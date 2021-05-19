Законопроєкт про місцеві референдуми буде відправлено до Венеціанської комісії для оцінки, - Стефанчук

Новий законопроєкт про місцеві референдуми буде відправлено до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) для оцінки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроєкту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом ми також плануємо (попри те, що вже маємо позитивні відгуки від багатьох міжнародних організацій, від багатьох національних експертів) направити цей законопроєкт до Європейської комісії за демократію через право, так звану Венеціанську комісію, для отримання відповідного висновку щодо цього законопроєкту", - розповів Стефанчук.

За словами віцеспікера Ради, у процесі роботи над цим законопроєктом бралися до уваги концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у Верховній Раді, відповідні правові позиції Конституційного Суду України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також міжнародні стандарти, рекомендації міжнародних інституцій.

Крім того, Стефанчук зазначив, що організовано публічне обговорення законопроєкту шляхом розміщення на офіційному сайті Верховної Ради з подальшим його доопрацюванням.

Законопроєктом передбачаються такі види місцевого референдуму, як утвердження статусу територіальної громади та зміни до нього, затвердження програми розвитку територіальної громади, дострокове припинення повноважень місцевої, селищної, сільської ради, сільського, селищного, місцевого голови, втрата сили нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, як і будь-які інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією і законами до відання територіальної громади.

"Чому це важливо? Тому що ми повинні після того, як створили правовий механізм для всеукраїнського референдуму, наповнити прямою демократією наші територіальні громади, щоб люди розуміли, що від їхнього рішення насправді щось залежить, що вони можуть впливати на місцеву раду, на місцевого голову. Якщо їм не подобається - вони мають право вимагати переобрання, вони мають право створити ті умови, в яких їм буде комфортно жити", - підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, 19 травня в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум.