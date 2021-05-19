Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить
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Відомий мовознавець Олександр Авраменко прокоментував знайдене в підручнику з української мови для 10 класу посилання на порносайт. Про цей інцидент уже повідомили в кіберполіцію.
Про це сам Авраменко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу", - написав він.
Авраменко зазначив, що видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там. Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів... Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти".
"Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг... Боляче...", - резюмував мовознавець.
Як повідомлялося раніше, про посилання на сайт з порно в підручнику розповів користувач toxacheep у TikTok.
Будь ласка, зачекайте...
Хто ті підручники читає...
Тут все гораздо проще...официальный сайт... Новомиргорода взломали...админа нет...а руководство города туда и не заходит..
- для дискредитации украинского языка
- для раскрутки порносайта
- для раскрутки канала тит-ток
Пока мы видим полное бездействие киберполиции, которые обязаны были отреагировать и заблокировать сайт
Изъять весть тираж и заклеить одну букоФку?
Как заблудиться в трёх дырках ?
Судя по всему, банальная опечатка в учебнике)) Но...))))
А у нас маму заставили пойти на работу, чтобы иметь с неё налоги.
И чтобы деградация гоев была под контролем и в нужных руках.
У Європі ті, хто заробляє недостатньо, не поспішають із народженням дітей.
Не чули про сплановану вагітність ?
Якщо ні, то почитайте.
многие уже сами всё такое делать умеют.
Тогда это сайт просветляющий молодежь по биологии и продвигающий институт семьи так сказать.