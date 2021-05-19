Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває

Робота над організацією зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У відповідь на питання про майбутню можливу двосторонню зустріч президентів України і Росії Жовква сказав: "Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони з цього приводу. Робота триває".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.