5 членів наглядової ради "Нафтогазу" переобрано на термін до одного року на нинішньому засіданні Кабміну, - Шмигаль

Сьогодні, 19 травня, під час засідання Кабінету Міністрів було переобрано п'ятьох членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Про це у своєму Телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів були переобрані п'ять членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на термін до одного року", - зазначив прем'єр.

"Дякую наглядовій раді за конструктивне і державне рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії. Ми також вдячні голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для кращої трансформації підприємства", - додав він.

Як повідомлялося з посиланням на нинішню заяву Клер Споттісвуд, 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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