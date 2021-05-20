Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News
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Хакери угруповання DarkSide, які заблокували роботу американського трубопроводу Colonial Pipeline, отримали викуп у розмірі $90 млн. Кошти були виплачені в біткоїнах.
Про це повідомляє американський телеканал NBC, інформує Ценор.НЕТ.
Більшість коштів із загальної суми викупу - 90 млн дол., були направлені на криптобіржі, де їх можна конвертувати в гроші.
З'ясувати це вдалося завдяки тому, що лондонська аналітична компанія Elliptic ідентифікувала біткоїн-гаманець, який хакери DarkSide використовували для збору викупів у своїх жертв.
Дослідники безпеки з компанії Intel 471 заявили, що угруповання DarkSide закрилося після втрати доступу до власних серверів, на той час його гаманці з криптовалютою спорожніли.
За даними Elliptic, DarkSide і її афілійовані фірми отримали щонайменше $90 млн викупу біткоїнами, що надійшли з 47 різних гаманців для криптовалют.
Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кіберзагрозу. ФБР підтвердило, що відповідальні за атаку саме ці хакери.
Будь ласка, зачекайте...
Это для нас сумма заоблачная, для Америки-карманные расходы.
Правда, куда-то делось "мы с террористами не договариваемся, но это вторично...
Общественность возмущена этим фактом шантажа и состоявшегося вымогательства.
Общественность теперь требует жёсткого наказания плохих мальчиков.
И денежки выплатили - всё как в лучших домах с бесплатным сыром.
10 May 2021 - F.B.I. Identifies Group Behind Pipeline Hack ... cyberdefenses, said there was no evidence that the Russian government was behind the attack.
https://www.nytimes.com/2021/05/10/us/politics/pipeline-hack-darkside.html
Joe Biden said on Monday that "so far" there has been no evidence that the ... We have efforts under way with the FBI and DoJ to disrupt and prosecute ... there is no evidence "so far" that Russia is involved in the Colonial Pipeline ...
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/colonial-pipeline-shutdown-us-darkside-message
"So far there is no evidence based on, from our intelligence people, that Russia is involved, though there is evidence that the actors, ransomware, is in Russia. They have some responsibility to deal with this,"
мешает этническое и ментальное родство между "избранными" соплеменниками,
разбросанными по всей Европе - они обязаны помогать друг другу
согласно катехизису избранных в ссср (гугл) .
Тепер вони попались "с полічним", як у них прийнято казати.
Лавров про таких казав: "дібіли, ***" ....
" Да это просто позор какой то!" (с)
😁
Америка разрешила шантажистам довести вымогательство до конца.
Теперь это полностью завершённый кейс, капкан захлопнут ...
Нє??
))
..
Если козляндия так плохо себе повела накануне встречи,
то будет заслуженно наказана, и поделом.
И во время чего: еды или жёсткого секса.
Все сети разрабатывались американцами.
Какая бы защита не была, а уязвимость есть всюду. У мокшан там и хакать нечего, те еще сидят на аналоговых прототипах. Вот и доверяйся софту негодному. Руководство могло запросто пожлобиться на систему защиты.
Але ж амери не залишать це просто так...
Фєдєрасти втратять більше...
Немытая россия выглядит жалким шантажистом - кто ей доктор ?
Если бы окурок пу был умным, он бы первым переловил этих придурков,
переsравших ему перед встречей с Байденом весь огород.
Дебилы, мндля ...
Возмущённое общественное мнение подготовлено к адекватному ответу со стороны США.
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