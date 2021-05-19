Кабмін має намір продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу". Залишаємося відданими реформі корпоративного управління, - Шмигаль

Уряд планує продовжити співпрацю з чинною наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", однак у подальшому буде проведено конкурс на посади членів наглядової ради і на посаду голови правління.

Про це повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Уряд планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" і надалі провести абсолютно прозорий конкурс на посади членів наглядової ради і на посаду голови правління ", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що керівництво країни підтримує реалізацію в країні реформи корпоративного управління.

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"Ми повністю підтримуємо і залишаємося відданими реформі корпоративного управління за кращими світовими стандартами. Зокрема, уряд планує поліпшити роботу номінаційного комітету, який відповідає за призначення членів незалежних наглядових рад, зокрема, розглядаємо залучення в такий комітет наших міжнародних партнерів", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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