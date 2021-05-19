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Засуджуємо блокування владою Білорусі сайту Tut.by і переслідування його журналістів, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Засуджуємо блокування владою Білорусі сайту Tut.by і переслідування його журналістів, - речник МЗС Ніколенко

У зовнішньополітичному відомстві України засуджують блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by.

Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by і переслідування його журналістів. Tut.by - відомий високими стандартами журналістики і об'єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - зазначив він.

Також читайте: Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників

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Мля, вспом'яталося в часи ссСРаки -свободу Луису Корвалолу та Анжелі Девіс!!
Боролися за добробут "негрів" ..а самі таки такими і стали!!
Шо , нє??)))
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19.05.2021 17:16 Відповісти
А где глубокая обеспокоенность и решительный протест? Не по-европейски как-то, кривовато...
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19.05.2021 17:21 Відповісти
Дзякуй Украіне за падтрымку свабоды ў Беларусі.
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19.05.2021 17:43 Відповісти
 
 