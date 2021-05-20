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викуп (17) Росія (28488) США (7521) хакер (442)

Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News

Хакери угруповання DarkSide, які заблокували роботу американського трубопроводу Colonial Pipeline, отримали викуп у розмірі $90 млн. Кошти були виплачені в біткоїнах.

Про це повідомляє американський телеканал NBC, інформує Ценор.НЕТ.

Більшість коштів із загальної суми викупу - 90 млн дол., були направлені на криптобіржі, де їх можна конвертувати в гроші.

З'ясувати це вдалося завдяки тому, що лондонська аналітична компанія Elliptic ідентифікувала біткоїн-гаманець, який хакери DarkSide використовували для збору викупів у своїх жертв.

Дослідники безпеки з компанії Intel 471 заявили, що угруповання DarkSide закрилося після втрати доступу до власних серверів, на той час його гаманці з криптовалютою спорожніли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США

За даними Elliptic, DarkSide і її афілійовані фірми отримали щонайменше $90 млн викупу біткоїнами, що надійшли з 47 різних гаманців для криптовалют.

Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кіберзагрозу. ФБР підтвердило, що відповідальні за атаку саме ці хакери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? ВIДЕО

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Топ коментарі
+15
Наразі кацапи - хакери , отримавши таку сумму, будуть ще більш наполегливо кошмарити весь цивілізований світ !
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19.05.2021 18:26
+15
Ой ли... Уж сколько раз твердили миру, что все в Америке лучшее - и защита от хакеров; и программное обеспечение и вааще... А обычный нефтепровод не смогли защитить и облажались на весь мир.
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19.05.2021 18:38
+14
Ты имеешь ввиду,что твои хозяева облажались с "Турецким Потоком",с Трубопроводом "Сила Сибири",с "Северный Поток-2" и другие? Или может быть ты имеешь ввиду вложение Китая в почти 30 миллиардный проект в Катаре,а не в рфии? Зачем им в рфию вкладывать? Вкладывать в жертву,чтобы она реанимировалась? В жертву,которая сама в пасть Китаю придет?
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19.05.2021 18:51
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Бредятина какая то, лапша на уши...
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19.05.2021 18:19 Відповісти
у меня сайт на хостинге за 2 евро в месяц. За эти деньги я получаю гарантированный сервисом бекап за сутки, бекап за неделю и бекап за месяц. Кроме того, могу сам делать бекапы хоть каждые 5 минут и скачивать на свой компьютер. А тут газопровод...какой-то чес...
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19.05.2021 19:44 Відповісти
Просто америкосы поступили практично: оценили убытки от простоя и решили, что дешевле заплатить.
Это для нас сумма заоблачная, для Америки-карманные расходы.
Правда, куда-то делось "мы с террористами не договариваемся, но это вторично...
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19.05.2021 20:48 Відповісти
Чушь не молоти . Люди неделю не могли заправить машины , стояли в очереди и цены на некорорых заправках доходили до $7 за галлон . Администрация байдена беспомощное , непрофессиональное убожество . Туда набрали по цвету кожи , сексуальным предпочтениям ,а не по профессиональным качествам.
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19.05.2021 21:20 Відповісти
Администрация Байдена получила роскошный повод для наказания кремля.
Общественность возмущена этим фактом шантажа и состоявшегося вымогательства.
Общественность теперь требует жёсткого наказания плохих мальчиков.
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19.05.2021 22:28 Відповісти
Скажем так - администрация байдена выдумала очередной повод для наказания кремля, хотя кремль и без того этих поводов даёт хоть отбавляй.
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19.05.2021 23:20 Відповісти
Как это "выдумала", если потребители неделю не могли заправиться ?
И денежки выплатили - всё как в лучших домах с бесплатным сыром.
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19.05.2021 23:28 Відповісти
ФБР открыто заявило что хакеры не имеют отношения к росийскому правительству . никого наказывать кроме американских налогоплательщиков байден не будет . общественность возмущена бездействием байденовской администрации и высокими ценами на бензин . на что секретарь по энергетики заявила - покупайте электрические автомобили и катайтесь.
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20.05.2021 01:20 Відповісти
давай пруфы где это ФБР "ОТКРЫТО ЗАЯВИЛО" ! НЕ ЧЕШИ ЯЗЫКОМ
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20.05.2021 01:23 Відповісти
английский кацап знаешь ? тогда читай .

10 May 2021 - F.B.I. Identifies Group Behind Pipeline Hack ... cyberdefenses, said there was no evidence that the Russian government was behind the attack.

https://www.nytimes.com/2021/05/10/us/politics/pipeline-hack-darkside.html
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20.05.2021 01:41 Відповісти
срешь, скатина
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20.05.2021 01:54 Відповісти
А вот и любимец зеизберателей Байден подтвердил .:

Joe Biden said on Monday that "so far" there has been no evidence that the ... We have efforts under way with the FBI and DoJ to disrupt and prosecute ... there is no evidence "so far" that Russia is involved in the Colonial Pipeline ...

https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/colonial-pipeline-shutdown-us-darkside-message
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20.05.2021 01:43 Відповісти
брешеш как кацапское рыло, хотя ты, мокша, он и есть...
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20.05.2021 01:57 Відповісти
шо лаптеногое не смог английский осилить ? иди учи мордовский .
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20.05.2021 02:12 Відповісти
мокша - а чей то ты с бутылки слез? Ахмет недоволен будет!!! Сколько мі таких кацапо тролей видели..... пускают сюда, типа - борзіх, а потом...Ті ж понимаєшь - шо ті есть тупо конченное животное? так и помрешь... ты конченай.........
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20.05.2021 02:23 Відповісти
r was the work of Russia or another state that was using the criminal group covertly.

"So far there is no evidence based on, from our intelligence people, that Russia is involved, though there is evidence that the actors, ransomware, is in Russia. They have some responsibility to deal with this,"
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20.05.2021 02:34 Відповісти
да согласен для них копейки, но американцы проследили всю цепочку))) я думаю они это сделали специально, ответка будет шикарная и повод хороший - какие то сраные 90 лимонов Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News - Цензор.НЕТ 6284 у нас крадут лярдами и выходят под залог 42 лимона, так шо поживём посмотрим
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20.05.2021 10:19 Відповісти
согласен с тем, что американцы свои деньги вернут за счет кацапов, еще и наварят.
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20.05.2021 10:35 Відповісти
уверен вуйко сЭм пришлет со-временем хорошую ответку......
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19.05.2021 18:22 Відповісти
Ой ли... Уж сколько раз твердили миру, что все в Америке лучшее - и защита от хакеров; и программное обеспечение и вааще... А обычный нефтепровод не смогли защитить и облажались на весь мир.
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19.05.2021 18:38 Відповісти
Ты имеешь ввиду,что твои хозяева облажались с "Турецким Потоком",с Трубопроводом "Сила Сибири",с "Северный Поток-2" и другие? Или может быть ты имеешь ввиду вложение Китая в почти 30 миллиардный проект в Катаре,а не в рфии? Зачем им в рфию вкладывать? Вкладывать в жертву,чтобы она реанимировалась? В жертву,которая сама в пасть Китаю придет?
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19.05.2021 18:51 Відповісти
Я имею в виду, что ты - идиот, и путаешь своих хозяев.
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19.05.2021 19:01 Відповісти
У идиотов как ты,-мыслей нет! Есть только строчки в методичке.Посмотри сколько человек поняли это,а также поняли,что ты руССкий выродок! И они правы!
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19.05.2021 20:32 Відповісти
Последние несколько слов,-это твоя подпись? Очень похоже! Ты в своем комментарии поставил под сомнение превосходство США над рашкой в сфере технологий. Разве нормальный человек может так поступить? Или ты в самом деле считаешь,что рашка опережает США в сфере технологий? Или ты не знаешь,что есть поговорка "Один дурак бросает камень в воду,-и десять умных не могут его вытаскивать!"? Так если ты всего этого не знаешь,то почему лезешь со своими глупыми комментариями? И ждешь,чтобы тебя за такие комментарии погладили по головке? Больше думай и научись точно выражать свои мысли,и тогда тебя никто не будет трогать!
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20.05.2021 06:45 Відповісти
Вот потому, что обычный... Был бы стратегический то думаю был бы защищен. А так на защиту как всегда денег зажали...
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19.05.2021 18:58 Відповісти
Как знать. Может решили провернуть операцию по выявлению членов этой группировки по принципу "меченные купюры"
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19.05.2021 19:38 Відповісти
В Америке самая лучшая система по которой жизнь устроена - на этот хак правильно отреагируют, сделают выводы и переделают так чтобы защита стала лучше всесто того чтобы ходить как некоторые по кругу и наступать на те же грабли.
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19.05.2021 20:33 Відповісти
Вообще-то это система называеця бекап компьютера . работает безотказно . что мешало сделать копию жесткого диска ?
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19.05.2021 21:24 Відповісти
почему облажались? ребята закинули деньжата и смотрят кто первый полезет в мышеловку)) когда то мне рассказывали про сказки не уловимого даркнета, типа никто ничего не знает и всё анонимно и не проследить и т.д. но по посаженным хакерам в Американских тюрьмах я бы так не думал, американцы создавали эти системы, а не бухарь Ваня из **********, да ребята БЕСПЛАТНО нашли дырку, американцы молодцы согласились на всё Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News - Цензор.НЕТ 4346 проще говоря места в ихних тюрьмах очень много.
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20.05.2021 11:22 Відповісти
Норм так кацапы нажились…
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19.05.2021 18:23 Відповісти
Вся Европа скуплена, рос. деньги в недвижимости, в активах серьезных компаний, в инфраструктуре. Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. И они (европейские политики) не видят: мешают толстые-претолстые пачки денег от Газпрома.
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19.05.2021 18:40 Відповісти
Ну вот в Украине у кацапов были деньги в недвижимости, в активах серьезных компаний, свои банки - и шо это им дало? Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6663 Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 7376
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19.05.2021 20:14 Відповісти
Ну так эти банки сменили названия типа был русский стандарт стал форвард и ТД.и продолжают бабки зарабатывать и влиять на экономику. Не успела гонтарева добить их
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19.05.2021 20:54 Відповісти
Andrew86,
мешает этническое и ментальное родство между "избранными" соплеменниками,
разбросанными по всей Европе - они обязаны помогать друг другу
согласно катехизису избранных в ссср (гугл) .
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19.05.2021 22:24 Відповісти
Ну таки этот катехизис взялся неведомо откуда к такому отношусь скептически а так всё есть в торе ( ветхий завет) .
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19.05.2021 22:52 Відповісти
Но европейские структуры состоят преимущественно "из того же материала".
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20.05.2021 00:22 Відповісти
Подсчитано .что около триллиона долларов полученных на сверх доходах от нефтегаза в раше разворовано за 20 лет вот и представьте какими суммами они оперировали для подкупов .
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19.05.2021 21:02 Відповісти
ДА КАНЕШНА)))))))))) Европа - нищяя - вся, прям ,,скуплена)))))))))) жди ответочку скрытую казламорд
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20.05.2021 01:25 Відповісти
Наразі кацапи - хакери , отримавши таку сумму, будуть ще більш наполегливо кошмарити весь цивілізований світ !
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19.05.2021 18:26 Відповісти
Якби вони були на це здатні, то закошмарили б світ ще вчора. Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 4787
Тепер вони попались "с полічним", як у них прийнято казати.
Лавров про таких казав: "дібіли, ***" ....
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19.05.2021 22:18 Відповісти
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 5998
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19.05.2021 22:55 Відповісти
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 3281Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 8339
" Да это просто позор какой то!" (с)
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19.05.2021 18:29 Відповісти
Израиль взорвал Метро где хранились палестинские типа ракеты и боезапас ...Видео взорвало инет....
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19.05.2021 18:33 Відповісти
Метро...
😁
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19.05.2021 18:43 Відповісти
в Палестине нет Метро... так называется их подземный военный движ
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20.05.2021 01:27 Відповісти
Если правда, то это позорище.Штаты похоже зассут даже оружием помогать, если рашка начнет полномасштабную войну против Украины. Страны Балтии, в случае захвата тоже однозначно сольют.
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19.05.2021 18:38 Відповісти
Дєло утопающихся- дєло рук саміх утопающихся..©
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19.05.2021 18:42 Відповісти
Дмитрий Иванов, не пались, не показывай своё скудоумие.
Америка разрешила шантажистам довести вымогательство до конца.
Теперь это полностью завершённый кейс, капкан захлопнут ...
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19.05.2021 22:15 Відповісти
Счас, самі винні...
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19.05.2021 22:20 Відповісти
Звісно, що тупі московіти самі винні.
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19.05.2021 22:31 Відповісти
Colt не пістолет а тельонок??
Нє??
))
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20.05.2021 12:18 Відповісти
Администрация байдена(демократов) помогать оружием не будет . С другой стороны у расейки нет ни сил ни средств на операцию по оккупации Украины . Так что ситуация патовая . Вооружайтесь сами и отделяте оккупированный даунбас . Ни к чему вам в стране рассадник росейской заразы .

..
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19.05.2021 21:28 Відповісти
Байден получил как раз карт-бланш на удвоение помощи Украине.
Если козляндия так плохо себе повела накануне встречи,
то будет заслуженно наказана, и поделом.
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19.05.2021 22:30 Відповісти
как пагодка в масквеее?
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20.05.2021 01:28 Відповісти
выгляни в окошко , лаптеногий .
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20.05.2021 01:44 Відповісти
казламордый мокша - ты всегда такой тупой? или только по четвергам?
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20.05.2021 01:53 Відповісти
уже помогают оружием, так что мимо.
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19.05.2021 23:16 Відповісти
Ларчик-то просто відкривався..
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19.05.2021 18:40 Відповісти
из статьи абсолютно непонятно, хакеры получили выкуп именно за нефтепровод или вообще?
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19.05.2021 18:45 Відповісти
Хакеры получили выкуп за программу которая разблокировала компьютеры управляющие трубопроводом .
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19.05.2021 21:30 Відповісти
в статье об этом нет ни слова. ни про программу, ни про заблокированные компьютеры
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19.05.2021 22:12 Відповісти
хакеры получили себе 9мм с пролонгацией до "Мля, а как они эт... хххрррии" Где то то так
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20.05.2021 01:30 Відповісти
если это правда, что американцы заплатили выкуп - пусть ждут повторения этих фокусов по нарастающей. P.S. "аппетит приходит во времяч еды"(с)
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19.05.2021 18:45 Відповісти
Это ещё вопрос к кому именно теперь придёт аппетит.
И во время чего: еды или жёсткого секса.
Все сети разрабатывались американцами.
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19.05.2021 22:09 Відповісти
Я не зовсім вкурив, а чому у них управління нафтопроводом - не закрита система? Навіщо там вихід в інтернет?
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19.05.2021 18:48 Відповісти
І чому не можна відновити по?
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19.05.2021 19:37 Відповісти
Дык где лямы?)))
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19.05.2021 18:48 Відповісти
Неизвестно,кто,и куда разгрузил те кошельки!
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19.05.2021 18:52 Відповісти
А были ли хакеры?
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19.05.2021 20:51 Відповісти
Я имел ввиду,что могли "хаккернуть" самих хаккеров.
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20.05.2021 06:48 Відповісти
То шо бізнес США вже офіційно фінансує тероризм? Приїхали. Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 3792
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19.05.2021 19:04 Відповісти
Класс) обогатились на 90 лямов, можно теперь до старости скучать)
Какая бы защита не была, а уязвимость есть всюду. У мокшан там и хакать нечего, те еще сидят на аналоговых прототипах. Вот и доверяйся софту негодному. Руководство могло запросто пожлобиться на систему защиты.
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19.05.2021 19:12 Відповісти
ФСБ заробило 90 мільйонів...
Але ж амери не залишать це просто так...
Фєдєрасти втратять більше...
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19.05.2021 19:17 Відповісти
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 5873
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19.05.2021 19:32 Відповісти
Миллионы - то в биткоинах. Надо же их отоварить, перевести в доллары или другую настоящую валюту.
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19.05.2021 19:43 Відповісти
українці не рузгеязiчнe.
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19.05.2021 19:52 Відповісти
То я мабуть що з Монголіі , бо украінець і ни па рузге гаварю
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19.05.2021 20:05 Відповісти
обидно за свою говнорашку стало, да, набутылочник? Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6205 Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 1457
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19.05.2021 20:23 Відповісти
мой свиномордый тебе в рот не влезет, чучело лишнехромосомное! Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 6359
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19.05.2021 20:34 Відповісти
Саме час американцям вводити заброну фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями. Слідом за Китаєм.
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19.05.2021 20:04 Відповісти
Теперь Штаты могут делать ВСЁ - мировое общественное мнение на их стороне.
Немытая россия выглядит жалким шантажистом - кто ей доктор ?
Если бы окурок пу был умным, он бы первым переловил этих придурков,
переsравших ему перед встречей с Байденом весь огород.
Дебилы, мндля ...
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19.05.2021 22:06 Відповісти
Короче, скупять пацыки всю боярку на РФ......
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19.05.2021 20:39 Відповісти
Американская сторона получила доказанный завершённый факт вымогательства.
Возмущённое общественное мнение подготовлено к адекватному ответу со стороны США.
Мышеловка захлопнулась, вазелин в опциях отсутствует.
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19.05.2021 22:03 Відповісти
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News - Цензор.НЕТ 1786
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19.05.2021 22:59 Відповісти
 
 