Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває
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Робота над організацією зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває.
Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У відповідь на питання про майбутню можливу двосторонню зустріч президентів України і Росії Жовква сказав: "Ви чули позицію президента (України), ви чули позицію російської сторони з цього приводу. Робота триває".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.
Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.
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Саме тому дерьмак і запевняє ВАЗеленського, що він, як "велічайший лідер Європи", сам прагне особисто зустрітися з фуйлом.
Ну не может ЗЕленый колаборант без этого.
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.