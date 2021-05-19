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Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває

Робота над організацією зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У відповідь на питання про майбутню можливу двосторонню зустріч президентів України і Росії Жовква сказав: "Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони з цього приводу. Робота триває".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

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Топ коментарі
+6
мы видим каждый день Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 9978
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19.05.2021 15:47
+5
кловани не брешутьЗамглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 338
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19.05.2021 15:53
+4
Цю работу відчуває уся країна.
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19.05.2021 15:49
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мы видим каждый день Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 9978
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19.05.2021 15:47 Відповісти
кловани не брешутьЗамглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 338
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19.05.2021 15:53 Відповісти
Работа и трэш-разные вещи.
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19.05.2021 15:49 Відповісти
Цю работу відчуває уся країна.
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19.05.2021 15:49 Відповісти
зачем та встреча ? что именно не понятно ?
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19.05.2021 15:50 Відповісти
Фуйлу потрібно, щоб Україна виконала його забаганки, що вже втілюється по- повній програмі і щоб позбавити Україну західної підтримки та ПДЧ з НАТО.
Саме тому дерьмак і запевняє ВАЗеленського, що він, як "велічайший лідер Європи", сам прагне особисто зустрітися з фуйлом.
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19.05.2021 16:20 Відповісти
Глаза путина не дают Зеле спать спокойно - обязательно в них надо заглянуть, у капитулянтов такой обычай. Я бы посоветовал ему заглянуть в глаза родителей и детей расстрелянных русскими снайперами украинских солдат - там все ответы на все вопросы.
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19.05.2021 18:18 Відповісти
Т.е. уже и Байден с Блинкеном прямым текстом сказали, что это нездоровая фигня, но ЗЕлюпа все равно хочет заглянуть в очку *****.

Ну не может ЗЕленый колаборант без этого.
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19.05.2021 15:55 Відповісти
Работа кротов продолжается! Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 1842
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19.05.2021 15:59 Відповісти
Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським. Одночасно Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах.
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
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19.05.2021 16:03 Відповісти
а зачем рвение то такое? Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває - Цензор.НЕТ 3643 ..встреча один-на-один, пустое занятие, в глазах у визави ничего не изменилось, не для того все фюрер начинал, чтобы просто так уйти.. Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває - Цензор.НЕТ 3643...задумка то была в заложники взять лоха тупого и мучить его, пока крым мир не признает, но облом случилси и обосрамшись мин херц оказалси, и сидит ото в бункере теперь, обтекает, думу думает, как от остатков говна этого, донбас еще населяющего и бабки нехилые сосущего из бюджета расеянскага, избавиться теперь..ну и пусть думает, чего суетиться то?...
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19.05.2021 16:08 Відповісти
Кращще б вони в пеклі якомога скоріше зусрілись...
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19.05.2021 16:41 Відповісти
подписать капитуляцию? или что там ермак и К приготовили?
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19.05.2021 16:48 Відповісти
Работа по подготовке к встрече продолжается - это что, шмаркля подмывается усиленно, чтобы ввх не так было противно?
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19.05.2021 16:58 Відповісти
Не зустріч Зеленського і Путіна, а здача України Зеленським Путіну.
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19.05.2021 17:34 Відповісти
 
 