смартфоні. Гадаю тепер він розуміє, що не можна в підручниках друкувати жодних посилань, крім адрес в державних доменних зонах .gov
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19.05.2021 21:17 Відповісти
Те, що використали чесну людину, ні в якій мірі не означає його слабкість в сфері інформаційних технологій. Скоріше, це вказує на його чемність і довіру до інших користувачів. Шкода, що в нас в країні залишилася мізерна кількість громадян, яким дав знання автор підручників... Вони мабуть і не знають, кому повинні бути вдячні, деджили сміхотворні...
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20.05.2021 00:34 Відповісти
10-классников таким не удивить.
многие уже сами всё такое делать умеют.
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19.05.2021 21:49 Відповісти
Нормальный сайт, кстати. Не напрягает рекламой, контент хороший...
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20.05.2021 08:43 Відповісти
Не досмотрел фильм, к сожалению, а они поженятся в конце, я надеюсь? Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить - Цензор.НЕТ 9073
Тогда это сайт просветляющий молодежь по биологии и продвигающий институт семьи так сказать.
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20.05.2021 10:05 Відповісти
 
 