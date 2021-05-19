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Одеса (2330) стрілянина (1132) СТО (9)

Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ

Після стрілянини на станції техобслуговування на Молдаванці в Одесі в місті ввели план "Перехоплення". Того, хто стріляв, вдалося затримати.

Про це повідомляє з посиланням на джерела ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Конфлікт між водіями переріс у стрілянину. Підозрюваний втік з місця, і поліцейські ввели в місті план "Перехоплення". Розшукували автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску. Незабаром стрільця вдалося затримати.

Зараз на місці події проводяться слідчі дії.

"24 канал" уточнює, що конфлікт стався на СТО, розташованому в районі Молдаванки. Поранень в область тулуба зазнали двоє чоловіків, їхній стан не критичний, життю ніщо не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт. ФОТО

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Топ коментарі
+8
пора синяки от травматов называть правильно - синяки... шишки... гули !

а не ранения
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19.05.2021 18:55
+6
Та роздайте вже мудрому наріду калаші...
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19.05.2021 19:17
+6
Називається дай дурням зброю .... Добре що хоча б з калашами не шастають по місту
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19.05.2021 19:58
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Да бытовуха...
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19.05.2021 18:55 Відповісти
Да...я тоже так думаю. Трёшки хватит
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19.05.2021 19:26 Відповісти
пора синяки от травматов называть правильно - синяки... шишки... гули !

а не ранения
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19.05.2021 18:55 Відповісти
Ну за Кіа Соул не страшно ментам поганятись.😏
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19.05.2021 19:00 Відповісти
Та роздайте вже мудрому наріду калаші...
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19.05.2021 19:17 Відповісти
Міни і гранати
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19.05.2021 19:48 Відповісти
мудрому нариду оружие давать низззя, патамушта они бараны, которых стригут, а те кто это делают и так при оружии
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19.05.2021 22:31 Відповісти
автомобиль сам по себе оружие массового поражения.. Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2788 а вы короткоствол зажали.. где логика? Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9498
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20.05.2021 00:27 Відповісти
если стрелки на соул уже разъезжают, что говорить о геликах и прадиках...)
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19.05.2021 19:25 Відповісти
ХАМАС в ответ выпустил 3000 ракет по Одессе
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19.05.2021 19:43 Відповісти
на эту тему есть еще совковый анекдот: "...щас мы им покажем как Черное море шумит", а после "...оказывается Днепр тоже серьёзная речка" Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2167
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19.05.2021 20:07 Відповісти
Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7376 , ах, Одесссаа !
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19.05.2021 20:31 Відповісти
Називається дай дурням зброю .... Добре що хоча б з калашами не шастають по місту
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19.05.2021 19:58 Відповісти
И с калашами шастают ....и зброя у них есть . ....И рюкзаками занимаются и всем таким ...То таке ......феодально-полицейская страна называется все это ....
А тот хрен на Соле он кто был ? пан мусор ? господин судья? товарисч мелкий депутан ? Или простой ,.журналист,, ( $$) ? Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2757
Уточните важные подробности по стрелявшему а то у порохоботов-хоплофобов очко бомбит
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19.05.2021 21:49 Відповісти
Сейчас разбираться опасно, чисто лотерея, на кого нарвешься. А еще ж попросту припадочных много, даже без оружия.
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19.05.2021 22:33 Відповісти
Да ужжж, припадочных и без оружия хватает, это факт и ситуация лучше не становится, народ ни за что готов друг друга на улице поубивать.
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19.05.2021 23:25 Відповісти
если у каждого будет калаш - дураков сразу станет меньше.
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20.05.2021 08:26 Відповісти
 
 