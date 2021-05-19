Від початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців. Згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків із житлових кварталів Донецька: вогневі позиції розмістили поруч із будинками і лікарнею, - СЦКК. КАРТА

Зокрема, БПЛА Місії вже систематично стикаються з перешкодами внаслідок глушіння сигналу при проведенні заздалегідь анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Також окупанти продовжують дообладнувати і розширювати наявні оборонні позиції в сторону лінії розмежування. Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, недалеко від населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень у напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних Сил України.