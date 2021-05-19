"Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко
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Нардепи "Слуги народу" за вказівкою зверху навмисне провалили голосування за постанову про створення ТСК у справі "вагнерівців".
Про це заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Представники "монобільшості" за вказівкою зверху умисно провалили голосування за постанову про створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради у вищому керівництві держави. Натомість, представниками "монобішьшості" створено альтернативу ТСК, в якої тільки одна мета - блокувату правду. Якщо зради не було, то чому влада злякалася розслідування? Як тепер ви будете дивитися в очі своїм виборцям?" - заявив політик.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
ВСК создали Служивые дебилы???!!! ну вы и дефективные дегенераты вам ваши мамы тебе не говорили вы таки те еще @оци.... также по Крыму создав ВСК по сдаче Крыма Вы Служдивые вместе с Вавкой и Ермаком перевернули суть-- не поводу сдачи Крыма убогие
а по поводу оккупации Крыма....надо было создавать.. а по факту ваше ВСК сегодня перечеркнуло идею Крымской платформы... .. теперь Путин заявит какая нафиг платформа если Осел приказал и создал ВСК по сдаче Крыма...???? и да за такие вещи вас ждет УКРАИСНКИЙ ХОЛОКОСТ.. туда пойдут не только еврейско олигархическая шобла но и татарин Ахметка и кацабы и прочие армяшки грузинятки и прочие которые грабят и продают потом и розницу Украину....
і тільки тоді нарід усвідомить свою "мудрість" як це вже було безліч раз.
Эти тамады даже не вникает за что голосует.
Цель никчёмной жизни получить конвертик с баксами.
Элита, мля....
"Ті дванадцять "Слуг народу, які проголосували за створення ТСК розуміли, що на них дивляться українські десантники і льотчики, яких вбивали російські найманці - "вагнерівці" у 2014 році. Дивляться чесні офіцери спецслужб, які були принижені тим, що їхня надзвичайно складна робота була злита в один момент",- наголосив політик.
Ар'єв наголосив, що тиск на депутатів монобільшості з боку Офісу Зеленського є доказом причетності чинної влади до зливу спецоперації по захопленню "вагнерівців".
"Сьогодні ми чітко знаємо, що чинна влада - це боягузи. Вони не хочуть створювати ТСК в парламенті, хоча це було б краще, ніж читати ґрунтовне і доказове розслідування Bellingcat. І Офіс президента, який сьогодні забороняв "Слугам народу" голосувати за ТСК по "вагнерівцях", і є тим, хто злив цю спецоперацію", - сказав депутат.
Детальніше дивіться у відео:
як і раніше: зверхньо, із зневагою та огидою.
зі всією тією огидою на яку заслуговують їхні виборці.
И чего мы не в НАТО до сих пор...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм