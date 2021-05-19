Про терміни обміну утримуваними особами поки не йдеться, оскільки триває робота над списками, - член української делегації в ТКГ Іванова

На засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня однією з тем для обговорення стане обмін утримуваними особами з ОРДЛО. Однак про терміни можливого обміну поки не йдеться, оскільки триває робота над списками полонених.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, процедура відкриття списків полонених і робота з ними ще не пройдена.

На запитання, скільки часу треба на узгодження списків утримуваних осіб, учасниця гуманітарної підгрупи в ТКГ відповіла: "Про це зараз рано говорити, це може бути період і дуже короткий, і дуже довгий. Щоразу це під час кожного обміну відбувалося по-різному".

Читайте також: Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова