Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ
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Після стрілянини на станції техобслуговування на Молдаванці в Одесі в місті ввели план "Перехоплення". Того, хто стріляв, вдалося затримати.
Про це повідомляє з посиланням на джерела ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Конфлікт між водіями переріс у стрілянину. Підозрюваний втік з місця, і поліцейські ввели в місті план "Перехоплення". Розшукували автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску. Незабаром стрільця вдалося затримати.
Зараз на місці події проводяться слідчі дії.
"24 канал" уточнює, що конфлікт стався на СТО, розташованому в районі Молдаванки. Поранень в область тулуба зазнали двоє чоловіків, їхній стан не критичний, життю ніщо не загрожує.
Топ коментарі
+8 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар19.05.2021 18:55
+6 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар19.05.2021 19:17
+6 Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар19.05.2021 19:58
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а не ранения
А тот хрен на Соле он кто был ? пан мусор ? господин судья? товарисч мелкий депутан ? Или простой ,.журналист,, ( $$) ?
Уточните важные подробности по стрелявшему а то у порохоботов-хоплофобов очко бомбит