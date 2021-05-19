УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51828 відвідувачів онлайн
Новини Події
372 6
Донбас (14568) перемир'я (453) СЦКК (389)

Від початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців. Згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків із житлових кварталів Донецька: вогневі позиції розмістили поруч із будинками і лікарнею, - СЦКК. КАРТА

Зокрема, БПЛА Місії вже систематично стикаються з перешкодами внаслідок глушіння сигналу при проведенні заздалегідь анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Також окупанти продовжують дообладнувати і розширювати наявні оборонні позиції в сторону лінії розмежування. Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, недалеко від населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень у напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних Сил України.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

А у нас этого никто не замечает. (с)
показати весь коментар
19.05.2021 17:47 Відповісти
"Земляные работы" это копка скотомогильников под складиование ваты с передовой...
показати весь коментар
19.05.2021 18:13 Відповісти
Хто бы спорил? -- команду подать некому...
показати весь коментар
19.05.2021 18:26 Відповісти
"С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС" (с)
На позиции бояру завезли. Не до стрельбы им... да и хрен во шо то попадут...
показати весь коментар
19.05.2021 18:11 Відповісти
-- пойди, Вавкин -- возьми их голыми руками...
показати весь коментар
19.05.2021 18:27 Відповісти
не пойду! -
боюся...
показати весь коментар
19.05.2021 18:31 Відповісти
 
 