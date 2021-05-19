Стрілянина на СТО в Одесі: між водіями виник конфлікт, поранено 2 осіб, - ЗМІ

Після стрілянини на станції техобслуговування на Молдаванці в Одесі в місті ввели план "Перехоплення". Того, хто стріляв, вдалося затримати.

Про це повідомляє з посиланням на джерела ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Конфлікт між водіями переріс у стрілянину. Підозрюваний втік з місця, і поліцейські ввели в місті план "Перехоплення". Розшукували автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску. Незабаром стрільця вдалося затримати.

Зараз на місці події проводяться слідчі дії.

"24 канал" уточнює, що конфлікт стався на СТО, розташованому в районі Молдаванки. Поранень в область тулуба зазнали двоє чоловіків, їхній стан не критичний, життю ніщо не загрожує.

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