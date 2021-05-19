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Кабмін (3474) Нафтогаз (699) Денис Шмигаль (1747)

Кабмін має намір продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу". Залишаємося відданими реформі корпоративного управління, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін має намір продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу". Залишаємося відданими реформі корпоративного управління, - Шмигаль

Уряд планує продовжити співпрацю з чинною наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", однак у подальшому буде проведено конкурс на посади членів наглядової ради і на посаду голови правління.

Про це повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Уряд планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" і надалі провести абсолютно прозорий конкурс на посади членів наглядової ради і на посаду голови правління ", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що керівництво країни підтримує реалізацію в країні реформи корпоративного управління.

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"Ми повністю підтримуємо і залишаємося відданими реформі корпоративного управління за кращими світовими стандартами. Зокрема, уряд планує поліпшити роботу номінаційного комітету, який відповідає за призначення членів незалежних наглядових рад, зокрема, розглядаємо залучення в такий комітет наших міжнародних партнерів", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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Кабмин намерен продолжить сотрудничество с набсоветом "Нафтогаза". Остаемся преданными реформе корпоративного управления, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9496
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19.05.2021 15:35 Відповісти
Лящі не Проти!!
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19.05.2021 15:36 Відповісти
Никогда не думал, что так буду кусать локти по поводу своего голосования во втором туре за Зе. Черт с ним, уже лучше бы был Порошенко. Кабмин намерен продолжить сотрудничество с набсоветом "Нафтогаза". Остаемся преданными реформе корпоративного управления, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3736
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19.05.2021 15:37 Відповісти
Давно хотів це почути хоч від когось з 73%. Дякую за щирість. Краще пізно ніж ніколи.
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Є така фігня:- єслі би во рту рослі гріби...
Сослагатєльноє наклонєніє..
Еслі б у бабУшки билі би яйкі--
Яскравий нарратив(??) *****...))
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19.05.2021 15:49 Відповісти
Так і професор краще ніж клоун. Це ж не в які ворота не лізе.
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19.05.2021 15:57 Відповісти
остаемся преданными реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам Источник: https://censor.net/ru/n3266274
А кращі світові стандарти вже виписують В ОПі тим, чим Найвеличніший грає на піаніно.
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19.05.2021 15:37 Відповісти
ДержКомпанія...і ніякою управи...
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19.05.2021 15:44 Відповісти
Реформы корпоративного управления госпредприятиями никакой не было. Сделали только зарплаты набсоветам заоблачные.
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19.05.2021 15:54 Відповісти
 
 