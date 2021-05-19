УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4933 36
ВР (8166) ТСК (274) ПВК "Вагнер" (637) Слуга народу (2164) Костенко Роман (81)

"Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко

Нардепи "Слуги народу" за вказівкою зверху навмисне провалили голосування за постанову про створення ТСК у справі "вагнерівців".

Про це заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Представники "монобільшості" за вказівкою зверху умисно провалили голосування за постанову про створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради у вищому керівництві держави. Натомість, представниками "монобішьшості" створено альтернативу ТСК, в якої тільки одна мета - блокувату правду. Якщо зради не було, то чому влада злякалася розслідування? Як тепер ви будете дивитися в очі своїм виборцям?" - заявив політик.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців".  Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+38
Вот мрази зеленые. Знают же, что Ермак - российский агент. И отмазывают его. И чем больше отбрехиваются, тем в более глубокую пропасть летят. А с ними и вся Украина.
показати весь коментар
19.05.2021 15:17
+33
Зассала власть
показати весь коментар
19.05.2021 15:15
+30
Клоунада будет продолжаться до самого импичмента.
показати весь коментар
19.05.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зассала власть
показати весь коментар
19.05.2021 15:15 Відповісти
Просто значится, что диарея у "величайшего" геостратега все еще не прошла. "Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 7752
показати весь коментар
19.05.2021 15:48 Відповісти
сам факт создание типа ВСК которая никогда не заработает в включением туда Минска и Крыма по сути КРЕТИНО ЕВРЕЙСКИЙ ПРИДУРОК создав ВСК по твоей и Ермака Козака о отмашке вы наср[email protected]ли Меркель Макрону потому что придурки так и не поняли что Минск писал Порошенко вместе с Меркель -а Вова Путин отметал или принимал и корректировал редактировал слова фразы положения текста- так что против Путина Меркель и Макрона
ВСК создали Служивые дебилы???!!! ну вы и дефективные дегенераты вам ваши мамы тебе не говорили вы таки те еще @оци.... также по Крыму создав ВСК по сдаче Крыма Вы Служдивые вместе с Вавкой и Ермаком перевернули суть-- не поводу сдачи Крыма убогие
а по поводу оккупации Крыма....надо было создавать.. а по факту ваше ВСК сегодня перечеркнуло идею Крымской платформы... .. теперь Путин заявит какая нафиг платформа если Осел приказал и создал ВСК по сдаче Крыма...???? и да за такие вещи вас ждет УКРАИСНКИЙ ХОЛОКОСТ.. туда пойдут не только еврейско олигархическая шобла но и татарин Ахметка и кацабы и прочие армяшки грузинятки и прочие которые грабят и продают потом и розницу Украину....
показати весь коментар
19.05.2021 16:09 Відповісти
Клоунада будет продолжаться до самого импичмента.
показати весь коментар
19.05.2021 15:15 Відповісти
Т.е. те, кто провалил голосование по ТСК, будут голосовать за импичмент? "Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3012
показати весь коментар
19.05.2021 15:18 Відповісти
ви праві
показати весь коментар
19.05.2021 15:20 Відповісти
"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7426
показати весь коментар
19.05.2021 15:16 Відповісти
Тёмная история.
показати весь коментар
19.05.2021 15:17 Відповісти
для зажопного Олег Петрович ed2c8e0a - світлим є лише ***** та мертвечук
показати весь коментар
19.05.2021 15:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
Натаха,не бузи.
показати весь коментар
19.05.2021 15:42 Відповісти
Вот мрази зеленые. Знают же, что Ермак - российский агент. И отмазывают его. И чем больше отбрехиваются, тем в более глубокую пропасть летят. А с ними и вся Украина.
показати весь коментар
19.05.2021 15:17 Відповісти
тут є лише одне і просте як двері "но", в пропасть полетять усі але, приземляться всі по різному. країна з усією економікою, прості роботяги, патріоти й просто щирі українці і не просто щирі......... , всі в хлам, а хто на зарання підготовлені позиції тратити награбоване або ж нажите "непосильною працею", хто в рашці, хто в найпривабливіших місцинах по світу.
і тільки тоді нарід усвідомить свою "мудрість" як це вже було безліч раз.
показати весь коментар
19.05.2021 15:49 Відповісти
Та шо там та шобла тупая знает.
Эти тамады даже не вникает за что голосует.
Цель никчёмной жизни получить конвертик с баксами.
Элита, мля....
показати весь коментар
19.05.2021 17:15 Відповісти
Хороший и правильный вопрос всегда содержит в себе и ответ.
показати весь коментар
19.05.2021 15:21 Відповісти
Они же временные. Сколько им осталось, пытаются нахапать и пронюхать, пока не посадили. А сажать их будут.
показати весь коментар
19.05.2021 15:22 Відповісти
когда такой человек, ежели он слуга народа , поднимется умом своим в Верховну Раду и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы…
показати весь коментар
19.05.2021 15:23 Відповісти
"Провал голосування за створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" доводить провину чинної влади у цій справі" - заявив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв в ефірі "Прямого"
"Ті дванадцять "Слуг народу, які проголосували за створення ТСК розуміли, що на них дивляться українські десантники і льотчики, яких вбивали російські найманці - "вагнерівці" у 2014 році. Дивляться чесні офіцери спецслужб, які були принижені тим, що їхня надзвичайно складна робота була злита в один момент",- наголосив політик.
Ар'єв наголосив, що тиск на депутатів монобільшості з боку Офісу Зеленського є доказом причетності чинної влади до зливу спецоперації по захопленню "вагнерівців".
"Сьогодні ми чітко знаємо, що чинна влада - це боягузи. Вони не хочуть створювати ТСК в парламенті, хоча це було б краще, ніж читати ґрунтовне і доказове розслідування Bellingcat. І Офіс президента, який сьогодні забороняв "Слугам народу" голосувати за ТСК по "вагнерівцях", і є тим, хто злив цю спецоперацію", - сказав депутат.
Детальніше дивіться у відео:
показати весь коментар
19.05.2021 15:27 Відповісти
Вышло бы под Раду хотя бы тысяч пятьдесят люду, может быть и было бы что-то по другому. А мы сидим и жопу греем. "Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 2010
показати весь коментар
19.05.2021 15:34 Відповісти
Не должно быть монобольшинства, такой вывод.
показати весь коментар
19.05.2021 15:35 Відповісти
Д'ерьмак полностью обосран,но упорно делает вид,что это варенье.
показати весь коментар
19.05.2021 15:41 Відповісти
а зачем смотреть в глаза избирателям ???!!!!! Им надо ссать в глаза! Избирателям это нравится!
показати весь коментар
19.05.2021 15:54 Відповісти
Як тепер ви будете дивитися в очі своїм виборцям?" - заявив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3266268
як і раніше: зверхньо, із зневагою та огидою.
зі всією тією огидою на яку заслуговують їхні виборці.
показати весь коментар
19.05.2021 15:59 Відповісти
О, точно, хотела написать то же самое. Сняли с языка.
показати весь коментар
19.05.2021 16:15 Відповісти
Зелёные напёрсточники.
показати весь коментар
19.05.2021 16:00 Відповісти
вдуматься - целая фракция слуг-"патриотов" покривает кацапского крота...
И чего мы не в НАТО до сих пор...
показати весь коментар
19.05.2021 16:06 Відповісти
Иными словами теперь вся СН является соучастником государственной измены.
показати весь коментар
19.05.2021 16:07 Відповісти
а не ОПГ ли это и все теперь являются соучастниками?
показати весь коментар
19.05.2021 16:07 Відповісти
Остается единственный вариарт, народ должен выйти на улицу, но беда в том, шо население есть, а народа нету, значит надо просить Байдена, шоби решил этот вопрос, пока Украина создаст народ.
показати весь коментар
19.05.2021 16:11 Відповісти
Похоже "кина" не будет!
показати весь коментар
19.05.2021 16:17 Відповісти
Все очень просто, теперь число обвиняемых по делу "вагнеровцев" увеличилось ровно на число людей проголосовавших против расследование этого дела.
показати весь коментар
19.05.2021 16:23 Відповісти
Рівно через три роки справу буде відкрита і відповідати прийдеться. Відмінність в тому, що замість Зе і Єрмили туди втігнуться ще з десяток посадових осіб, які фальшували матеріали.
показати весь коментар
19.05.2021 16:40 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показати весь коментар
19.05.2021 17:06 Відповісти
Взагалі то й сумнівів не було, що так станеться... Слуги коломойши, то купа сцикливих, шкідливих смітникових кошаків...
показати весь коментар
19.05.2021 18:00 Відповісти
Зеленый моносброд подчиняется главзебилу, значит покрывают ЕГО преступление, ермак лишь исполнитель!
показати весь коментар
20.05.2021 00:16 Відповісти
 
 