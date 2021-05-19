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Новини Політика України
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обмін (457) полонені (738) Тристороння контактна група (735)

Про терміни обміну утримуваними особами поки не йдеться, оскільки триває робота над списками, - член української делегації в ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Про терміни обміну утримуваними особами поки не йдеться, оскільки триває робота над списками, - член української делегації в ТКГ Іванова

На засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня однією з тем для обговорення стане обмін утримуваними особами з ОРДЛО. Однак про терміни можливого обміну поки не йдеться, оскільки триває робота над списками полонених.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, процедура відкриття списків полонених і робота з ними ще не пройдена.

На запитання, скільки часу треба на узгодження списків утримуваних осіб, учасниця гуманітарної підгрупи в ТКГ відповіла: "Про це зараз рано говорити, це може бути період і дуже короткий, і дуже довгий. Щоразу це під час кожного обміну відбувалося по-різному".

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Зеля ж нахвалявся звільняти полонених, а не якихось літс.
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19.05.2021 18:44 Відповісти
путлер в 19 году отымел зеленого ишака по обмену,мы отдали одесских сепаров,свидетеля по кацапскому буку,боевиков,а в замен получили "таксистов ",теперь кацапии обмен не интересен - они получили все ,что им надо было,а зеленое чмо сосет лапу
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19.05.2021 20:42 Відповісти
А як воно верещало про полонених, яких інші "не хотіли" звільняти з полону.
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19.05.2021 18:54 Відповісти
Ясна річ,тож кляті попередники,як самі нічого не робили,а Порошенко і досі заважає працювати !!)))
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19.05.2021 18:59 Відповісти
Що ексчендж,терористів на таксистів, відновлює роботу !!!)))
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19.05.2021 18:57 Відповісти
 
 