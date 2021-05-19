ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться

В Офісі Президента прокоментували можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом він заявив: "Ви знаєте, що графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться в графіках обох президентів, безумовно, така зустріч відбудеться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден очікує зустрічі з Путіним в ході червневої поїздки в Європу

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