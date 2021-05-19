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Новини Економіка
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Кабмін (3917) Нафтогаз (699) Споттісвуд Клер (4)

5 членів наглядової ради "Нафтогазу" переобрано на термін до одного року на нинішньому засіданні Кабміну, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

5 членів наглядової ради "Нафтогазу" переобрано на термін до одного року на нинішньому засіданні Кабміну, - Шмигаль

Сьогодні, 19 травня, під час засідання Кабінету Міністрів було переобрано п'ятьох членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Про це у своєму Телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів були переобрані п'ять членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на термін до одного року", - зазначив прем'єр.

"Дякую наглядовій раді за конструктивне і державне рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії. Ми також вдячні голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для кращої трансформації підприємства", - додав він.

Як повідомлялося з посиланням на нинішню заяву Клер Споттісвуд, 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Також читайте: Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"

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Топ коментарі
+2
А нахрена он нужен этот набсовет? Зачем нам эти нахлебники с зарплатами больше чем у президента Америки?
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19.05.2021 16:43
+1
А яка чудова істерика була з цього приводу в соцмережах.
Ну що, істерика сммовичерпалася?
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19.05.2021 16:47
+1
А можна поцікавитись,а чим,власне,вони займаються,і яка в них буде зарплатня?
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19.05.2021 16:52
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А нахрена он нужен этот набсовет? Зачем нам эти нахлебники с зарплатами больше чем у президента Америки?
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19.05.2021 16:43 Відповісти
Кому "вам"?
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19.05.2021 16:48 Відповісти
А яка чудова істерика була з цього приводу в соцмережах.
Ну що, істерика сммовичерпалася?
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19.05.2021 16:47 Відповісти
з якого "цього"?
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19.05.2021 16:53 Відповісти
Зі зриву реформи корпоративного управління держпідприємствами.
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19.05.2021 16:56 Відповісти
в соцмережах "чудові істерики" з абсолютно любого приводу
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19.05.2021 16:59 Відповісти
Вы же сейчас пронекоторые официальные страницы наших партнеров и союзников в твитере?
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19.05.2021 17:40 Відповісти
А можна поцікавитись,а чим,власне,вони займаються,і яка в них буде зарплатня?
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19.05.2021 16:52 Відповісти
зарплата все ж в рази менша, ніж там неофіційно накрадуть
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19.05.2021 16:55 Відповісти
Ви там свічку тримаєте?
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19.05.2021 16:57 Відповісти
Навіщо тримати свічку? Достатньо подивитися на не дуже високі офіційні заплати дрібних керівників держкомпаній та їхню нерухомість, тачки та інше майно. Це ж стосується і депутатів, які отримують порівняно копійки, а в декларацію вносять по 20 квартир і десятимільйонні "виіграші" в лотерею. І при всьому цьому вас дратують офіційні зарплати невеличкої купки людей.
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19.05.2021 17:03 Відповісти
Интересно, во сколько бюджету обошлась резкая смена настроения членов Набсовета?
И куда теперь делся "конфликт интересов Витренко"?
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19.05.2021 16:52 Відповісти
Це ви так намагаєтеся форумчан образити?
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19.05.2021 16:58 Відповісти
А ви, друзья, кака нє садітєсь...
ДєдУшка Крылов..©
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19.05.2021 17:06 Відповісти
 
 