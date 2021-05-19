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Новини Економіка
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НКРЕКП (250) Тарасюк Валерій (14)

НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст

Діючий склад НКРЕКП на чолі з Валерієм Тарасюком свідомо доводить до банкрутства державні енергогенеруючі компанії в інтересах імпортерів російсько-білоруської електроенергії та власників енергоємних підприємств.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Головний відповідальний за ринок електроенергії орган – НКРЕКП. Її голова Валерій Тарасюк є послідовним прихильником імпорту з Росії та штучного заниження цін нижче собівартості виробництва державних енергогенерувальних підприємств. Таким чином генерація – атомна і теплова – субсидіюють приватних промислових виробників, які належать відомим олігархам", - заявив експерт у своєму блозі на сайті Liga.net. Відповідно збитки державного енергетичного сектору покривають за рахунок платників податків та шляхом нових державних запозичень, які згодом доведеться повертати за рахунок українських громадян, пояснив експерт.

За його словами, діючий склад НКРЕКП майже повністю зупинив впровадження реформи енергоринку. "Після його відкриття у 2019 році було введено безліч адміністративних обмежень, які не дозволили запрацювати ринку електроенергії за європейським зразком. Це призвело до дуже сумних наслідків: збитки галузі зараз становлять десь 50 млрд грн", - наголосив економіст.

Наразі через непрофесійність НКРЕКП та створені комісією маніпуляції, оптові ціни періодично провалюються нижче собівартості, що загрожує функціонуванню енергосистеми.

Раніше відповідальність за зловживання на енергоринку на НКРЕКП поклав Антимонопольний комітет України. Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП у спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов’язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку. Саме дії НКРЕКП призвели до рекордних збитків державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго".

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Топ коментарі
+21
Кушайте зебилы!
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19.05.2021 17:16
+12
вованипричём ???
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19.05.2021 17:19
+9
Да какой там к черту непрофессионализм!
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19.05.2021 17:21
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Кушайте зебилы!
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19.05.2021 17:16 Відповісти
Лохторат,майже 30 років, хряцає локшину з задоволенням !!!)))
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19.05.2021 17:46 Відповісти
А при чем тут зе и зебилы, как Вы говорите? Что, при ПАПе было иначе? Но дело даже не в этом. Вы упустили, что речь о стоимости и себестоимости. Не хотим убытков? Поднимаем отпускную стоимость эл. энергии. Но, я бы хотел увидать правильно высчитанную себестоимость.
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19.05.2021 17:55 Відповісти
Так вот, действительно не было. Система была сбалансирована и все предприятия работали с прибылью без необходимости поднимать тарифы на электрику.

НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 4213
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 2371
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19.05.2021 18:10 Відповісти
Боюсь,що без містера Лінча, (Mr. Lynch), вже аж ніяк не обійтись...
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19.05.2021 17:18 Відповісти
а что статьи 109 Госизмена и финансирвоание терроризма УК Украины не работает на Тарасюка и его банду?7 или Зеленский негодяй получает там свои %???!!!
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19.05.2021 17:23 Відповісти
Лялька,неспроможна на самостійні дії,все згідно сценарія та волі ляльковода !!!))
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19.05.2021 17:27 Відповісти
вованипричём ???
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19.05.2021 17:19 Відповісти
Ясна річ,він лялька,грає роль,а сценарій пишуть інші !!!!)))
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19.05.2021 17:36 Відповісти
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 3510
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19.05.2021 18:11 Відповісти
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (укр. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.
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19.05.2021 17:21 Відповісти
Да какой там к черту непрофессионализм!
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19.05.2021 17:21 Відповісти
Лялькі фахово втілюють в життя кремлівський сценарій !!)))
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19.05.2021 17:24 Відповісти
Так а кому мы деньги платим? Где соответствующие органы?
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19.05.2021 17:21 Відповісти
Всі при ділах,кришивання,рекет,роботи вистачає !!!)))
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19.05.2021 17:48 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послвдовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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19.05.2021 17:22 Відповісти
пацаны зарабатывают, готовятся подымать тарифы, зелебобики аж верещать и начали оплачивать электроэнергию на погода вперёд)))) после этого облэнерго начали лазить по домам)) проверять реальные показания электросчётчиков))) так шо зелебобики бегите газ и воду оплачивайте НКРЭКУ сознательно загоняет государственные энергокомпании в убытки в интересах импортеров электрического тока из России, - экономист - Цензор.НЕТ 6469 газ с отопительного сезона по 20 электроэнергия по 4)) возрадуйтесь уроды))
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19.05.2021 17:25 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
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19.05.2021 17:26 Відповісти
Відповідальність прийде завжди.Головне не дати їм втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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19.05.2021 17:28 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2021 17:30 Відповісти
А какого из представителей олигархов ставить за место него?
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19.05.2021 17:33 Відповісти
Мы хоть их меняем а у вас Ху..до сколько уже сидит? Третий десяток. И не тебе кацапа тут ерничать.
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19.05.2021 17:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
ПРошенко, only!!
😃
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19.05.2021 17:48 Відповісти
Ні Пєця, ні Юля, ні бойка, ні хтось інший, хто вже балотувавсь, не об'єднають наше суспільство. А тільки в об'єднанні наша перемога. Треба хтось інший. Особисто мені подобається Сенченко Андрій. Юлєфоби проголосують за Зеркаль Лану. Хтось Безсмертного бачить на чолі. Власне нормальних кандидатів вистачає. Але треба узгодити якогось одного. Як? Можна проголосувати на київському віче всіх висуванців. Хто переможе, той і ЄДИНИЙ. В будь якому разі цей кандидат буде у мільон разів кращим, ніж Зєля.
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19.05.2021 22:15 Відповісти
Ваше Панське Право!!)
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20.05.2021 06:38 Відповісти
Ба,яке знайоме обличчя !! Що гасло "Лишьби не Порошенко" змінив на "Зелю,геть!Дострокові!" !!!!)))
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19.05.2021 17:34 Відповісти
Да Ваню уже столько мордой тыкали в его же гавно,так он новую отмазку придумал ,типа порох и зеля одинаковые. И не доходит что оно во время войны порох на вазелин поменял.
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19.05.2021 17:47 Відповісти
Саботаж когда страна воюет? НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 197

- РАССТРЕЛ через двукратное повешание !!! НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 2469
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19.05.2021 17:38 Відповісти
7 років розстріла,тричі на добу !!!)))
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19.05.2021 17:44 Відповісти
на перше травня й Нови рік - відпочивають...
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19.05.2021 17:53 Відповісти
І на день піонеріі -19 травня !!!)))
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19.05.2021 17:56 Відповісти
ну нехай вже й на день піонеріі не стріляти, але їм червоні галстуки пов*язати й затягнути ТАК, шоб зеньки повилуплювалися і пряма кишка вилізла...
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19.05.2021 18:06 Відповісти
Порошенко завершил формирование комиссии по отбору членов НКРЭКУ, https://biz.liga.net/all/tek/novosti/poroshenko-opredelilsya-s-komissiey-po-otboru-chlenov-nkreku
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19.05.2021 17:47 Відповісти
Да не один нормальный инвестор сюда не придет, кому нужно электричество по 4,1 грн. кВт 0.15$ для предприятий, в среднем в США для пром предприятий цена 0,07$ в ЕС 0,08 евро, Китае 0,065$, притом что при такой стоимости генерация и сети приносят владельцам колоссальную прибыль)) а у нас 0,15$ и все нищие ДЭТЕК и Энергоатом денег нет работаем в убыток... НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 6353
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19.05.2021 18:02 Відповісти
НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 1977
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19.05.2021 18:16 Відповісти
Наша энергия дороже купленной и растаможенной,вот и весь гешефт,казнокрады разворовывают все под чистую.
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19.05.2021 18:53 Відповісти
целенаправленный подрив экономики Украины. президент придерживаеться выбранной после выборов тактики. МОЛЧИТ. молчит на все и всех. вопрос. а нахрена нам такой президент
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19.05.2021 18:55 Відповісти
А шо ж це за така НКРЕКУ така шо їй ніхто хвоста прикрутити не може? Чи там сидять одні коломойші та поставлену задачу виконують?
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19.05.2021 19:03 Відповісти
Не мешайте Зеле делать покращення НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст - Цензор.НЕТ 5747
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19.05.2021 19:08 Відповісти
стреляй любого, не ошибешься
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19.05.2021 19:16 Відповісти
Ні це справжні вороги їх суддити треба ,зате як збагатилися олігархи особливо Ахметка ,Беня та інші шахраї.
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19.05.2021 20:33 Відповісти
интересно, сколько времени еще мудрый нарид будет терпеть зеленых предателей и воров?
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19.05.2021 21:41 Відповісти
Недавно на Цензорі писали що на зелений тариф треба 50 млрд. Два і два скласти можете?
І хто ж його так розплодив?
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19.05.2021 23:29 Відповісти
 
 