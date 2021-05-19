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Новини Політика України
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Байден (1370) Зеленський (10456) США (7521) Жовква Ігор (73)

ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться

В Офісі Президента прокоментували можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом він заявив: "Ви знаєте, що графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться в графіках обох президентів, безумовно, така зустріч відбудеться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден очікує зустрічі з Путіним в ході червневої поїздки в Європу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває

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Топ коментарі
+8
Дурне поїде в турне? Опять будет отдыхать за наш с зебилами счот? ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 9116
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19.05.2021 15:56
+8
- Вы слышали, Марк Савелович, шо если таки у графике появиться окно то они, президенты, таки встретятся?
- У кого появиться возможность за окно для встречи, Соломон Маркович?
- Шо за вопрос! Конечно у Зеленского, а ви шо за Байдена таки подумали?
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19.05.2021 15:58
+5
Я не понимаю: зачем это Байдену? Ответить этому малышу на вопрос: Почему мы не в НАТО? Почему США не бомбит Северный Поток 2?
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19.05.2021 15:58
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Дурне поїде в турне? Опять будет отдыхать за наш с зебилами счот? ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 9116
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19.05.2021 15:56 Відповісти
Я недавно узнал, что некоторые судьи, уйдя на пенсию, получают сейчас таковую в размере 205 000 (двухсот пяти тысяч) грн. в месяц........... Люди старались-трудились, пользу стране пытались принести (на самом деле -- нет) ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 3557
А ведь это то же самое, что и турне зеленского и его прочие забаганки -- это налоги, которые, в т.ч. и мы, платим. ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 822
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19.05.2021 16:07 Відповісти
Печально это все. И это все при том, что фактически эти судьи ни дня не работали...
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19.05.2021 16:17 Відповісти
Это вы ещё с Держпраци не сталкивались. ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться - Цензор.НЕТ 1364
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19.05.2021 20:58 Відповісти
Я не понимаю: зачем это Байдену? Ответить этому малышу на вопрос: Почему мы не в НАТО? Почему США не бомбит Северный Поток 2?
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19.05.2021 15:58 Відповісти
Sergey Fursa: «Мы не обязаны отчитываться перед нашими западными партнерами по выполнению взятых перед ними обязательств по реформе Нафтогаза и корпоративному управлению»

«Какого черта наши западные партнеры кидают нас в вопросе Северного потока 2 и вводят недостаточно жесткие санкции, которые могут позволить достроить альтернативный маршрут».

Действительно, какого черта? И почему мы еще не в НАТО?

видео - https://youtu.be/yI1lnR2OfKo
Подробнее -- по ссылке.
-----------------
Alex Noinets: Зараз би почитати Мендель про те, як Зеленський одним твітом і двома смайликами усіх врятував.
Але нема вже мендель.
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19.05.2021 16:00 Відповісти
- Вы слышали, Марк Савелович, шо если таки у графике появиться окно то они, президенты, таки встретятся?
- У кого появиться возможность за окно для встречи, Соломон Маркович?
- Шо за вопрос! Конечно у Зеленского, а ви шо за Байдена таки подумали?
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19.05.2021 15:58 Відповісти
Какая встреча? У клоуна есть какие-то достижения? Провал по всем позициям.
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19.05.2021 15:59 Відповісти
Завтра из его многочасовой прессухи узнаем
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19.05.2021 16:01 Відповісти
Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським. Одночасно Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах.
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.
Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
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19.05.2021 16:01 Відповісти
З останнім абзацем - то тяжко буде. Але є ідея. Зробити зібрання по обговоренню питання адін_нарід мишебратя. І туди попросити високоточну бомбу кинути. Ну якось так хіба. все інше буде так. ЦРУ дає наприклад агентуру. Коли цей список таки потрапить у ЗМІ, СБУ проведе затримання когось з них, срач по всім соціалкам і чатам, ток -шоу з вилупленими буркалами і надутими на шиях жилами, під цей шум вкрадуть з десяток ярдів. А затриманих пещерськй суд відпустить. Спочатку під домашній, а потім потихеньку і взагалі...
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19.05.2021 16:25 Відповісти
По-моему, Бинкет на ЗЕленого шута уже посмотрел.

А после сегодняшнего акта государственной измены ЗЕ и СН Байдену просто не о чем говорить с ЗЕ.
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19.05.2021 16:10 Відповісти
Малыша снова динамят.
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19.05.2021 16:13 Відповісти
После сегодняшнего Байдену должно быть абсолютно понятно, что если США хотят иметь надежного союзника в войне с РФ, ЗЕ надо не лечить, а завалить.

Поэтому Байден будет теперь встречаться с кем угодно, кроме политического трупа Зеленского.
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19.05.2021 16:14 Відповісти
та йому це було зрозуміло ще в 2019-му. Він же ж не дитя в політиці.
Для нього є проблемою інше: щоб Україна не розвалилася з цим клоуном, і щоб це не відкрило танкам касапаів на Західну Європу, на Балкани...
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19.05.2021 16:18 Відповісти
В 2019-м Байден еще не определял политику США насчет Украины и ее властей.

А теперь ЗЕ по сути подписал себе приговор руками своих шавок из СН.
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19.05.2021 16:32 Відповісти
коЗеля 5й місяць пересидів. Він завершає третій цикл спіралі ходіння України по зачарованому колу з граблями і гівном. Десь по статистиці його в районі нового року мусили наладити. А воно бач, видно корона корективу внесла, ще сидить хананок. І вангую - наступний президент України буде поміркований мудак, і відсидить повні 5 років. а слідом прийде... Ну таки мабуть ківа. Або хтось того калібру.
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19.05.2021 16:29 Відповісти
Факт: США собираются ввести ослабленные санкции против Северного потока 2 и не собираются отправлять под санкции немцев. Это делает более вероятным достройку потока. Что означает потерю для Украины на горизонте 4 лет доходов от транзита в размере 2 млрд долларов в год и существенно бьет по нашей энергетической безопасности. А может и не только по энергетической. А может и раньше, чем 4 года.

Можно сколько угодно быть уверенными в том, что Запад не даст обрушиться Украине и будет поддерживать ее. Можно строить себе супер геополитические теории в мозгу. Все можно.

Только потом не надо расстраиваться, если поддержка Запада оказывается ниже, чем нам хотелось бы. И мы не получаем дополнительные миллионы дозы вакцин или Байден ставит на трансатлантическое единство. Если поддержка идет просто по минимуму. Чтобы вы не сдохли.

Потому что если ты не понимаешь дипломатических намеков, то тебе приходится разгребать последствия иного уровня. Пора переставать быть строителями, которые понимают только если с ними разговаривают матом.

Да, вопрос санкций по Северному потоку 2 гораздо глобальнее, чем просто локальная украинская история. Для Байдена крайне важно единство между партнерами по НАТО. Трамп, который вел себя как слон в посудной лавке, сильно ослабив позиции США в мире. Да, для Байдена приоритетом было именно восстановление этих позиций. И это гораздо важнее для президента США, чем доход от продажи газа в Европу. И важнее, быть может, чем поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Поэтому он хочет вернуться к конструктивному диалогу с Германией и доказать, что США являются для них союзником, другом и партнером. А против партнеров, как бы, не вводят санкции.

Могла ли Украина изменить эту ситуацию? А теперь уже неизвестно. Когда гос секретарь США улетает из Киева с ощущением, что его послали в попу, то это уже не важно. Никто и не будет стараться.

Могла ли Украина повлиять на ситуацию? А теперь неизвестно. Особенно после того, как вся команда Нафтогаза, которая занималась лоббированием в вопросе Северного потока 2, была уволена после атаки на корпоративное управление.

Влияние Украины очень маленькое. Это факт. И наши возможности повлиять в таком вопросе минимальны. Но после атаки на Нафтогаз они были обнулены. И вместо того, чтобы сделать все возможное для того, чтобы предотвратить огромную проблему, мы сделали все возможное и от нас зависящее, чтобы проблема возникла. И да, возможно все наши действия ничтожны в глобальном масштабе. Но мы точно не может теперь сказать, что «сделали все, что могли». Хотя дороги построим больше, это факт.

И что остается Украине? Как всегда, надеется на удачу. Что русские не успеют достроить свою трубу до того момента, как в Германии победят зеленые. Удача наше все. Надежда на чудо -- наша украинская традиция. Особенно после того, как мы сами все поломали.

https://ibigdan.livejournal.com/26722594.html
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19.05.2021 16:17 Відповісти
Но дебильную эту власть не марсиане выбирали. И не кацапы в бюллетень птичку ставили. Это все сознательный "нарид" в количестве 73% активного состава. Вот где диагноз и первопричина всего. И как ЭТО победить - не знаю. Что бы не делали патриоты, как бы не клали жизни свои ради шанса Украины стать Страной, быдло на всех выборах оглобли поворачивает в привычное стойло.
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19.05.2021 16:37 Відповісти
Зачем Байдену с дурачком встречаться? Узнать плюсы СССР?
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19.05.2021 16:17 Відповісти
А про шо взагалі Президенту супердержави розмовляти з клоуном?
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19.05.2021 16:37 Відповісти
Встречи не будет
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19.05.2021 17:12 Відповісти
Одне страшить, якби під час зустрічі навушник не випав, бо знову "нагородить" ні в тин ні в ворота в манері Задостанова.
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19.05.2021 20:28 Відповісти
 
 