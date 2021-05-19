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Засуджуємо блокування владою Білорусі сайту Tut.by і переслідування його журналістів, - речник МЗС Ніколенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У зовнішньополітичному відомстві України засуджують блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by.
Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by і переслідування його журналістів. Tut.by - відомий високими стандартами журналістики і об'єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - зазначив він.
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Боролися за добробут "негрів" ..а самі таки такими і стали!!
Шо , нє??)))